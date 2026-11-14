Masz taki przycisk na listwie zasilającej? Wielu myli jego funkcję. Straż pożarna ostrzega przed niebezpiecznym błędem
Podświetlany przycisk na listwie zasilającej znajduje się w milionach polskich mieszkań. Większość osób traktuje go jako zwykły włącznik, nie zastanawiając się, przed czym rzeczywiście chroni. Tymczasem nie każda listwa ma zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, a wyłączenie przycisku nie zastępuje wyjęcia wtyczki z gniazdka. Państwowa Straż Pożarna ostrzega, że niewłaściwe korzystanie z przedłużaczy może prowadzić do przegrzania instalacji, zwarcia, a nawet pożaru.
Telewizor, komputer, router, ładowarka telefonu, lampka i kilka kolejnych urządzeń. W wielu mieszkaniach jeden przedłużacz zasila znaczną część domowej elektroniki. Listwy zasilające stały się tak powszechne, że praktycznie przestaliśmy zwracać na nie uwagę. Tymczasem sposób ich użytkowania ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. Szczególnie niebezpieczne jest przekonanie, że skoro na listwie znajduje się świecący przycisk, urządzenie automatycznie chroni przed każdym problemem elektrycznym.
Ten mały przycisk nie robi tego, co myśli wielu użytkowników
Najczęściej spotykany na listwach zasilających czerwony lub pomarańczowy przycisk służy do włączania i wyłączania zasilania podłączonych urządzeń. Kiedy znajduje się w pozycji ON, listwa przekazuje energię elektryczną do swoich gniazd. Po przełączeniu w pozycję OFF obwód zasilania zostaje rozłączony zgodnie z konstrukcją danego produktu.
Nie oznacza to jednak, że przycisk jest zabezpieczeniem przed przeciążeniem, zwarciem czy przepięciem. Są to odrębne funkcje, wymagające odpowiednich elementów ochronnych. Zwykła listwa z włącznikiem może nie mieć żadnego dodatkowego układu przeciwprzepięciowego. Sam podświetlany klawisz nie świadczy więc o tym, że podłączony komputer lub telewizor będzie chroniony przed gwałtownymi zmianami napięcia.
Co więcej, wyłączenie listwy nie jest równoznaczne z fizycznym odłączeniem jej od sieci elektrycznej. Przewód i część elementów wewnętrznych nadal mogą pozostawać pod napięciem. Dlatego w przypadku uszkodzenia, konieczności czyszczenia urządzenia lub dłuższej nieobecności samo naciśnięcie przycisku nie zawsze jest wystarczającym środkiem ostrożności.
Największy błąd pojawia się wtedy, gdy podłączamy kolejne urządzenia
Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na problem przeciążania listew zasilających. Wielu użytkowników zakłada, że skoro listwa ma pięć lub sześć gniazd, można bezpiecznie podłączyć do niej dowolną liczbę urządzeń. W rzeczywistości znaczenie ma nie liczba zajętych gniazd, lecz suma mocy pobieranej przez podłączony sprzęt oraz parametry techniczne samej listwy.
Przykładowo przedłużacz o dopuszczalnym obciążeniu 10 A przy napięciu 230 V może obsługiwać łączne obciążenie do około 2300 W. W przypadku listwy oznaczonej wartością 16 A teoretyczny limit wynosi około 3680 W. Trzeba jednak zawsze przestrzegać maksymalnej mocy podanej przez producenta, ponieważ rzeczywiste ograniczenia mogą wynikać również z konstrukcji przewodu i zabezpieczeń.
Problem zaczyna się szczególnie wtedy, gdy do jednej listwy trafiają urządzenia o dużej mocy. Grzejnik elektryczny, czajnik, piekarnik czy termowentylator mogą pobierać znacznie więcej energii niż telefon lub lampka. Jeżeli działają jednocześnie, ryzyko przeciążenia rośnie. A podświetlany przycisk na obudowie nie sprawi, że zbyt duże obciążenie stanie się bezpieczne.
Tych urządzeń lepiej nie podłączać do zwykłej listwy
W oficjalnych zaleceniach Państwowej Straży Pożarnej wymieniono urządzenia, których nie powinno się zasilać za pomocą zwykłych listew i przedłużaczy. Na tej liście znajdują się między innymi grzejniki elektryczne, farelki, czajniki, kuchenki mikrofalowe, piekarniki, a także pralki i zmywarki. Strażacy zwracają również uwagę na lodówki i zamrażarki, których długotrwała, nieprzerwana praca wymaga odpowiedniego źródła zasilania.
Szczególnie niebezpieczne jest podłączanie jednego przedłużacza do drugiego. Takie rozwiązanie bywa stosowane wtedy, gdy w pokoju znajduje się zbyt mało gniazdek lub przewód nie sięga do urządzenia. Może jednak prowadzić do nadmiernego obciążenia połączeń, przegrzewania styków oraz zwiększenia ryzyka uszkodzenia instalacji.
Warto również pamiętać, że nawet listwa posiadająca zabezpieczenie przeciwprzepięciowe nie jest przeznaczona do zasilania dowolnego sprzętu. Ochrona przed przepięciami nie zastępuje zabezpieczenia przed przeciążeniem, a jej skuteczność zależy od parametrów urządzenia oraz stanu instalacji elektrycznej.
