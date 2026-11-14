Wisłostrada przed tunelem znów zwężona. Przez 4 noce w stronę Mokotowa pojedziemy jednym pasem

14 listopada 2026 09:00 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Kierowcy jeżdżą już po nowej nawierzchni Wybrzeża Kościuszkowskiego, a przed wjazdem do tunelu Wisłostrady działają nowe dysze systemu zapobiegającego oblodzeniu. To jednak nie koniec prac. Od poniedziałku drogowcy wracają na odcinek między Karową a tunelem, a jezdnia w kierunku Mokotowa nocami zostanie zwężona do jednego pasa. Sprawdziliśmy, kiedy i jak będziemy tam jeździć.

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Korek w Warszawie w upalne lato.
Korek w Warszawie w upalne lato. Zdjęcie oglądowe. | Fot. PhotoRK / Shutterstock.

Utrudnienia od 16 do 20 listopada, tylko w godz. 20:00-5:00

Zarząd Dróg Miejskich zaplanował prace na 4 kolejne noce. Zaczną się w poniedziałek 16 listopada wieczorem, a skończą w piątek 20 listopada rano. Utrudnienia będą obowiązywać wyłącznie od godz. 20:00 do 5:00. W dzień kierowcy pojadą wszystkimi pasami.

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Noc Godziny utrudnień
z poniedziałku na wtorek, 16/17 listopada 20:00-5:00
z wtorku na środę, 17/18 listopada 20:00-5:00
ze środy na czwartek, 18/19 listopada 20:00-5:00
z czwartku na piątek, 19/20 listopada 20:00-5:00

Jeden pas od Karowej do tunelu. Wjazd z Karowej otwarty

Prace obejmą jezdnię Wisłostrady w kierunku Mokotowa, od Karowej do wjazdu do tunelu. W tym czasie:

  • jezdnia będzie zwężona do jednego pasa,
  • w pierwszym etapie drogowcy zamkną 2 pasy bliżej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, a w kolejne noce przeniosą się na 2 pasy bliżej Wisły,
  • w obu etapach przed skrzyżowaniem z Karową będzie zamknięty lewy pas,
  • wjazd z Karowej na Wisłostradę i zjazd z niej w Karową pozostaną otwarte.

ZDM nie podał, której nocy nastąpi zmiana etapu. Warto więc zwracać uwage na oznakowanie, bo układ pasów może się zmieniać z nocy na noc.

Dylatacje, czyli ostatni element remontu

Tym razem robotnicy wymienią dylatacje na wyremontowanej jezdni Wybrzeża Kościuszkowskiego. To szczeliny, najczęściej wypełnione specjalnymi elementami, które pozwalają nawierzchni i konstrukcji pracować przy zmianach temperatury. Spotykamy je m.in. na mostach, wiaduktach i przy wjazdach do tuneli. Gdy się zużyją, kierowcy czują charakterystyczne uderzenia pod kołami, a pod nawierzchnię może dostawać się woda.

To kolejny etap prac na tym odcinku. Po letniej wymianie nawierzchni, w drugiej połowie października, ZDM przez 5 nocy montował automatyczny system przeciwoblodzeniowy. Jego dysze rozpylają na jezdni środek zapobiegający gołoledzi przed wjazdem do tunelu. Wtedy w kierunku Mokotowa również jeździło się jednym pasem, a prędkość ograniczono do 40 km/h.

Tunel Wisłostrady: tu wkrótce ruszy też odcinkowy pomiar prędkości

Odcinek przed tunelem jest dla kierowców ważny także z innego powodu. W samym tunelu, gdzie obowiązuje 50 km/h, ma działać odcinkowy pomiar prędkości w obu kierunkach. GITD zgodził się na jego montaż, a ZDM przygotowuje inwestycję. Według zapowiedzi system może ruszyć na przełomie 2026 i 2027 r.

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Jedziesz nocą Wisłostradą w stronę Mokotowa? Co warto wiedzieć

  • Od 16 do 20 listopada, między 20:00 a 5:00, od Karowej do tunelu przejedziesz tylko jednym pasem.
  • Przed skrzyżowaniem z Karową zawczasu zjedź z lewego pasa. Będzie zamknięty w obu etapach prac.
  • Wjazd z Karowej na Wisłostradę będzie otwarty, ale włączanie się do ruchu na zwężeniu wymaga większej ostrożności.
  • Stosuj się do tymczasowych znaków i ograniczeń prędkości. Na jezdni pracują ludzie.
  • W dzień utrudnień nie będzie. Jeśli możesz, przełóż nocny przejazd na inną porę lub zaplanuj kilka minut zapasu.
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