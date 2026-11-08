Dramatyczny bilans: 9 osób nie żyje. Śledczy łączą zamach w Krakowie ze zbrodnią w Ostrowcu

8 listopada 2026 17:03 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Dziewięć osób zginęło w dwóch zbrodniach, które śledczy wiążą z tym samym sprawcą. Sześć osób straciło życie podczas ataku w Krakowie, a trzy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo obejmujące oba zdarzenia z 7 listopada.

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Fot. Policja Swietokrzyska

Bilans 9 zabitych obejmuje ofiary z dwóch miast. Nie oznacza, że wszystkie te osoby zginęły podczas strzelaniny na krakowskim Rynku Głównym. Według informacji opublikowanych przez miasto Kraków w samym ataku w stolicy Małopolski zginęło 6 osób, a 16 zostało rannych.

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Sześć ofiar w Krakowie

Do strzelaniny doszło w sobotę 7 listopada, tuż po godz. 15. Wśród zabitych były cztery kobiety i dwóch mężczyzn — przekazał miejski serwis, powołując się na małopolską policję.

Napastnik został postrzelony i zatrzymany przez funkcjonariuszy w rejonie skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej. Wśród osób rannych podczas interwencji są również policjanci.

Trzy osoby zabite w Ostrowcu Świętokrzyskim

Drugim wątkiem postępowania jest zabójstwo trzech osób przy użyciu broni palnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Według ustaleń prokuratury także do tej zbrodni doszło 7 listopada.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na tę samą osobę jako sprawcę obu zdarzeń. To właśnie połączenie tych spraw daje łączny bilans 9 ofiar śmiertelnych.

Śledztwo obejmuje przestępstwo o charakterze terrorystycznym

Postępowanie dotyczące Krakowa obejmuje zabójstwo sześciu osób oraz usiłowanie zabójstwa wielu innych, w tym funkcjonariuszy policji. Prokuratura wskazuje, że badany atak stanowił przestępstwo o charakterze terrorystycznym.

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Śledczy ustalają pełny przebieg wydarzeń i okoliczności obu zbrodni. Informacja o dziewięciu zabitych dotyczy łącznego bilansu Krakowa i Ostrowca Świętokrzyskiego, a nie potwierdzenia kolejnych zgonów wśród rannych przebywających w krakowskich szpitalach.

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