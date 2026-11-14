Bankomat zatrzymał kartę albo nie wypłacił pieniędzy? Nie odchodź bez sprawdzenia jednej rzeczy
Podchodzisz do bankomatu, wpisujesz PIN i wybierasz wypłatę 1000 złotych. Urządzenie przez chwilę pracuje, po czym wyświetla komunikat o błędzie. Pieniędzy nie ma, ale telefon pokazuje, że kwota została pobrana z konta. Co teraz? Eksperci bankowi wskazują, że w takiej sytuacji liczy się szybka reakcja. Jeden szczegół, który łatwo przeoczyć, może znacznie ułatwić odzyskanie pieniędzy. Jeszcze pilniejsze działania są potrzebne, gdy bankomat zatrzyma kartę płatniczą.
Bankomaty są tak powszechnym elementem codziennego życia, że większość osób korzysta z nich niemal automatycznie. Wypłata gotówki zwykle trwa kilkadziesiąt sekund i nie wymaga kontaktu z pracownikiem banku. Jednak awarie urządzeń, problemy z komunikacją lub błędy techniczne mogą sprawić, że transakcja nie zostanie prawidłowo zakończona. Wtedy najważniejsze jest ustalenie, czy rachunek rzeczywiście został obciążony oraz zapisanie informacji pozwalających zidentyfikować urządzenie i nieudaną operację.
Bankomat nie wypłacił pieniędzy, ale konto zostało obciążone. Co robić?
To jedna z najbardziej stresujących sytuacji podczas korzystania z gotówki. Klient zleca wypłatę, otrzymuje komunikat o jej wykonaniu albo błędzie, lecz banknoty nie pojawiają się w podajniku. Chwilę później w aplikacji bankowej widzi pomniejszone saldo.
Nie oznacza to automatycznie, że pieniądze zostały bezpowrotnie utracone. Problemy mogą być związane z awarią mechanizmu wydawania gotówki, przerwaniem komunikacji albo nieprawidłowym zakończeniem operacji. W niektórych przypadkach na rachunku widoczna jest jedynie czasowa blokada środków, która może zostać później zwolniona.
Pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie historii rachunku i statusu transakcji. Warto ustalić, czy operacja została zaksięgowana, czy kwota nadal widnieje jako blokada. Jeżeli urządzenie nie wydało pieniędzy, a rachunek został obciążony, należy zgłosić reklamację do banku obsługującego kartę.
Bank może następnie przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, korzystając między innymi z informacji operatora bankomatu. Weryfikowane mogą być zapisy techniczne urządzenia, przebieg operacji oraz dane dotyczące rozliczenia gotówki.
Nie odchodź bez sprawdzenia tej informacji. Może mieć ogromne znaczenie
PKO Bank Polski w swoich materiałach informacyjnych zwraca uwagę na konieczność zapisania numeru bankomatu, dokładnej daty oraz przybliżonej godziny nieudanej operacji. Te dane mogą znacząco ułatwić późniejsze rozpatrywanie reklamacji.
Numer identyfikacyjny urządzenia zazwyczaj znajduje się na naklejce informacyjnej umieszczonej na obudowie bankomatu. Warto zapisać go w telefonie albo wykonać zdjęcie oznaczeń i lokalizacji urządzenia. Nie należy przy tym fotografować ekranu w sposób ujawniający poufne informacje ani udostępniać osobom postronnym danych swojej karty.
Jeśli bankomat wydrukował potwierdzenie operacji, należy je zachować. Jeżeli nie otrzymaliśmy żadnego dokumentu, szczególnie przydatne będą numer urządzenia, adres, dokładny czas zdarzenia oraz informacja o kwocie, którą próbowaliśmy wypłacić.
Warto również odnotować, co dokładnie wydarzyło się podczas transakcji. Czy bankomat wyświetlił komunikat o błędzie? Czy było słychać mechanizm wydawania banknotów? Czy urządzenie wypłaciło część żądanej kwoty? Takie szczegóły mogą pomóc bankowi w ustaleniu przebiegu operacji.
Nie trzeba jednak pozostawać przy urządzeniu przez długi czas ani ryzykować własnego bezpieczeństwa. Najważniejsze jest szybkie zabezpieczenie niezbędnych informacji i zgłoszenie problemu.
Bankomat zatrzymał kartę? Nie czekaj, aż odda ją kolejnej osobie
Innego postępowania wymaga sytuacja, w której urządzenie nie zwraca karty płatniczej. Może się tak zdarzyć między innymi wskutek problemu technicznego, upływu czasu na odebranie karty albo działania zabezpieczeń bankowych.
ING Bank Śląski w oficjalnych zaleceniach wskazuje, że jeśli bankomat lub wpłatomat zatrzyma kartę, należy ją zastrzec. Bank informuje również, że w przypadku jego urządzeń zatrzymanej karty nie można odzyskać.
