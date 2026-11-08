Warszawa wzmacnia środki bezpieczeństwa. Co zmieni się w stolicy?
Dodatkowe patrole policji, większa czujność miejskich służb i betonowe zapory przy ulicach prowadzących do Krakowskiego Przedmieścia. Warszawa wprowadziła wzmożone środki bezpieczeństwa po tragicznych wydarzeniach w Krakowie. Szczególnym nadzorem objęto miejsca, w których gromadzi się wiele osób.
O działaniach poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Zabezpieczenia obejmują zarówno zwiększenie obecności funkcjonariuszy, jak i ograniczenie możliwości wjazdu samochodów w rejon jednego z najczęściej odwiedzanych warszawskich deptaków.
Więcej policjantów w miejscach odwiedzanych przez mieszkańców i turystów
Decyzję o wzmocnieniu działań prewencyjnych podjęło kierownictwo stołecznej policji we współpracy ze Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa. Jak przekazał Trzaskowski, dodatkowe patrole skierowano na ulice już w sobotę 7 listopada, krótko po godz. 16.
Szczególną uwagę funkcjonariuszy skupiają duże skupiska ludzi oraz miejsca o zwiększonym ruchu pieszych i samochodów. Działania dotyczą przede wszystkim obszarów chętnie odwiedzanych przez mieszkańców i turystów.
Betonowe zapory przy Krakowskim Przedmieściu
Na podstawie rekomendacji policji służby miejskie rozpoczęły ustawianie betonowych zapór na wlotach ulic dochodzących do Krakowskiego Przedmieścia.
Wśród wskazanych lokalizacji znalazły się:
- ulica Karowa,
- ulica Świętokrzyska,
- ulica Królewska,
- ulica Miodowa.
Zapory mają ograniczyć możliwość wjazdu pojazdów w przestrzeń uczęszczaną przez pieszych. Rozpoczęcie ich ustawiania prezydent Warszawy ogłosił w sobotę wieczorem.
Większa czujność Straży Miejskiej i monitoringu
Polecenie zachowania szczególnej czujności otrzymały również Straż Miejska oraz miejskie służby dyżurne, w tym centrum monitoringu.
Szczególną uwagą objęto Trakt Królewski, Stare Miasto i miejsca gromadzenia się ludzi. Oznacza to dodatkową obserwację przestrzeni publicznej obok zwiększonej obecności patroli.
Jak długo potrwają wzmożone środki ostrożności?
Trzaskowski zapowiedział podwyższone środki ostrożności do czasu wyjaśnienia przyczyn tragicznego ataku w Krakowie. W przywołanej informacji nie wskazano konkretnej daty zakończenia dodatkowych działań.
Co to oznacza dla mieszkańców?
W centrum Warszawy należy spodziewać się większej liczby funkcjonariuszy oraz fizycznych zabezpieczeń przy dojazdach do Krakowskiego Przedmieścia. Przemieszczając się w tym rejonie, trzeba zwracać uwagę na ustawione bariery, oznakowanie i polecenia służb.
Przed podróżą warto sprawdzić aktualne komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego. Nie należy zakładać, że dotychczasowa możliwość przejazdu przez zabezpieczany odcinek pozostaje aktualna.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.