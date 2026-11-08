Bankomaty zmieniły limity wypłat. W jednym dostaniesz 4000 zł, w innym tylko 200 zł. Decyduje szczegół, o którym wielu zapomina
Masz na koncie kilka tysięcy złotych, a bankomat pozwala wypłacić zaledwie 200 zł? To nie musi oznaczać awarii ani blokady rachunku. W 2026 roku największe sieci bankomatowe w Polsce zmieniły zasady wypłat gotówki. Różnice są ogromne: w jednym urządzeniu można otrzymać jednorazowo 4000 zł, podczas gdy w innym limit wynosi tylko 200 zł. Co zaskakujące, znaczenie ma nie tylko bank, ale również sposób wypłaty pieniędzy i liczba banknotów znajdujących się w maszynie.
Bankomaty z nowymi limitami. Polacy mogą się zdziwić przy wypłacie gotówki
Wypłacanie pieniędzy z bankomatu wydaje się prostą czynnością. Wkładamy kartę albo wpisujemy kod BLIK, wybieramy kwotę i odbieramy gotówkę. Jednak w praktyce coraz więcej zależy od tego, z jakiego urządzenia korzystamy.
W 2026 roku doszło do istotnych zmian w dwóch największych niezależnych sieciach bankomatowych w Polsce – Euronet i Planet Cash.
Od 19 lutego Euronet ograniczył jednorazową wypłatę kodem BLIK do 200 zł. Z kolei Planet Cash od 2 marca podniósł maksymalną jednorazową wypłatę kartami Visa i Mastercard do 4000 zł.
To oznacza, że osoba potrzebująca większej sumy może wykonać jedną transakcję albo nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt operacji. Wszystko zależy od wybranego bankomatu i metody wypłaty.
Ile pieniędzy można wypłacić jednorazowo? Oto zestawienie
|Sieć bankomatów
|Limit pojedynczej wypłaty
|Euronet – karta
|Zwykle 800 zł, możliwe wyższe limity dla wybranych banków
|Euronet – BLIK
|200 zł
|Planet Cash – Visa/Mastercard
|Do 4000 zł
|Planet Cash – BLIK
|Zależny od lokalizacji i warunków współpracy
|Bankomaty własne banków
|Zależny od banku, karty i urządzenia
W Planet Cash niektóre urządzenia typu recykler umożliwiają wypłatę kartą nawet 8000 zł, jeśli dostępne są odpowiednie banknoty. W przypadku wybranych banków współpracujących z operatorem mogą obowiązywać odrębne zasady.
Ważne: są to limity pojedynczych operacji, a nie maksymalne kwoty, które klient może wypłacić w ciągu całego dnia.
Chcesz wypłacić 2000 zł? W jednym bankomacie potrzebujesz aż 10 transakcji
Najbardziej widoczne ograniczenie dotyczy użytkowników BLIKA w sieci Euronet.
Jeżeli klient chce wypłacić 2000 zł, a limit jednej operacji wynosi 200 zł, musi wykonać dziesięć oddzielnych wypłat.
Przy 4000 zł liczba operacji wzrasta do dwudziestu. Dla porównania w bankomacie Planet Cash, przy użyciu karty Visa lub Mastercard i odpowiednich limitach bankowych, taka kwota może zostać wypłacona podczas jednej transakcji.
Sprawdź, ile transakcji potrzeba do wypłaty
Kwota do wypłaty
2000 zł
Liczba operacji
10
Maksimum na operację
200 zł
Obliczenia zakładają dostępność gotówki, wystarczające limity bankowe i brak dodatkowych ograniczeń urządzenia. Nie uwzględniają prowizji.
Jest jeszcze jeden limit. Bankomat liczy nie tylko złotówki, ale też banknoty
Nawet jeśli bank dopuszcza wypłatę 5000 zł, a operator urządzenia nie wprowadził niższego ograniczenia, transakcja może zostać odrzucona.
Powód jest techniczny.
Bankomat ma określoną pojemność mechanizmu wydającego gotówkę. Wiele urządzeń może podczas jednej operacji wydać około 30–40 banknotów. Nie jest to jednak uniwersalna wartość obowiązująca wszystkie maszyny.