W praktyce zasady mogą różnić się w zależności od banku i operatora urządzenia. Nie należy jednak zakładać, że karta pozostająca poza naszą kontrolą jest bezpieczna. Najrozsądniejszym działaniem jest niezwłoczny kontakt z bankiem, który ją wydał, i zastosowanie się do jego instrukcji dotyczących zastrzeżenia.
To ważne również wtedy, gdy bankomat znajduje się bezpośrednio przy oddziale bankowym. Sam fakt, że urządzenie stoi przy placówce, nie oznacza, że pracownik będzie mógł natychmiast otworzyć je i oddać kartę.
Jest specjalny numer do zastrzegania kart. Warto go zapisać
Jeżeli karta została zatrzymana, zgubiona albo skradziona, można skorzystać z międzybankowego Systemu Zastrzegania Kart prowadzonego przez Związek Banków Polskich.
Numer telefonu to (+48) 828 828 828.
System działa całodobowo, siedem dni w tygodniu. Po połączeniu wystarczy wskazać nazwę swojego banku, aby zostać przekierowanym do odpowiedniej instytucji. Następnie bank przeprowadza niezbędną weryfikację i umożliwia zastrzeżenie karty.
Związek Banków Polskich przypomina, że szybka reakcja po utracie karty ma istotne znaczenie dla ograniczenia ryzyka nieautoryzowanych transakcji.
Nie należy natomiast korzystać z numerów telefonów podawanych przez przypadkowe osoby stojące obok bankomatu ani przekazywać im karty czy kodu PIN. Jeśli urządzenie wygląda podejrzanie, warto skontaktować się z bankiem za pośrednictwem oficjalnej aplikacji lub zaufanej infolinii.
Bank ma 15 dni roboczych na odpowiedź. Jest jednak wyjątek
Osoby reklamujące nieudaną wypłatę gotówki nie muszą czekać w nieskończoność na stanowisko banku. Art. 15a ustawy o usługach płatniczych przewiduje, że instytucja powinna udzielić odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług płatniczych w ciągu 15 dni roboczych od jej otrzymania.
W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony, ale nie powinien przekroczyć 35 dni roboczych. Bank musi wówczas wyjaśnić powody opóźnienia, wskazać okoliczności wymagające ustalenia i poinformować o przewidywanym terminie odpowiedzi.
Należy pamiętać, że 15 dni roboczych to nie to samo co 15 dni kalendarzowych. Weekendy i dni ustawowo wolne od pracy mogą wydłużyć rzeczywisty czas oczekiwania.
Od 13 lutego 2026 roku obowiązują również zmiany ułatwiające składanie reklamacji drogą elektroniczną. Jak wyjaśnia Rzecznik Finansowy, instytucje finansowe mają obowiązek przyjmowania takich zgłoszeń także w tej formie.
Najwygodniej zatem złożyć reklamację przez oficjalną aplikację, bankowość internetową albo inny kanał wskazany przez bank i zachować potwierdzenie jej przekazania.
Czy bank musi zwrócić pieniądze?
Jeżeli postępowanie wykaże, że rachunek został obciążony kwotą, której klient faktycznie nie otrzymał z bankomatu, istnieje podstawa do żądania skorygowania błędnej operacji i zwrotu należnych środków.
Bank może jednak potrzebować czasu na ustalenie przebiegu transakcji. Szczególnie dotyczy to przypadków, gdy wypłata odbywała się w bankomacie obsługiwanym przez inną instytucję niż bank prowadzący rachunek klienta.
Nie należy także mylić sytuacji, w której bankomat nie wydał gotówki mimo prawidłowo zleconej wypłaty, z transakcją nieautoryzowaną. W pierwszym przypadku klient rzeczywiście chciał wypłacić pieniądze, ale urządzenie nie wykonało prawidłowo polecenia. W drugim dochodzi do obciążenia rachunku bez zgody osoby uprawnionej. Są to różne sytuacje, które mogą podlegać odmiennym zasadom prawnym.
Jeśli bank odmówi zwrotu pieniędzy, powinien przedstawić uzasadnienie swojego stanowiska. Klient ma możliwość dalszego dochodzenia roszczeń, również z wykorzystaniem instytucji wspierających konsumentów na rynku finansowym.
Bank odrzucił reklamację? Można zwrócić się do Rzecznika Finansowego
Negatywna odpowiedź banku nie musi kończyć sprawy. Jeżeli klient uważa, że reklamacja została rozpatrzona nieprawidłowo, może zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego.
Instytucja ta zajmuje się między innymi sporami pomiędzy klientami a bankami. Może analizować przedstawione dokumenty, podejmować interwencje oraz pomagać w polubownym rozwiązywaniu konfliktów.
