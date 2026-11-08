Prezydent podpisał rozporządzenie. Czy w poniedziałek 9 listopada trzeba iść do pracy? Jest jeden ważny szczegół
Prezydent Karol Nawrocki podpisał rozporządzenie, które obejmuje wszystkich Polaków. W niedzielę i poniedziałek, 8 i 9 listopada, w całym kraju obowiązuje żałoba narodowa po tragicznym zamachu w Krakowie. Wielu pracowników zastanawia się, czy oznacza to dodatkowy dzień wolny. Przepisy przewidują jednak istotne rozróżnienie, a w niektórych branżach mogą pojawić się zmiany w organizacji pracy.
Prezydent podpisał rozporządzenie. Obowiązuje w całej Polsce
Decyzja zapadła po tragicznych wydarzeniach, do których doszło w sobotę, 7 listopada, na Rynku Głównym w Krakowie. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał rozporządzenie o wprowadzeniu żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument został opublikowany w Dzienniku Ustaw 7 listopada 2026 roku pod pozycją 1471.
Żałoba narodowa obowiązuje przez dwa dni: w niedzielę 8 listopada i poniedziałek 9 listopada. W tym czasie flagi państwowe na budynkach administracji publicznej opuszczane są do połowy masztu. Media oraz organizatorzy wydarzeń uwzględniają szczególny charakter tych dni.
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Czy 9 listopada jest dniem wolnym od pracy? Przepisy nie pozostawiają wątpliwości
To najważniejsza informacja dla milionów pracowników.
Poniedziałek 9 listopada 2026 roku nie jest dodatkowym dniem ustawowo wolnym od pracy.
Samo ogłoszenie żałoby narodowej nie oznacza automatycznego zamknięcia zakładów pracy, urzędów, sklepów czy przedsiębiorstw.
Pracownicy, którzy zgodnie ze swoim harmonogramem mają w poniedziałek wykonywać obowiązki zawodowe, powinni normalnie stawić się w pracy.
Rozporządzenie prezydenta nie zmienia wymiaru czasu pracy, nie skraca dniówki i nie nakłada na pracodawców obowiązku udzielenia dodatkowego wolnego.
Wynika to z przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy o dniach wolnych od pracy. Żałoba narodowa nie jest bowiem świętem ustawowo wolnym od pracy.
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Jest jednak ważny wyjątek. Niektóre miejsca mogą zmienić organizację pracy
Szczególna sytuacja dotyczy branży kulturalnej, artystycznej i rozrywkowej.
Zgodnie z art. 37 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej premier może zarządzić zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na czas żałoby narodowej.
Oznacza to, że zaplanowane koncerty, przedstawienia, wydarzenia kulturalne czy imprezy rozrywkowe mogą zostać odwołane lub przełożone.
Nie jest to jednak równoznaczne z automatycznym dniem wolnym dla wszystkich pracowników takich instytucji. O ich obowiązkach decyduje organizacja pracy i polecenia pracodawcy, zgodne z obowiązującymi przepisami.
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Ważny komunikat dla Warszawy i Mazowsza
W niedzielę 8 listopada Mazowiecki Urząd Wojewódzki opublikował komunikat dotyczący żałoby narodowej.
Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski zwrócił się do samorządów z prośbą o opuszczenie flag państwowych do połowy masztu oraz rozważenie odwołania lub przełożenia imprez masowych, koncertów, wydarzeń rozrywkowych i sportowych.
Wojewoda polecił również zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo uroczystości związanych z Narodowym Świętem Niepodległości, przypadającym 11 listopada.
Samorządy mają przekazać informacje o planowanych zgromadzeniach i wydarzeniach do 9 listopada do godziny 12:00.
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A co z 11 listopada? Tutaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną datę.
Środa 11 listopada 2026 roku to Narodowe Święto Niepodległości, które jest ustawowo wolne od pracy.
Oznacza to, że w najbliższym tygodniu sytuacja wygląda następująco:
|Data
|Status
|9 listopada, poniedziałek
|Normalny dzień pracy
|10 listopada, wtorek
|Normalny dzień pracy
|11 listopada, środa
|Święto ustawowo wolne od pracy
|12 listopada, czwartek
|Normalny dzień pracy
|13 listopada, piątek
|Normalny dzień pracy
W przypadku niektórych zawodów, między innymi w ochronie zdrowia, transporcie czy służbach, praca może być wykonywana także w święta, zgodnie z przepisami.
Czy pracodawca może sam zdecydować o wolnym 9 listopada?
Tak. Pracodawca może podjąć decyzję o udzieleniu pracownikom dodatkowego dnia wolnego albo skróceniu czasu pracy, jeżeli pozwalają na to obowiązujące zasady.
Nie jest jednak do tego zobowiązany z powodu żałoby narodowej.
Pracownik nie może więc samodzielnie uznać, że poniedziałek jest dniem wolnym, i nie pojawić się w pracy bez usprawiedliwienia.
Najważniejsze: 9 listopada żałoba narodowa nadal obowiązuje, ale nie zwalnia automatycznie z pracy. Ewentualne zmiany harmonogramu powinny zostać przekazane przez pracodawcę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.