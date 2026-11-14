Leki na otyłość za pieniądze z NFZ? Zapadły ważne decyzje. W grze 1,4 miliarda złotych
Miliony Polaków zmagają się z nadmierną masą ciała, a nowoczesne leki na otyłość potrafią kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie. Teraz ważą się losy ich finansowania przez państwo. Producenci popularnych preparatów Mounjaro i Wegovy zabiegają o refundację, która mogłaby kosztować budżet około 1,4 miliarda złotych w ciągu kilku lat. Ministerstwo Zdrowia prowadzi negocjacje, ale pojawiły się poważne kontrowersje. Ujawniono również milionowe wydatki koncernów farmaceutycznych na współpracę ze środowiskiem medycznym.
Sprawa nabrała rozgłosu po publikacji „Rzeczpospolitej” z 13 listopada 2026 roku. Dziennik przedstawił skalę finansowego zaangażowania producentów leków na otyłość w Polsce oraz kulisy starań o objęcie preparatów refundacją. W grę wchodzą ogromne pieniądze, ponieważ zainteresowanie farmakologicznym leczeniem choroby otyłościowej stale rośnie, a pacjenci obecnie pokrywają koszty takich terapii z własnych środków. Najnowsze dokumenty Ministerstwa Zdrowia pokazują, że mimo wcześniejszych negatywnych rekomendacji procedury refundacyjne nie zostały definitywnie zakończone.
Polacy wydali niemal 1,5 miliarda złotych na dwa leki. Kwoty robią wrażenie
Według danych przedstawionych przez „Rzeczpospolitą” w 2025 roku Polacy przeznaczyli na zakup leków Mounjaro i Wegovy niemal 1,5 miliarda złotych. Na sam preparat Mounjaro wydano około 1,292 miliarda złotych, natomiast sprzedaż Wegovy osiągnęła wartość 182 milionów złotych.
Jeżeli do zestawienia doliczyć leki zawierające substancje wykorzystywane również w terapii otyłości, ale zarejestrowane przede wszystkim do leczenia cukrzycy typu 2, takie jak Ozempic czy Rybelsus, wartość rynku przekracza 2 miliardy złotych. Trzeba jednak zaznaczyć, że takie zestawienie obejmuje różne wskazania medyczne i nie oznacza, iż cała sprzedaż dotyczyła wyłącznie leczenia otyłości.
Ogromne zainteresowanie farmakoterapią pokazuje skalę zapotrzebowania na leczenie choroby otyłościowej. Dla wielu pacjentów podstawową barierą pozostaje cena. Terapia może trwać miesiącami, a niekiedy wymaga długofalowego kontynuowania pod nadzorem lekarza. W rezultacie całkowity koszt leczenia może sięgać wielu tysięcy złotych.
Refundacja Mounjaro i Wegovy. Ministerstwo prowadzi negocjacje
Producenci obu preparatów starają się o objęcie ich finansowaniem ze środków publicznych. Według szacunków przytoczonych przez „Rzeczpospolitą” refundacja Mounjaro mogłaby kosztować budżet około 550 milionów złotych w ciągu dwóch lat, natomiast finansowanie Wegovy oznaczałoby wydatki rzędu 860 milionów złotych w perspektywie czterech lat.
Łącznie daje to około 1,41 miliarda złotych, choć są to szacunki dotyczące różnych okresów, a nie kwota przewidziana do wydania w jednym roku. Ostateczne koszty zależałyby od warunków refundacji, cen uzgodnionych z producentami oraz liczby pacjentów kwalifikujących się do leczenia.
W przypadku obu preparatów Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała negatywne rekomendacje dotyczące proponowanego finansowania. Rekomendacja dla Mounjaro została wydana 29 czerwca 2026 roku, a dla Wegovy 28 września 2026 roku.
Nie zakończyło to jednak całej procedury. Z dokumentów Ministerstwa Zdrowia wynika, że 29 października Komisja Ekonomiczna skierowała wnioski dotyczące różnych dawek Wegovy do ponownych negocjacji. Preparat znalazł się również w harmonogramie prac komisji na 9–10 listopada. To potwierdza, że sprawa pozostaje przedmiotem rozmów.
25 milionów złotych od koncernów. Ministerstwo krytykuje skalę działań
Największe kontrowersje budzą ustalenia dotyczące finansowania współpracy producentów leków ze środowiskiem medycznym. Jak podała „Rzeczpospolita”, w 2025 roku firmy Eli Lilly i Novo Nordisk przeznaczyły łącznie około 25 milionów złotych na umowy sponsoringowe i wynagrodzenia związane ze współpracą z lekarzami oraz organizacjami ochrony zdrowia.
Z tej sumy około 16 milionów złotych trafiło na sponsoring towarzystw naukowych, uczelni, szpitali i organizacji pacjenckich. Kolejne 9 milionów złotych obejmowało wynagrodzenia dla przedstawicieli zawodów medycznych za świadczone usługi. W zestawieniu nie uwzględniono wszystkich form wsparcia, takich jak finansowanie udziału lekarzy w konferencjach.
Współpraca przemysłu farmaceutycznego ze środowiskiem medycznym nie jest sama w sobie dowodem nieprawidłowości. Może obejmować legalne działania badawcze, edukacyjne i naukowe. Jednocześnie przy podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu publicznych pieniędzy istotna jest przejrzystość finansowania oraz ujawnianie potencjalnych konfliktów interesów.
Według ustaleń dziennika przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia bardzo krytycznie oceniają skalę działań podejmowanych wokół refundacji. Kontrowersje dotyczą między innymi finansowania wydarzeń i inicjatyw, których uczestnicy publicznie zabiegają o zwiększenie dostępu do nowoczesnego leczenia otyłości.
