Ambulans przy Conrada wykorzystał 100% możliwości. Warszawiacy odpowiedzieli na apel o krew dla policjanta
Ambulans do pobierania krwi, który stanął przy ulicy Conrada w Warszawie, wykorzystał 100% swoich możliwości — poinformowała stołeczna policja. Mieszkańcy odpowiedzieli na apel o pomoc dla funkcjonariusza ciężko rannego podczas interwencji w Krakowie. Kolejną zbiórkę zapowiedziano na poniedziałek 9 listopada.
Komenda Stołeczna Policji podziękowała wszystkim, którzy przyszli oddać krew. W opublikowanym komunikacie podkreśliła, że możliwości ambulansu działającego przy ulicy Conrada zostały w pełni wykorzystane.
Policja dziękuje krwiodawcom
„Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili się w to miejsce, aby podzielić się najcenniejszym z leków” — przekazała Policja Warszawa.
Komunikat dotyczy wykorzystania możliwości konkretnego ambulansu podczas tej zbiórki. Nie jest informacją o zakończeniu całej akcji pomocy ani odwołaniu kolejnych zbiórek.
Stołeczna policja przypomniała jednocześnie o możliwości oddania krwi następnego dnia.
Kolejna zbiórka w poniedziałek 9 listopada
Jak wynika z udostępnionego wpisu, zbiórkę zaplanowaną na poniedziałek organizuje Klub Honorowych Dawców Krwi KSP. Jej rozpoczęcie zapowiedziano na godzinę 8:30 przy Komendzie Stołecznej, Nowolipie 2.
Akcja prowadzona jest na rzecz policjanta, który został ciężko ranny w Krakowie podczas interwencji wobec uzbrojonego napastnika.
W widocznym fragmencie zapowiedzi nie podano pełnego adresu poniedziałkowej zbiórki ani godziny jej zakończenia. Przed wyjazdem należy sprawdzić pełny komunikat organizatora.
Pomoc trwa
Informacja o pełnym wykorzystaniu możliwości ambulansu pokazuje skalę odpowiedzi na apel. Osoby, które chcą dołączyć do akcji, powinny kierować się aktualnymi informacjami Klubu HDK KSP i stołecznej policji.
W komunikacie widocznym na zrzucie nie wskazano konkretnej grupy krwi ani dodatkowych danych potrzebnych do oznaczenia donacji na rzecz rannego funkcjonariusza. Te szczegóły warto potwierdzić u organizatora przed oddaniem krwi.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.