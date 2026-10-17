Banki zalecają trzymanie gotówki w domu. Ile powinniśmy wypłacić? Dla rodziny z dziećmi kwota rośnie. Mamy wyliczenia
Dla 2 dorosłych i 2 dzieci holenderska reguła daje 200 euro gotówki na pierwsze 72 godziny awarii płatności. W Szwecji bank centralny wskazuje 1000 koron na każdego dorosłego na tydzień niezbędnych zakupów. Za tymi kwotami stoją konkretne założenia, dlatego przy przygotowaniu domowej rezerwy trzeba uwzględnić także własne zapasy, transport i szczególne potrzeby rodziny. W raporcie będącym podstawą holenderskiego zalecenia pokazano, jak obliczano wydatki.
Rezerwa gotówki ma rozwiązać bardzo praktyczny problem: jak zapłacić za potrzebne rzeczy, gdy zwykłe metody płatności są czasowo niedostępne. Przygotowanie odpowiedniej sumy wymaga więc wskazania zakupów, które mogą pojawić się w tym czasie. Rodzina z pełną spiżarnią i zapasem leków będzie miała inne potrzeby niż gospodarstwo robiące codzienne zakupy. Znaczenie ma również to, czy trzeba będzie dojeżdżać do pracy lub placówki medycznej. Jedna kwota podana bez tych informacji nie opisuje wszystkich możliwych sytuacji.
Raport Nibud pokazuje, co uwzględniono w obliczeniach
Instytut Nibud przygotował w maju 2025 roku obliczenia na zlecenie De Nederlandsche Bank. Analizowany scenariusz zakładał 72 godziny niedostępności płatności elektronicznych i bankomatów przy działającej sieci energetycznej. Uwzględniono niewielkie lub brakujące zapasy domowe. W rachunku znalazły się niezbędne zakupy i transport, natomiast pominięto między innymi miesięczne opłaty za mieszkanie, energię czy abonamenty. Raport dotyczył zatem podstawowych wydatków podczas określonej awarii, a nie pełnego kosztu utrzymania gospodarstwa.
|Pozycja w podstawowym rachunku Nibud z 2025 r.
|Osoba mieszkająca samotnie
|Para
|Zakupy: żywność, higiena i podstawowe środki lecznicze
|45 euro
|85 euro
|Transport
|25 euro
|45 euro
|Łącznie
|70 euro
|120 euro
Podstawowy rachunek dla pary wynosił więc 120 euro. Ostateczna, łatwa do zastosowania reguła przewiduje 70 euro na dorosłego i 30 euro na dziecko, czyli 140 euro dla 2 dorosłych. Przy opracowaniu propozycji Nibud uwzględniał także założenie około 15 proc. inflacji w perspektywie 5 lat. Było to założenie kalkulacyjne, a nie informacja o rzeczywiście zanotowanym wzroście cen. Raport zwracał ponadto uwagę, że szczególne potrzeby mogą zwiększyć niezbędny budżet.
Własną rezerwę najlepiej policzyć z zakupów i posiadanych zapasów
Dla polskiej rodziny użyteczna jest sama metoda: ustalenie okresu, niezbędnych zakupów i sumy potrzebnej do ich opłacenia. Warto sięgnąć do ostatnich paragonów lub historii wydatków, a następnie sprawdzić, które produkty już są w domu. Nie ma potrzeby zakładać ponownego zakupu całego zapasu żywności, jeżeli został wcześniej przygotowany. Trzeba natomiast uwzględnić rzeczy, których brakuje albo które zużywają się szybko. Taki rachunek będzie bliższy potrzebom rodziny niż przeliczenie zagranicznego zalecenia po kursie waluty.
