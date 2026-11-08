Ratował ludzi w Krakowie. Nie tylko policjant ale także żołnierz i strażak. Co wiemy o Jakubie Kuliku?

8 listopada 2026 17:59 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Jakub Kulik to jeden z policjantów, którzy interweniowali wobec napastnika w Krakowie. W poświęconym mu wpisie opisano również jego wcześniejszą służbę wojskową oraz działalność w straży pożarnej. Z opublikowanej relacji wynika, że pomaganie innym od dawna jest częścią jego życia.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Archiwum prywatne

„Bohater!” — tak rozpoczyna się wpis przedstawiający funkcjonariusza. Autor przypomina, że Jakub Kulik wraz ze swoim kolegą Arturem Morańskim zatrzymali krakowskiego napastnika.

Zobacz również:

Wcześniej służył w jednostce wojskowej

Według informacji zawartych we wpisie Kulik do niedawna był żołnierzem 18. Batalionu Desantowo-Szturmowego Ziemi Bielskiej.

To kolejny rozdział jego służby opisany obok policyjnej interwencji w Krakowie. We wpisie podkreślono także jego zaangażowanie poza pracą zawodową.

Strażak ochotnik w Leszczynach

Z udostępnionej relacji wynika, że Jakub Kulik jest również strażakiem ochotnikiem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach.

Policyjny mundur, wcześniejsza służba wojskowa i działalność w OSP składają się na przedstawiony w publikacji obraz człowieka zaangażowanego w niesienie pomocy.

„Poświęcił swoje życie pomaganiu innym ludziom!” — napisał autor wpisu, podsumowując jego dotychczasową drogę.

Zobacz również:

Za nazwiskiem funkcjonariusza stoi historia służby

Wpis zwraca uwagę na człowieka, którego nazwisko pojawiło się w informacjach o interwencji w Krakowie. Przywołuje jego wcześniejsze doświadczenia i społeczne zaangażowanie, pokazując szerszy obraz służby Jakuba Kulika.

Informacje o przeszłości wojskowej oraz działalności w OSP pochodzą z udostępnionej publikacji. Widoczny fragment nie zawiera informacji o aktualnym stanie zdrowia funkcjonariusza.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna