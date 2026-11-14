Wisłostrada przed tunelem znów zwężona. Przez 4 noce w stronę Mokotowa pojedziemy jednym pasem
Kierowcy jeżdżą już po nowej nawierzchni Wybrzeża Kościuszkowskiego, a przed wjazdem do tunelu Wisłostrady działają nowe dysze systemu zapobiegającego oblodzeniu. To jednak nie koniec prac. Od poniedziałku drogowcy wracają na odcinek między Karową a tunelem, a jezdnia w kierunku Mokotowa nocami zostanie zwężona do jednego pasa. Sprawdziliśmy, kiedy i jak będziemy tam jeździć.
Utrudnienia od 16 do 20 listopada, tylko w godz. 20:00-5:00
Zarząd Dróg Miejskich zaplanował prace na 4 kolejne noce. Zaczną się w poniedziałek 16 listopada wieczorem, a skończą w piątek 20 listopada rano. Utrudnienia będą obowiązywać wyłącznie od godz. 20:00 do 5:00. W dzień kierowcy pojadą wszystkimi pasami.
|Noc
|Godziny utrudnień
|z poniedziałku na wtorek, 16/17 listopada
|20:00-5:00
|z wtorku na środę, 17/18 listopada
|20:00-5:00
|ze środy na czwartek, 18/19 listopada
|20:00-5:00
|z czwartku na piątek, 19/20 listopada
|20:00-5:00
Jeden pas od Karowej do tunelu. Wjazd z Karowej otwarty
Prace obejmą jezdnię Wisłostrady w kierunku Mokotowa, od Karowej do wjazdu do tunelu. W tym czasie:
- jezdnia będzie zwężona do jednego pasa,
- w pierwszym etapie drogowcy zamkną 2 pasy bliżej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, a w kolejne noce przeniosą się na 2 pasy bliżej Wisły,
- w obu etapach przed skrzyżowaniem z Karową będzie zamknięty lewy pas,
- wjazd z Karowej na Wisłostradę i zjazd z niej w Karową pozostaną otwarte.
ZDM nie podał, której nocy nastąpi zmiana etapu. Warto więc zwracać uwage na oznakowanie, bo układ pasów może się zmieniać z nocy na noc.
Dylatacje, czyli ostatni element remontu
Tym razem robotnicy wymienią dylatacje na wyremontowanej jezdni Wybrzeża Kościuszkowskiego. To szczeliny, najczęściej wypełnione specjalnymi elementami, które pozwalają nawierzchni i konstrukcji pracować przy zmianach temperatury. Spotykamy je m.in. na mostach, wiaduktach i przy wjazdach do tuneli. Gdy się zużyją, kierowcy czują charakterystyczne uderzenia pod kołami, a pod nawierzchnię może dostawać się woda.
To kolejny etap prac na tym odcinku. Po letniej wymianie nawierzchni, w drugiej połowie października, ZDM przez 5 nocy montował automatyczny system przeciwoblodzeniowy. Jego dysze rozpylają na jezdni środek zapobiegający gołoledzi przed wjazdem do tunelu. Wtedy w kierunku Mokotowa również jeździło się jednym pasem, a prędkość ograniczono do 40 km/h.
Tunel Wisłostrady: tu wkrótce ruszy też odcinkowy pomiar prędkości
Odcinek przed tunelem jest dla kierowców ważny także z innego powodu. W samym tunelu, gdzie obowiązuje 50 km/h, ma działać odcinkowy pomiar prędkości w obu kierunkach. GITD zgodził się na jego montaż, a ZDM przygotowuje inwestycję. Według zapowiedzi system może ruszyć na przełomie 2026 i 2027 r.
Jedziesz nocą Wisłostradą w stronę Mokotowa? Co warto wiedzieć
- Od 16 do 20 listopada, między 20:00 a 5:00, od Karowej do tunelu przejedziesz tylko jednym pasem.
- Przed skrzyżowaniem z Karową zawczasu zjedź z lewego pasa. Będzie zamknięty w obu etapach prac.
- Wjazd z Karowej na Wisłostradę będzie otwarty, ale włączanie się do ruchu na zwężeniu wymaga większej ostrożności.
- Stosuj się do tymczasowych znaków i ograniczeń prędkości. Na jezdni pracują ludzie.
- W dzień utrudnień nie będzie. Jeśli możesz, przełóż nocny przejazd na inną porę lub zaplanuj kilka minut zapasu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.