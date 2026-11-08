Ratował ludzi w Krakowie. Nie tylko policjant ale także żołnierz i strażak. Co wiemy o Jakubie Kuliku?
Jakub Kulik to jeden z policjantów, którzy interweniowali wobec napastnika w Krakowie. W poświęconym mu wpisie opisano również jego wcześniejszą służbę wojskową oraz działalność w straży pożarnej. Z opublikowanej relacji wynika, że pomaganie innym od dawna jest częścią jego życia.
„Bohater!” — tak rozpoczyna się wpis przedstawiający funkcjonariusza. Autor przypomina, że Jakub Kulik wraz ze swoim kolegą Arturem Morańskim zatrzymali krakowskiego napastnika.
Wcześniej służył w jednostce wojskowej
Według informacji zawartych we wpisie Kulik do niedawna był żołnierzem 18. Batalionu Desantowo-Szturmowego Ziemi Bielskiej.
To kolejny rozdział jego służby opisany obok policyjnej interwencji w Krakowie. We wpisie podkreślono także jego zaangażowanie poza pracą zawodową.
Strażak ochotnik w Leszczynach
Z udostępnionej relacji wynika, że Jakub Kulik jest również strażakiem ochotnikiem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach.
Policyjny mundur, wcześniejsza służba wojskowa i działalność w OSP składają się na przedstawiony w publikacji obraz człowieka zaangażowanego w niesienie pomocy.
„Poświęcił swoje życie pomaganiu innym ludziom!” — napisał autor wpisu, podsumowując jego dotychczasową drogę.
Za nazwiskiem funkcjonariusza stoi historia służby
Wpis zwraca uwagę na człowieka, którego nazwisko pojawiło się w informacjach o interwencji w Krakowie. Przywołuje jego wcześniejsze doświadczenia i społeczne zaangażowanie, pokazując szerszy obraz służby Jakuba Kulika.
Informacje o przeszłości wojskowej oraz działalności w OSP pochodzą z udostępnionej publikacji. Widoczny fragment nie zawiera informacji o aktualnym stanie zdrowia funkcjonariusza.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.