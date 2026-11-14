Bankomaty i terminale mogą przestać działać. Ile gotówki warto mieć w domu?
Co się stanie, jeśli nagle przestaną działać terminale płatnicze, bankomaty i aplikacje bankowe? W takiej sytuacji nawet osoba posiadająca duże oszczędności na koncie może mieć trudności z zapłaceniem za podstawowe zakupy. Polski rząd zaleca przygotowanie gotówki na wypadek kryzysu, a Europejski Bank Centralny zwraca uwagę na jej szczególną rolę podczas poważnych awarii. Czy Polacy powinni wypłacać pieniądze i ile warto mieć w domu? Odpowiedź może zaskoczyć osoby, które od lat płacą wyłącznie telefonem lub kartą.
Coraz więcej codziennych transakcji odbywa się bez wykorzystania banknotów i monet. Telefonem można zapłacić w sklepie, restauracji, aptece, a nawet podczas zakupów na targowisku. Elektroniczne płatności stały się wygodne i powszechne, ale ich działanie zależy od sprawnej infrastruktury technicznej. Przerwa w dostawie energii elektrycznej, awaria sieci telekomunikacyjnej albo zakłócenia systemu płatniczego mogą czasowo uniemożliwić dokonanie transakcji. Właśnie dlatego w oficjalnych zaleceniach dotyczących przygotowania na sytuacje kryzysowe znalazła się również gotówka.
Rząd zaleca gotówkę na czarną godzinę. Nie chodzi wyłącznie o zagrożenie wojenne
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opracowały „Poradnik bezpieczeństwa”, który wyjaśnia, jak przygotować się na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. Wśród zalecanych elementów wyposażenia domowego oraz plecaka ewakuacyjnego znalazła się gotówka w różnych nominałach.
Co ważne, dokument nie jest skierowany wyłącznie do osób obawiających się konfliktu zbrojnego. Przedstawia także zasady postępowania podczas powodzi, pożarów, długotrwałych przerw w dostawie prądu oraz innych wydarzeń zakłócających codzienne funkcjonowanie. Nawet lokalna awaria może utrudnić korzystanie z terminali płatniczych lub bankomatów.
Nie oznacza to, że polskie władze przewidują konkretną awarię systemu finansowego. Zalecenia mają charakter zapobiegawczy i dotyczą budowania odporności gospodarstw domowych na różne nieprzewidziane sytuacje.
Bankomat może nie działać, chociaż pieniądze nadal są na koncie
W czasie poważnej awarii problemem nie musi być brak pieniędzy w banku. Wystarczy, że użytkownik chwilowo straci możliwość ich wypłacenia lub wykorzystania podczas zakupów. Terminal płatniczy potrzebuje odpowiednich warunków technicznych, a bankomat sprawnego zasilania i infrastruktury umożliwiającej realizację operacji.
Jeżeli część sieci telekomunikacyjnej przestanie działać, klienci mogą napotkać problemy z autoryzacją płatności. W przypadku rozległego blackoutu ograniczenia mogą dotyczyć również dostępu do bankomatów, bankowości internetowej i niektórych usług mobilnych. Nie każda awaria oznacza jednak automatyczne wyłączenie wszystkich form płatności. Zakres utrudnień zależy od charakteru zdarzenia i zabezpieczeń stosowanych przez operatorów.
Gotówka ma w takich okolicznościach istotną przewagę: jej użycie nie wymaga połączenia z internetem ani autoryzacji elektronicznej. Może więc ułatwić zapłacenie za podstawowe produkty lub usługi, jeśli sprzedawca prowadzi sprzedaż i jest w stanie przyjmować pieniądze. Nie rozwiąże natomiast problemu zamkniętych sklepów, braku dostaw czy niedziałających kas.
Ile pieniędzy warto trzymać w domu? Europejskie banki centralne wskazują kwoty
W opublikowanej w 2025 roku analizie Europejski Bank Centralny zwrócił uwagę, że banki centralne i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo w niektórych państwach zalecają gospodarstwom domowym utrzymywanie niewielkiej rezerwy gotówkowej na nieprzewidziane sytuacje.
Jako przykłady wskazano Holandię, Austrię i Finlandię. W tych krajach rekomendowane kwoty wynoszą orientacyjnie od 70 do 100 euro na osobę lub odpowiadają środkom potrzebnym do pokrycia podstawowych wydatków przez około 72 godziny. Nie jest to jednak wspólny, obowiązkowy limit dla całej Unii Europejskiej.
Polski Narodowy Bank Polski nie wskazał jednej oficjalnej kwoty, którą każde gospodarstwo domowe powinno przechowywać w gotówce. Oznacza to, że nie istnieje rządowy nakaz posiadania 500, 1000 czy 2000 złotych na czarną godzinę. Wysokość rozsądnej rezerwy zależy od wielkości rodziny, codziennych wydatków, przyjmowanych leków, potrzeb transportowych oraz indywidualnej sytuacji finansowej.
Przykładowo osoba mieszkająca samotnie i mająca przygotowane zapasy żywności może potrzebować mniejszej kwoty niż kilkuosobowa rodzina, która musi zapewnić dzieciom leki, transport i podstawowe artykuły higieniczne. Dlatego zamiast kierować się przypadkową sumą znalezioną w internecie, lepiej oszacować własne niezbędne wydatki na kilka dni.
Dlaczego lepiej mieć banknoty po 10, 20 i 50 złotych?
Rządowe zalecenia wskazują na posiadanie gotówki w różnych nominałach. To szczegół, który w sytuacji awaryjnej może mieć większe znaczenie niż sama liczba banknotów.
