Wzruszające słowa kard. Rysia: Jezus jest szybszy niż kule. Jezus ich wszystkich ukołysał do snu
Kard. Grzegorz Ryś odniósł się do śmierci ofiar zamachu w Krakowie. Według przekazanej relacji mówił o Jezusie szybszym niż kule i posłużył się obrazem ukołysania zabitych do snu. Były to słowa religijnej nadziei wypowiadane w obliczu tragedii.
Obraz bliskości w chwili śmierci
W przywołanym fragmencie wypowiedzi kardynał opisywał obecność Jezusa przy osobach, które straciły życie. Obraz Chrystusa szybszego od kul można odczytać jako wyraz wiary, że ofiary nie zostały same w chwili śmierci.
Podobny sens ma przywołane przez duchownego ukołysanie do snu — religijna metafora odnosząca się do śmierci i nadziei na życie wieczne.
Wcześniej apelował o obecność przy poszkodowanych
Jeszcze przed niedzielną modlitwą kard. Ryś wezwał do solidarności z zabitymi, rannymi i ich rodzinami. Podkreślał potrzebę wspólnoty oraz konkretnego wsparcia dla osób dotkniętych tragedią.
W opublikowanym przesłaniu prosił o modlitwę za zmarłych, o ocalenie i zdrowie rannych oraz o siłę dla ich bliskich. Proboszczów wezwał do obecności przy poszkodowanych i udzielania możliwej pomocy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.