Osobnego spojrzenia wymagają wydatki zdrowotne i transport. Zakup leku może być jednorazowy, podczas gdy dojazdy pojawiają się każdego dnia. Nie należy więc mechanicznie mnożyć wszystkich pozycji przez liczbę dni. Pomocne jest rozdzielenie kosztów powtarzalnych od tych, które trzeba ponieść raz. Następnie można dodać niewielką rezerwę na inne niezbędne zakupy, uwzględniając możliwości finansowe gospodarstwa. Kwota powinna odpowiadać planowanym potrzebom, a nie być wybierana tylko dlatego, że dobrze wygląda jako okrągła liczba.
Przykładowy rachunek na 3 dni może dać 500 zł
Poniższa tabela przedstawia wyłącznie przykładowe obliczenie dla 4-osobowego gospodarstwa. Kwoty są przyjętymi założeniami pokazującymi sposób liczenia. Nie stanowią oficjalnej rekomendacji dla Polski ani statystyki przeciętnych kosztów utrzymania rodziny w Warszawie. W tym przykładzie na brakującą żywność i napoje przyjęto 80 zł dziennie, a pozostałe zakupy oraz transport wpisano jako sumy na cały okres. Każda rodzina powinna zastąpić te wartości swoimi rzeczywistymi potrzebami.
|Pozycja przykładowego budżetu
|Założenie
|Kwota
|Brakująca żywność i napoje
|80 zł dziennie przez 3 dni
|240 zł
|Potrzebne środki higieniczne
|Zakup na cały okres
|60 zł
|Transport
|Łączne przewidywane wydatki
|70 zł
|Potrzebny zakup w aptece
|Jednorazowy wydatek
|50 zł
|Inne niezbędne zakupy
|Dodatkowa rezerwa
|80 zł
|Łącznie
|Przykład rachunku na 3 dni
|500 zł
Wynik zmieni się, jeżeli rodzina ma już wszystkie potrzebne produkty higieniczne lub nie przewiduje zakupu w aptece. Może również wzrosnąć, gdy domownik potrzebuje szczególnej diety albo kosztownego przejazdu. Przykładowe 500 zł nie gwarantuje więc pokrycia potrzeb każdego gospodarstwa. Pokazuje natomiast, skąd powinna wynikać suma odłożonych pieniędzy. Przy zmianie sytuacji rodzinnej łatwo poprawić poszczególne pozycje, zamiast zastanawiać się od początku nad jedną, oderwaną od wydatków kwotą.
Warszawski transport warto policzyć oddzielnie
W Warszawie koszt transportu zależy między innymi od posiadania biletu okresowego, uprawnień do ulg i sposobu przemieszczania się. Normalny bilet jednorazowy przesiadkowy 75-minutowy w 1. strefie kosztuje 4,40 zł. Przykładowy zakup 4 takich biletów dziennie przez 3 dni daje 52,80 zł. Ten rachunek ma sens tylko wtedy, gdy właśnie taki rodzaj podróży będzie potrzebny. Osoba mająca ważny bilet okresowy lub poruszająca się pieszo nie powinna automatycznie wpisywać tej samej kwoty.
Trzeba również uwzględnić dostępność sprzedaży. Gotówka może pomóc opłacić zakup w działającym punkcie, ale nie przywróci zasilania urządzeniu ani nie uruchomi zamkniętej placówki. Z tego powodu przygotowanie obejmuje również zapasy i znajomość możliwych sposobów zakupu. Przy awarii płatności część usług może działać normalnie, podczas gdy przy większym problemie infrastrukturalnym sytuacja będzie inna. Domowy rachunek należy traktować jako przygotowanie do określonych potrzeb, z możliwością dostosowania go do warunków.
Szwedzka rekomendacja obejmuje dłuższy okres
Riksbank wskazuje około 1000 koron na każdego dorosłego jako rezerwę na tydzień niezbędnych zakupów. Bank zaznacza, że potrzebna suma zależy również od składu rodziny i poziomu przygotowania domowego. Zachęca do odłożenia choćby mniejszej kwoty, jeżeli zebranie całej rezerwy jest trudne. Jest to inny okres niż 72 godziny w holenderskim zaleceniu. Przy własnym budżecie nie należy więc porównywać samych liczb bez uwzględnienia tego, na ile dni mają wystarczyć pieniądze.
