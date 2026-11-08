Ambulans przy Conrada wykorzystał 100% możliwości. Warszawiacy odpowiedzieli na apel o krew dla policjanta

8 listopada 2026 17:22 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Ambulans do pobierania krwi, który stanął przy ulicy Conrada w Warszawie, wykorzystał 100% swoich możliwości — poinformowała stołeczna policja. Mieszkańcy odpowiedzieli na apel o pomoc dla funkcjonariusza ciężko rannego podczas interwencji w Krakowie. Kolejną zbiórkę zapowiedziano na poniedziałek 9 listopada.

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Fot. Policja Warszawa

Komenda Stołeczna Policji podziękowała wszystkim, którzy przyszli oddać krew. W opublikowanym komunikacie podkreśliła, że możliwości ambulansu działającego przy ulicy Conrada zostały w pełni wykorzystane.

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Policja dziękuje krwiodawcom

„Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili się w to miejsce, aby podzielić się najcenniejszym z leków” — przekazała Policja Warszawa.

Komunikat dotyczy wykorzystania możliwości konkretnego ambulansu podczas tej zbiórki. Nie jest informacją o zakończeniu całej akcji pomocy ani odwołaniu kolejnych zbiórek.

Stołeczna policja przypomniała jednocześnie o możliwości oddania krwi następnego dnia.

Kolejna zbiórka w poniedziałek 9 listopada

Jak wynika z udostępnionego wpisu, zbiórkę zaplanowaną na poniedziałek organizuje Klub Honorowych Dawców Krwi KSP. Jej rozpoczęcie zapowiedziano na godzinę 8:30 przy Komendzie Stołecznej, Nowolipie 2. 

Akcja prowadzona jest na rzecz policjanta, który został ciężko ranny w Krakowie podczas interwencji wobec uzbrojonego napastnika.

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W widocznym fragmencie zapowiedzi nie podano pełnego adresu poniedziałkowej zbiórki ani godziny jej zakończenia. Przed wyjazdem należy sprawdzić pełny komunikat organizatora.

Pomoc trwa

Informacja o pełnym wykorzystaniu możliwości ambulansu pokazuje skalę odpowiedzi na apel. Osoby, które chcą dołączyć do akcji, powinny kierować się aktualnymi informacjami Klubu HDK KSP i stołecznej policji.

W komunikacie widocznym na zrzucie nie wskazano konkretnej grupy krwi ani dodatkowych danych potrzebnych do oznaczenia donacji na rzecz rannego funkcjonariusza. Te szczegóły warto potwierdzić u organizatora przed oddaniem krwi.

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