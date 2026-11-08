Biedronka daje drugie opakowanie szynki gratis. Promocja od 9 listopada, ale o rabacie decyduje waga
Przez dwa dni, 9 i 10 listopada, Biedronka oferuje szynkę wieprzową bez kości Kraina Mięs w promocji 1+1 opakowanie gratis. Akcja dotyczy mięsa pakowanego próżniowo i wymaga użycia karty Moja Biedronka lub aplikacji. Bezpłatne będzie opakowanie o mniejszej wadze.
To oferta dla osób planujących przygotowanie pieczonej szynki, gulaszu lub innych mięsnych potraw. Przed włożeniem produktów do koszyka warto porównać ich masę — dwa opakowania nie muszą ważyć tyle samo, a to wpływa na rzeczywistą oszczędność.
Drugie opakowanie gratis. Jak działa promocja?
Oferta obejmuje szynkę wieprzową bez kości, pakowaną próżniowo, marki Kraina Mięs. Przy zakupie dwóch opakowań objętych akcją klient płaci za cięższe, a lżejsze otrzymuje bezpłatnie.
Na grafice sieć podaje 14,99 zł za kilogram jako cenę przed obniżką i poza promocją. Koszt zakupu zależy więc od wagi płatnego opakowania.
Promocja nie oznacza, że każda para będzie kosztowała 14,99 zł. To cena kilograma mięsa, a nie ustalona cena dwóch opakowań.
Ile można zaoszczędzić? Przykładowe wyliczenie
Załóżmy, że wybrane opakowania ważą 1,2 kg i 1 kg. Przy cenie 14,99 zł/kg za cięższe zapłacimy około 17,99 zł, a drugie otrzymamy gratis.
|Przykładowy zakup
|Rozliczenie
|Opakowanie o wadze 1,2 kg
|około 17,99 zł
|Opakowanie o wadze 1 kg
|gratis
|Łącznie 2,2 kg mięsa
|około 17,99 zł
W tym przykładzie średnia cena wynosi około 8,18 zł za kilogram. To wyliczenie poglądowe — rzeczywisty rachunek zależy od masy wybranych produktów.
Im bardziej zbliżona waga obu opakowań, tym bliżej 50% oszczędności na całej parze. Przy dużej różnicy wag udział bezpłatnego mięsa w zakupie będzie mniejszy.
Jest dzienny limit na kartę
Warunkiem skorzystania z akcji jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Zgodnie z dopiskiem na grafice obowiązuje limit dzienny jednego opakowania o mniejszej wadze gratis na kartę Moja Biedronka. Oznacza to jedną promocyjną parę dziennie na kartę.
Sieć zaznacza również, że oferta jest dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Przed zakupem trzeba więc sprawdzić, czy wybrana placówka jest objęta akcją.
Od kiedy i dla kogo?
Promocja obowiązuje w poniedziałek 9 listopada i we wtorek 10 listopada. Dotyczy wskazanego produktu marki Kraina Mięs — nie należy zakładać, że obejmuje wszystkie rodzaje wieprzowiny dostępne w sklepie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Wybierz dwa właściwe opakowania, porównaj ich wagę i zeskanuj kartę lub aplikację przy kasie. Sprawdź na ekranie albo paragonie, czy cena lżejszego opakowania została odjęta.
Najważniejsze warunki to dwa opakowania, gratis na lżejsze, jedna para dziennie na kartę oraz sklep bez lady tradycyjnej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.