Przy wydłużaniu okresu z 3 do 7 dni część wydatków wzrośnie, a inne pozostaną jednorazowe. Zapas środków higienicznych kupiony na początku może wystarczyć dłużej, natomiast koszty codziennego transportu mogą się powtarzać. Podobnie przygotowana żywność zmniejsza potrzebę dodatkowych zakupów tylko do chwili jej zużycia. Własny rachunek powinien odzwierciedlać te różnice. Proste pomnożenie każdej pozycji przez ten sam współczynnik może zarówno zawyżyć, jak i zaniżyć potrzebną rezerwę.
Różne nominały ułatwiają wykorzystanie pieniędzy
Duży banknot może sprawić problem przy drobnym zakupie, jeżeli sprzedawca ma ograniczony zapas reszty. Dlatego zalecenia dotyczą również struktury odłożonej gotówki. Przykładowe 500 zł można rozłożyć na 2 banknoty po 100 zł, 4 po 50 zł, 3 po 20 zł, 3 po 10 zł i monety o łącznej wartości 10 zł. To tylko jeden z możliwych podziałów, dający razem 500 zł. Przy własnej kwocie warto dobrać nominały do zakupów, które rzeczywiście mogą być potrzebne.
De Nederlandsche Bank opisuje stopniowe przygotowywanie zapasu, między innymi przez odkładanie części reszty. Nie ma konieczności gromadzenia całej sumy podczas jednej wizyty w bankomacie. Takie podejście pozwala również zebrać drobniejsze nominały bez wymuszania rozmiany przy każdym zakupie. Rezerwę dobrze oddzielić od pieniędzy przeznaczonych do codziennego wydawania. Gdy część zostanie wykorzystana, trzeba uwzględnić to przy kolejnym przeglądzie, żeby zapisana w domowym planie kwota odpowiadała rzeczywiście dostępnej gotówce.
Polski poradnik łączy gotówkę z przygotowaniem domu
W „Poradniku bezpieczeństwa” gotówka w różnych nominałach została wymieniona wraz z innymi elementami przygotowania gospodarstwa na minimum 3 dni. Przy tym zaleceniu nie podano określonej sumy. Pieniądze należy więc planować razem z wodą, żywnością, potrzebnymi lekami i możliwością utrzymania łączności. Dla rodziny oznacza to sprawdzenie zarówno zawartości domowych zapasów, jak i sposobu opłacenia tego, czego może zabraknąć. Zapas gotówki i produktów powinny odpowiadać tym samym, rzeczywistym potrzebom.
Domownicy powinni mieć dostęp do więcej niż jednej metody płatności
Riksbank zaleca dostęp do fizycznych kart i znajomość PIN-ów oraz, w miarę możliwości, kart różnych sieci płatniczych. Telefon pozostaje wygodnym narzędziem, ale jego rozładowanie może odciąć użytkownika od zapisanych w nim sposobów płacenia. Dobrze sprawdzić, czy każdy dorosły domownik ma możliwość wykonania niezbędnego zakupu także wtedy, gdy nie może skorzystać ze swojego telefonu. Konkretna awaria zdecyduje, która metoda będzie dostępna. Przygotowanie kilku możliwości zwiększa szansę poradzenia sobie z czasowym problemem.
Rezerwę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i przypadkowym wydaniem, jednocześnie ustalając między domownikami sposób skorzystania z niej. Raz na kilka miesięcy można ponownie przejrzeć wydatki i uzupełnić brakujące produkty. Potrzeby zmieniają się po przeprowadzce, rozpoczęciu dojazdów, pojawieniu się dziecka lub zmianie sytuacji zdrowotnej. Własny rachunek pozwala wtedy ustalić nową kwotę. Przygotowanie nawet części potrzebnego zapasu jest praktycznym krokiem, jeżeli odłożenie całej sumy od razu przekracza możliwości gospodarstwa.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.