Wyobraźmy sobie, że w okolicy nie działają terminale, a niewielki sklep nadal sprzedaje podstawowe produkty. Klient chce kupić wodę, pieczywo i kilka artykułów spożywczych za 35 złotych, ale dysponuje wyłącznie banknotem o nominale 200 złotych. Sprzedawca może nie mieć wystarczającej ilości gotówki, aby wydać resztę.
Dlatego praktycznym rozwiązaniem jest podzielenie rezerwy między banknoty o niższych nominałach, na przykład 10, 20 i 50 złotych. Przydatne mogą okazać się również monety. Nie trzeba jednak zamieniać wszystkich oszczędności na drobne banknoty. Chodzi o zachowanie możliwości dokonania kilku podstawowych zakupów bez konieczności uzyskiwania dużej reszty.
Czy Polacy muszą teraz wypłacać pieniądze z banków?
Nie. Przygotowanie niewielkiej rezerwy gotówkowej nie oznacza konieczności likwidowania lokat, zamykania kont czy masowego wypłacania oszczędności. Takie działania nie wynikają z oficjalnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa ludności.
Przechowywanie wszystkich pieniędzy w domu wiąże się z ryzykiem kradzieży, pożaru, zagubienia oraz utraty wartości oszczędności na skutek inflacji. Z kolei trzymanie całych środków wyłącznie w systemie elektronicznym może czasowo utrudnić dostęp do nich w przypadku poważnej awarii.
Rozsądnym rozwiązaniem jest więc dywersyfikacja sposobów dostępu do pieniędzy: pozostawienie zasadniczych oszczędności w odpowiednio dobranych instytucjach finansowych i przygotowanie niewielkiej kwoty na nieprzewidziane sytuacje. Nie jest to sygnał do wycofywania środków z banków, lecz element zwykłego planowania awaryjnego.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
W dużym mieście zależność od elektronicznych płatności jest szczególnie widoczna. Mieszkańcy Warszawy korzystają z kart, telefonów i aplikacji podczas codziennych zakupów, opłacania usług, korzystania z transportu oraz realizowania zamówień internetowych. Wiele osób nie nosi przy sobie praktycznie żadnej gotówki.
W przypadku rozległej przerwy w dostawie prądu lub problemów z siecią telekomunikacyjną dostęp do niektórych usług może zostać ograniczony. Nie oznacza to, że wszystkie sklepy i środki transportu przestaną działać. Możliwe jest jednak wystąpienie lokalnych trudności, które utrudnią płacenie za podstawowe potrzeby.
Dotyczy to również mieszkańców mniejszych miejscowości na Mazowszu. W części z nich dostęp do bankomatów jest ograniczony, a dotarcie do kolejnej placówki bankowej wymaga przejazdu do innego miasta. Jeżeli awaria wystąpi w nieodpowiednim momencie, posiadanie niewielkiej kwoty w domu może oszczędzić niepotrzebnych trudności.
Przygotowanie gotówki nie powinno jednak zastępować innych działań. Rządowy poradnik rekomenduje również zgromadzenie podstawowych zapasów wody, żywności i leków oraz przygotowanie alternatywnych sposobów oświetlenia i uzyskiwania informacji.
Co zrobić już teraz? Praktyczne przygotowanie na pierwsze 72 godziny
Najlepiej zacząć od prostego oszacowania wydatków, jakie mogą pojawić się w ciągu trzech dni. Należy uwzględnić przede wszystkim zakup podstawowej żywności, niezbędnych leków, środków higienicznych oraz ewentualnego transportu. Osoby opiekujące się dziećmi, seniorami lub zwierzętami powinny również wziąć pod uwagę ich szczególne potrzeby.
Następnie można stopniowo przygotować rezerwę w kilku nominałach. Nie musi ona powstać jednego dnia ani wymagać dużego jednorazowego wydatku. Ważniejsze jest, aby pieniądze były dostępne w razie potrzeby i przechowywane w miejscu bezpiecznym przed kradzieżą, wilgocią i przypadkowym zniszczeniem.
Równolegle warto przygotować wodę pitną, trwałą żywność, latarkę, sprawny powerbank, radio na baterie oraz apteczkę. Oficjalny „Poradnik bezpieczeństwa” zaleca domowe zapasy wystarczające na minimum trzy dni, w tym co najmniej trzy litry wody na osobę na dobę.
Osoby regularnie korzystające z leków powinny sprawdzić, czy dysponują ich odpowiednim zapasem, zgodnie z zaleceniami medycznymi. Przydatne jest również zapisanie ważnych numerów telefonów na papierze. Jeśli telefon się rozładuje, a internet przestanie działać, takie proste przygotowanie może pomóc w kontaktowaniu się z bliskimi i organizowaniu pomocy.
Czy to oznacza, że Polsce grozi blackout albo kryzys finansowy?
Nie. Samo zalecenie posiadania gotówki nie jest zapowiedzią awarii banków, ataku na system płatniczy czy wybuchu wojny. Państwowe instytucje przygotowują materiały dotyczące sytuacji kryzysowych, aby mieszkańcy potrafili radzić sobie również w przypadku rzadkich, ale potencjalnie poważnych zdarzeń.
Podobne zalecenia obowiązują w wielu krajach europejskich. Europejski Bank Centralny wskazuje, że gotówka odgrywa szczególną rolę w sytuacjach, gdy infrastruktura cyfrowa nie jest dostępna. Nie oznacza to jednak, że bank centralny przewiduje załamanie systemu finansowego.
Najważniejszy wniosek: Polacy nie mają obowiązku przechowywania określonej kwoty gotówki. Warto jednak posiadać niewielką rezerwę w różnych nominałach, wystarczającą na podstawowe wydatki w razie przejściowej awarii płatności elektronicznych. Przygotowanie na czarną godzinę nie oznacza paniki — jest elementem odpowiedzialnego zabezpieczenia potrzeb domowników.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.