Świeci się przycisk, więc wszystko jest w porządku? To może być złudne
Podświetlenie włącznika informuje zwykle o położeniu przełącznika i obecności zasilania w jego obwodzie. Nie jest natomiast uniwersalnym wskaźnikiem prawidłowego działania zabezpieczeń. Listwa może mieć świecący przycisk, mimo że nie została wyposażona w ochronę przeciwprzepięciową albo jej dodatkowy moduł ochronny utracił sprawność.
W lepszych listwach mogą znajdować się osobne kontrolki informujące o stanie zabezpieczenia. Ich znaczenie trzeba sprawdzić w instrukcji konkretnego modelu. Nie należy zakładać, że każda świecąca dioda oznacza aktywną ochronę podłączonych urządzeń.
Niepokojącym sygnałem jest natomiast nadmierne nagrzewanie się obudowy, wtyczki lub przewodu, zapach rozgrzanego tworzywa, trzaski, iskrzenie czy przebarwienia plastiku. Jeżeli pojawią się takie objawy, należy bezpiecznie przerwać korzystanie z urządzenia i odłączyć jego zasilanie, o ile można zrobić to bez narażania się na porażenie. Uszkodzonej listwy nie powinno się dalej używać ani samodzielnie naprawiać bez odpowiednich kwalifikacji.
Czy listwę zasilającą trzeba wyłączać na noc?
Nie istnieje ogólna zasada nakazująca każdej osobie codzienne wyłączanie wszystkich listew przed snem. Wiele urządzeń elektronicznych zaprojektowano do pracy ciągłej lub pozostawania w trybie czuwania. Ważniejsze jest korzystanie ze sprawnego sprzętu, przestrzeganie zaleceń producenta i unikanie przeciążania instalacji.
Wyłączenie listwy może jednak ograniczyć pobór energii przez urządzenia pozostające w trybie czuwania. Pozwala również jednym ruchem odciąć zasilanie od kilku sprzętów, które nie muszą pracować przez całą noc. Nie dotyczy to urządzeń wymagających nieprzerwanego działania, takich jak część sprzętu medycznego, lodówki czy systemy bezpieczeństwa.
Przed dłuższym wyjazdem warto rozważyć fizyczne odłączenie niepotrzebnych urządzeń od gniazdek. Takie postępowanie zalecają również służby zwracające uwagę na ryzyko pożarów instalacji i sprzętu elektrycznego. Nie należy jednak odłączać urządzeń, których ciągła praca jest niezbędna.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Problem dotyczy zarówno mieszkańców nowych osiedli, jak i starszych bloków oraz kamienic w Warszawie. W lokalach, w których liczba gniazdek jest niewystarczająca, listwy i przedłużacze często stają się stałym elementem wyposażenia. Nie zastępują jednak odpowiednio zaprojektowanej instalacji elektrycznej, zwłaszcza gdy trzeba zasilać urządzenia pobierające dużą moc.
W starszych mieszkaniach szczególnie ważny jest stan gniazd, przewodów oraz zabezpieczeń. Jeżeli instalacja nie była kontrolowana od wielu lat, a domownicy regularnie korzystają z wielu urządzeń jednocześnie, warto zlecić jej sprawdzenie wykwalifikowanemu elektrykowi. Jest to istotne również w przypadku mieszkań wynajmowanych, gdzie użytkownik nie zawsze zna historię napraw i modernizacji instalacji.
Niebezpiecznym rozwiązaniem jest także chowanie pracującej listwy pod dywanem, przykrywanie jej ubraniami czy wciskanie w miejsce pozbawione odpowiedniej wentylacji. Ciepło powstające podczas przepływu prądu powinno mieć możliwość swobodnego odprowadzania. Jeżeli listwa znajduje się za ciężką szafą, pod łóżkiem lub wśród łatwopalnych przedmiotów, ewentualne przegrzanie może zostać zauważone zbyt późno.
Sprawdź swoją listwę. Wystarczą trzy rzeczy
Po pierwsze, odczytaj oznaczenie maksymalnego obciążenia. Może być podane w watach lub amperach. Jeśli nie potrafisz go znaleźć, sprawdź instrukcję produktu. W przypadku starej, uszkodzonej albo nieoznaczonej listwy rozsądnym rozwiązaniem jest wymiana na sprzęt o znanych parametrach.
Po drugie, sprawdź, czy używasz zwykłej listwy zasilającej, czy modelu z rzeczywistym zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. Są to dwa różne rozwiązania, mimo że z zewnątrz mogą wyglądać niemal identycznie. Sam czerwony przycisk nie pozwala rozpoznać rodzaju ochrony.
Po trzecie, przyjrzyj się urządzeniom podłączonym do listwy. Jeżeli znajduje się wśród nich grzejnik, czajnik, termowentylator albo inne urządzenie o dużym poborze mocy, sprawdź zalecenia producenta i rozważ bezpośrednie podłączenie do właściwego gniazda ściennego. Nie łącz również kolejnych przedłużaczy w jeden długi łańcuch.
Najważniejsza zasada jest prosta: podświetlany przycisk służy przede wszystkim do sterowania zasilaniem. Nie daje gwarancji ochrony przed przeciążeniem, przepięciem ani pożarem. O bezpieczeństwie decydują parametry listwy, stan instalacji oraz sposób użytkowania. Warto sprawdzić je właśnie teraz, gdy w sezonie jesienno-zimowym częściej korzystamy z dodatkowych urządzeń elektrycznych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.