Czy leki na odchudzanie będą tańsze? Pacjenci muszą jeszcze poczekać
Najważniejsza informacja dla pacjentów jest taka, że na 13 listopada 2026 roku nie ogłoszono decyzji wprowadzającej refundację Mounjaro lub Wegovy w leczeniu choroby otyłościowej. Same negocjacje nie oznaczają jeszcze, że apteki mogą sprzedawać te preparaty po cenach obniżonych dzięki finansowaniu z NFZ.
Ostateczną decyzję podejmuje minister zdrowia. Jeżeli dojdzie do objęcia określonego preparatu refundacją, konieczne będzie również wskazanie zasad kwalifikacji pacjentów, warunków stosowania leczenia oraz sposobu jego finansowania.
Nie należy zatem zakładać, że ewentualna refundacja będzie automatycznie przysługiwała wszystkim osobom z nadwagą lub otyłością. Rozpatrywane programy lekowe dotyczą określonych grup pacjentów, a kryteria mogą uwzględniać między innymi stopień zaawansowania choroby, BMI oraz dodatkowe problemy zdrowotne.
Kto mógłby dostać leki za darmo lub z dopłatą?
W toku postępowań refundacyjnych analizowane są programy przeznaczone dla pacjentów z chorobą otyłościową, u których występują określone wskazania medyczne. W ocenie Wegovy uwzględniono między innymi wybrane grupy młodych dorosłych z BMI wynoszącym co najmniej 35 i dodatkowymi powikłaniami, a także osoby z BMI wynoszącym co najmniej 40 w szczególnie ciężkich sytuacjach klinicznych.
Nie jest to jednak obowiązujący katalog uprawnień do refundacji. Są to kryteria analizowane podczas oceny konkretnego wniosku. Ewentualne przyszłe zasady mogłyby różnić się od obecnie rozpatrywanych propozycji.
Nie wiadomo również, czy finansowanie zostałoby zorganizowane w taki sposób, aby pacjenci nie ponosili żadnych kosztów, czy przewidywałoby inne rozwiązania. Dopóki Ministerstwo Zdrowia nie ogłosi decyzji, nie można obiecywać bezpłatnego leczenia ani wskazywać daty jego rozpoczęcia.
Otyłość to choroba przewlekła. Same leki nie zastępują kompleksowego leczenia
W debacie dotyczącej refundacji istotne miejsce zajmuje również sposób organizacji opieki nad pacjentami. Otyłość jest chorobą przewlekłą, a leczenie farmakologiczne powinno stanowić część postępowania medycznego dostosowanego do indywidualnych potrzeb chorego.
Preparaty zawierające semaglutyd lub tirzepatyd wpływają na mechanizmy związane między innymi z regulacją apetytu i metabolizmem. Mogą wspomagać redukcję masy ciała, ale wymagają odpowiedniej kwalifikacji lekarskiej, monitorowania skuteczności oraz działań niepożądanych.
Nie są to leki przeznaczone do samodzielnego stosowania wyłącznie w celu szybkiego schudnięcia. Terapia wymaga nadzoru medycznego, a jej rozpoczęcie powinno być poprzedzone oceną stanu zdrowia, chorób współistniejących, przeciwwskazań i dostępnych metod leczenia.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Dyskusja o refundacji ma bezpośrednie znaczenie także dla pacjentów z Warszawy i województwa mazowieckiego. Osoby leczące chorobę otyłościową w stołecznych poradniach, przychodniach i placówkach specjalistycznych mierzą się z tymi samymi barierami finansowymi co pacjenci w innych regionach Polski.
Jeżeli Ministerstwo Zdrowia wprowadzi program refundacyjny, jego warunki będą wynikały z przepisów ogólnopolskich. W praktyce dostępność terapii może jednak zależeć również od organizacji programu, kwalifikacji pacjentów oraz liczby placówek uprawnionych do prowadzenia leczenia.
Na obecnym etapie mieszkańcy Mazowsza nie powinni zakładać, że otrzymają receptę z refundacją wyłącznie na podstawie rozpoznania otyłości. Warto natomiast omówić z lekarzem dostępne możliwości leczenia, ustalić właściwą diagnostykę i śledzić oficjalne komunikaty Ministerstwa Zdrowia.
Osoby już przyjmujące leki nie powinny samodzielnie zmieniać dawek, przerywać terapii ani zastępować jednego preparatu innym tylko dlatego, że pojawiła się informacja o możliwej refundacji. Takie decyzje należy podejmować z lekarzem prowadzącym.
Kiedy zapadnie decyzja? To najważniejsze pytanie
Na razie nie podano wiążącego terminu rozstrzygnięcia postępowań dotyczących finansowania Mounjaro i Wegovy w leczeniu otyłości. Negocjacje w Ministerstwie Zdrowia trwają, a wcześniejsze negatywne rekomendacje AOTMiT pozostają ważnym elementem oceny proponowanych programów.
Sprawa jest trudna także ze względu na skalę potencjalnych wydatków. Państwo musi rozważyć zarówno potrzeby osób zmagających się z chorobą otyłościową, jak i koszty leczenia ponoszone przez system ochrony zdrowia.
Najważniejsze: producenci nie rezygnują ze starań o refundację, ale pacjenci nie otrzymali jeszcze prawa do finansowanego przez NFZ leczenia Mounjaro i Wegovy z powodu otyłości. Kolejne decyzje Ministerstwa Zdrowia pokażą, czy i na jakich zasadach nowoczesne terapie staną się dostępniejsze.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.