Ważnym warunkiem jest wcześniejsze złożenie reklamacji bezpośrednio do instytucji finansowej. Rzecznik Finansowy nie zastępuje pierwszego etapu postępowania reklamacyjnego. Co do zasady o jego interwencję można wystąpić po otrzymaniu niesatysfakcjonującej odpowiedzi albo bezskutecznym upływie terminu na jej udzielenie.
Dlatego warto zachować numer reklamacji, potwierdzenie zgłoszenia, odpowiedź banku oraz wszystkie materiały dokumentujące nieudaną wypłatę. Mogą one okazać się istotne na dalszym etapie dochodzenia praw.
Uważaj na oszustów. Uszkodzony bankomat może być również pułapką
Nie każda nieudana wypłata wynika ze zwykłej awarii technicznej. Policja i instytucje bankowe od lat ostrzegają przed przestępcami próbującymi ingerować w działanie bankomatów.
Jedną ze stosowanych metod jest tzw. cash trapping, czyli umieszczanie specjalnych nakładek zatrzymujących banknoty w podajniku. W takiej sytuacji urządzenie może zrealizować wypłatę, ale gotówka zostaje zablokowana przez element zamontowany przez oszustów.
Zdarza się również stosowanie urządzeń służących do przechwytywania danych kart płatniczych, określanych jako skimmery. Dlatego przed wypłatą warto sprawdzić, czy czytnik karty, klawiatura oraz szczelina wydająca banknoty nie wyglądają nietypowo.
Jeśli zauważymy podejrzane elementy, nie należy próbować samodzielnie demontować urządzenia ani przyjmować pomocy przypadkowych osób. Należy powiadomić operatora bankomatu i w razie podejrzenia przestępstwa Policję.
W żadnym przypadku nie wolno przekazywać obcym osobom kodu PIN ani danych pozwalających na dostęp do rachunku.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Bankomaty znajdują się w warszawskich centrach handlowych, na dworcach, przy sklepach, w placówkach bankowych oraz na osiedlach mieszkaniowych. Korzystają z nich zarówno mieszkańcy stolicy, jak i osoby dojeżdżające do Warszawy z okolicznych miejscowości.
W przypadku nieudanej wypłaty procedura reklamacyjna nie zależy od tego, czy urządzenie znajduje się na Mokotowie, Ursynowie, Pradze-Południe, w Wawrze czy w innej części regionu. Najważniejsze jest ustalenie banku, który wydał kartę, oraz danych pozwalających zidentyfikować transakcję.
Warto również pamiętać, że bankomat nie musi należeć do banku prowadzącego nasze konto. Urządzenia mogą być obsługiwane przez niezależnych operatorów. Zgłoszenie awarii operatorowi jest pomocne, ale nie powinno zastępować reklamacji dotyczącej obciążenia rachunku złożonej w banku wydającym kartę.
Osoby mieszkające w mniejszych miejscowościach Mazowsza powinny zwracać szczególną uwagę na zapisanie danych urządzenia, jeśli awaria wystąpi z dala od oddziału banku. Nie ma potrzeby wracania później do tego samego bankomatu, jeżeli wcześniej udało się udokumentować podstawowe informacje.
Co zrobić krok po kroku? Tak zabezpieczysz pieniądze i swoje prawa
Jeżeli bankomat nie wydał pieniędzy, najpierw upewnij się, że transakcja została zakończona i urządzenie nie oczekuje już na odbiór gotówki. Nie odchodź pochopnie, ponieważ niektóre urządzenia po określonym czasie mogą ponownie schować nieodebrane banknoty.
Następnie sprawdź saldo i historię rachunku w oficjalnej aplikacji bankowej. Zwróć uwagę, czy kwota została zaksięgowana, czy widnieje jako blokada. Jeżeli rachunek został obciążony, a gotówki nie otrzymałeś, przygotuj reklamację.
Zapisz numer bankomatu, jego adres, datę, godzinę i kwotę operacji. Zachowaj wydrukowane potwierdzenie, jeżeli urządzenie je wydało. W reklamacji opisz dokładnie przebieg zdarzenia i wskaż kwotę, której zwrotu oczekujesz.
Jeśli bankomat zatrzymał kartę, niezwłocznie skontaktuj się z jej wydawcą i zastrzeż ją zgodnie z instrukcjami banku. Nie polegaj wyłącznie na czasowej blokadzie, jeśli karta pozostaje poza Twoją kontrolą.
Po złożeniu reklamacji zachowaj potwierdzenie oraz numer sprawy. Sprawdzaj odpowiedzi banku i pamiętaj o ustawowych terminach. Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona mimo przedstawionych dowodów, możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego.
Najważniejsza zasada jest prosta: bankomat może się zepsuć, ale to nie oznacza automatycznej utraty pieniędzy. Szybkie zgłoszenie problemu, sprawdzenie rachunku i zapisanie danych urządzenia znacznie ułatwiają wyjaśnienie sytuacji. Jeśli natomiast bankomat zatrzyma kartę, jej bezpieczeństwo powinno być absolutnym priorytetem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.