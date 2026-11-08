Gigantyczna promocja na pistacje w Biedronce. Masz czas tylko 9 listopada, jest limit
W poniedziałek 9 listopada Biedronka oferuje drugie opakowanie pistacji prażonych BakaD’Or za 1 zł. Akcja obejmuje opakowania po 250 g, a warianty solony i niesolony można mieszać. Warunkiem skorzystania z oferty jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Promocja obowiązuje tylko jednego dnia. Przed zakupem warto sprawdzić zasady, ponieważ cena 1 zł dotyczy drugiego, tańszego produktu w parze, a nie każdego opakowania osobno.
Dwa opakowania pistacji za 18,49 zł
Na grafice Biedronka podaje cenę jednej sztuki poza promocją: 17,49 zł. Przy zakupie dwóch opakowań objętych akcją, z których drugie kosztuje 1 zł, rachunek wynosi:
|Zakup
|Cena
|Pierwsze opakowanie, 250 g
|17,49 zł
|Drugie opakowanie, 250 g
|1 zł
|Razem za 500 g pistacji
|18,49 zł
Oznacza to średnio około 9,25 zł za opakowanie i 36,98 zł za kilogram. Dla porównania dwa opakowania po wskazanej cenie poza promocją kosztowałyby 34,98 zł. Różnica wynosi 16,49 zł.
Solone i niesolone można łączyć
Oferta dotyczy pistacji prażonych BakaD’Or w opakowaniach 250 g. Do wyboru są dwa warianty:
- solone,
- niesolone.
Sieć zaznacza, że można je mieszać dowolnie. Nie trzeba więc kupować dwóch identycznych opakowań — można wybrać po jednym z każdego wariantu.
Karta lub aplikacja i dzienny limit
Do uzyskania ceny promocyjnej potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja. Należy zeskanować ją przy kasie.
Na grafice wskazano limit dzienny 2 sztuk za 1 zł na kartę Moja Biedronka. Ograniczenie dotyczy zatem opakowań objętych ceną 1 zł. Skorzystanie z niego w pełni oznacza zakup dwóch par, czyli łącznie czterech opakowań, przy zachowaniu warunków promocji.
W takim przypadku, przy cenie pierwszego produktu w każdej parze wynoszącej 17,49 zł, za 1 kg pistacji w czterech opakowaniach zapłacimy 36,98 zł.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli chcesz skorzystać z akcji, zaplanuj zakup na poniedziałek 9 listopada, wybierz opakowania o właściwej gramaturze i użyj karty lub aplikacji. Przed zapłatą sprawdź na ekranie kasy, czy rabat został naliczony.
Najważniejsza jest cena całej pary: 18,49 zł za dwa opakowania po 250 g, a nie 1 zł za cały zakup.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.