Wzruszające słowa kard. Rysia: Jezus jest szybszy niż kule. Jezus ich wszystkich ukołysał do snu

8 listopada 2026 18:11 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Kard. Grzegorz Ryś odniósł się do śmierci ofiar zamachu w Krakowie. Według przekazanej relacji mówił o Jezusie szybszym niż kule i posłużył się obrazem ukołysania zabitych do snu. Były to słowa religijnej nadziei wypowiadane w obliczu tragedii.

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Autorstwa Adam Walanus – https://www.adamwalanus.pl/2025/musial/index.html, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=186550041

Obraz bliskości w chwili śmierci

W przywołanym fragmencie wypowiedzi kardynał opisywał obecność Jezusa przy osobach, które straciły życie. Obraz Chrystusa szybszego od kul można odczytać jako wyraz wiary, że ofiary nie zostały same w chwili śmierci.

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Podobny sens ma przywołane przez duchownego ukołysanie do snu — religijna metafora odnosząca się do śmierci i nadziei na życie wieczne.

Wcześniej apelował o obecność przy poszkodowanych

Jeszcze przed niedzielną modlitwą kard. Ryś wezwał do solidarności z zabitymi, rannymi i ich rodzinami. Podkreślał potrzebę wspólnoty oraz konkretnego wsparcia dla osób dotkniętych tragedią.

W opublikowanym przesłaniu prosił o modlitwę za zmarłych, o ocalenie i zdrowie rannych oraz o siłę dla ich bliskich. Proboszczów wezwał do obecności przy poszkodowanych i udzielania możliwej pomocy.

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