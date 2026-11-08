Prezydent podpisał rozporządzenie. Czy w poniedziałek 9 listopada trzeba iść do pracy? Jest jeden ważny szczegół

8 listopada 2026 20:44 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Prezydent Karol Nawrocki podpisał rozporządzenie, które obejmuje wszystkich Polaków. W niedzielę i poniedziałek, 8 i 9 listopada, w całym kraju obowiązuje żałoba narodowa po tragicznym zamachu w Krakowie. Wielu pracowników zastanawia się, czy oznacza to dodatkowy dzień wolny. Przepisy przewidują jednak istotne rozróżnienie, a w niektórych branżach mogą pojawić się zmiany w organizacji pracy.

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15 sierpnia 2025: Prezydent RP Karol Nawrocki dokonuje inspekcji wojska podczas defilady z okazji Dnia Sił Zbrojnych RP.
Prezydent RP Karol Nawrocki dokonuje inspekcji wojska podczas defilady z okazji Dnia Sił Zbrojnych RP. | Fot. Robert Wroblewski / Shutterstock.

Prezydent podpisał rozporządzenie. Obowiązuje w całej Polsce

Decyzja zapadła po tragicznych wydarzeniach, do których doszło w sobotę, 7 listopada, na Rynku Głównym w Krakowie. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych.

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Prezydent Karol Nawrocki podpisał rozporządzenie o wprowadzeniu żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument został opublikowany w Dzienniku Ustaw 7 listopada 2026 roku pod pozycją 1471.

Żałoba narodowa obowiązuje przez dwa dni: w niedzielę 8 listopada i poniedziałek 9 listopada. W tym czasie flagi państwowe na budynkach administracji publicznej opuszczane są do połowy masztu. Media oraz organizatorzy wydarzeń uwzględniają szczególny charakter tych dni.

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Czy 9 listopada jest dniem wolnym od pracy? Przepisy nie pozostawiają wątpliwości

To najważniejsza informacja dla milionów pracowników.

Poniedziałek 9 listopada 2026 roku nie jest dodatkowym dniem ustawowo wolnym od pracy.

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Samo ogłoszenie żałoby narodowej nie oznacza automatycznego zamknięcia zakładów pracy, urzędów, sklepów czy przedsiębiorstw.

Pracownicy, którzy zgodnie ze swoim harmonogramem mają w poniedziałek wykonywać obowiązki zawodowe, powinni normalnie stawić się w pracy.

Rozporządzenie prezydenta nie zmienia wymiaru czasu pracy, nie skraca dniówki i nie nakłada na pracodawców obowiązku udzielenia dodatkowego wolnego.

Wynika to z przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy o dniach wolnych od pracy. Żałoba narodowa nie jest bowiem świętem ustawowo wolnym od pracy.

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Jest jednak ważny wyjątek. Niektóre miejsca mogą zmienić organizację pracy

Szczególna sytuacja dotyczy branży kulturalnej, artystycznej i rozrywkowej.

Zgodnie z art. 37 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej premier może zarządzić zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na czas żałoby narodowej.

Oznacza to, że zaplanowane koncerty, przedstawienia, wydarzenia kulturalne czy imprezy rozrywkowe mogą zostać odwołane lub przełożone.

Nie jest to jednak równoznaczne z automatycznym dniem wolnym dla wszystkich pracowników takich instytucji. O ich obowiązkach decyduje organizacja pracy i polecenia pracodawcy, zgodne z obowiązującymi przepisami.

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Ważny komunikat dla Warszawy i Mazowsza

W niedzielę 8 listopada Mazowiecki Urząd Wojewódzki opublikował komunikat dotyczący żałoby narodowej.

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski zwrócił się do samorządów z prośbą o opuszczenie flag państwowych do połowy masztu oraz rozważenie odwołania lub przełożenia imprez masowych, koncertów, wydarzeń rozrywkowych i sportowych.

Wojewoda polecił również zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo uroczystości związanych z Narodowym Świętem Niepodległości, przypadającym 11 listopada.

Samorządy mają przekazać informacje o planowanych zgromadzeniach i wydarzeniach do 9 listopada do godziny 12:00.

Portal Gov.pl

A co z 11 listopada? Tutaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną datę.

Środa 11 listopada 2026 roku to Narodowe Święto Niepodległości, które jest ustawowo wolne od pracy.

Oznacza to, że w najbliższym tygodniu sytuacja wygląda następująco:

Data Status
9 listopada, poniedziałek Normalny dzień pracy
10 listopada, wtorek Normalny dzień pracy
11 listopada, środa Święto ustawowo wolne od pracy
12 listopada, czwartek Normalny dzień pracy
13 listopada, piątek Normalny dzień pracy

W przypadku niektórych zawodów, między innymi w ochronie zdrowia, transporcie czy służbach, praca może być wykonywana także w święta, zgodnie z przepisami.

Czy pracodawca może sam zdecydować o wolnym 9 listopada?

Tak. Pracodawca może podjąć decyzję o udzieleniu pracownikom dodatkowego dnia wolnego albo skróceniu czasu pracy, jeżeli pozwalają na to obowiązujące zasady.

Nie jest jednak do tego zobowiązany z powodu żałoby narodowej.

Pracownik nie może więc samodzielnie uznać, że poniedziałek jest dniem wolnym, i nie pojawić się w pracy bez usprawiedliwienia.

Najważniejsze: 9 listopada żałoba narodowa nadal obowiązuje, ale nie zwalnia automatycznie z pracy. Ewentualne zmiany harmonogramu powinny zostać przekazane przez pracodawcę.

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