Przykładowo, jeżeli urządzenie może jednorazowo wydać maksymalnie 40 banknotów, dostępne nominały mają ogromne znaczenie.
|Nominał
|Kwota przy 40 banknotach
|20 zł
|800 zł
|50 zł
|2000 zł
|100 zł
|4000 zł
|200 zł
|8000 zł
To przykładowe obliczenia techniczne, a nie gwarantowane limity wypłaty. Bankomat musi jeszcze posiadać odpowiednią liczbę banknotów, a bank i operator muszą dopuścić daną kwotę.
Dlatego nawet dwa urządzenia tej samej sieci mogą w praktyce pozwolić na wypłatę różnych sum.
Wypłata gotówki może kosztować więcej, niż myślisz. Uważaj na prowizje
Rozbicie większej wypłaty na kilka mniejszych operacji może oznaczać dodatkowe koszty.
Wszystko zależy od tabeli opłat i prowizji konkretnego banku. Niektóre rachunki zapewniają bezpłatne wypłaty, inne przewidują opłaty za korzystanie z obcych bankomatów, za wypłaty poniżej określonej kwoty albo za kolejne operacje.
Przykładowo, jeśli bank pobiera 5 zł za każdą wypłatę, dziesięć oddzielnych transakcji oznacza 50 zł prowizji. To przykład matematyczny, a nie stawka obowiązująca we wszystkich bankach.
Według zestawienia taryf bankowych z sierpnia 2026 roku opłaty za wypłaty z obcych bankomatów mogą wynosić od kilku do 10 zł, zależnie od rachunku i warunków.
BLIK może być rozwiązaniem, ale nie w każdym bankomacie
Wypłata BLIKIEM nie wymaga posiadania fizycznej karty. Wystarczy aplikacja mobilna banku, sześciocyfrowy kod oraz potwierdzenie transakcji.
Jednak wybór BLIKA nie zawsze oznacza możliwość wypłaty większej kwoty.
W bankomatach własnych PKO BP nie obowiązuje odrębny limit jednorazowej wypłaty BLIKIEM ustalony przez Euronet. Nadal znaczenie mają limity rachunku i możliwości urządzenia. Podobnie mBank wskazuje, że w jego własnych urządzeniach ograniczenie Euronetu do 200 zł nie obowiązuje.
Dlatego przy większej wypłacie warto sprawdzić zarówno możliwość użycia BLIKA, jak i kartę płatniczą.
Jak wypłacić kilka tysięcy złotych i nie przepłacić?
Przed wyjściem do bankomatu warto sprawdzić limit dzienny w aplikacji bankowej, opłaty za wypłaty w danej sieci oraz maksymalną kwotę pojedynczej operacji.
Jeśli bankomat odmawia wypłaty większej sumy, nie trzeba od razu wykonywać wielu mniejszych transakcji. Czasami korzystniej jest znaleźć urządzenie własnego banku, wybrać wypłatę kartą zamiast BLIKIEM albo skorzystać z innej sieci.
Przy bardzo dużych kwotach dobrym rozwiązaniem może być wcześniejsze zamówienie gotówki w oddziale banku. Zasady i ewentualne opłaty należy sprawdzić w swojej placówce.
Dlaczego operatorzy zmienili limity?
Euronet tłumaczył obniżenie limitu BLIK kosztami obsługi gotówki, które jego zdaniem nie były pokrywane przez wynagrodzenie za transakcje.
Planet Cash wskazywał z kolei na zmiany stawek rozliczeniowych organizacji Visa i Mastercard, które pozwoliły podwyższyć limity wypłat kartowych.
Na początku listopada pojawiły się również informacje o zmianach stawek rozliczeniowych BLIKA. Nie oznacza to jednak automatycznego zniesienia ograniczeń przez operatorów ani podwyżki prowizji dla klientów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Najważniejszy wniosek jest prosty: kwota dostępna na rachunku nie jest równoznaczna z kwotą, którą bankomat wyda podczas jednej operacji.
Ograniczenia mogą wynikać z zasad operatora, ustawień bankowych, rodzaju wypłaty, dostępnych nominałów oraz liczby banknotów, które urządzenie potrafi jednorazowo wydać.
Dlatego przed wypłatą kilku tysięcy złotych warto poświęcić chwilę na wybór odpowiedniego bankomatu. Może to oszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.