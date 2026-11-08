Gigantyczna promocja na pistacje w Biedronce. Masz czas tylko 9 listopada, jest limit

8 listopada 2026 16:51 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W poniedziałek 9 listopada Biedronka oferuje drugie opakowanie pistacji prażonych BakaD’Or za 1 zł. Akcja obejmuje opakowania po 250 g, a warianty solony i niesolony można mieszać. Warunkiem skorzystania z oferty jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Promocja obowiązuje tylko jednego dnia. Przed zakupem warto sprawdzić zasady, ponieważ cena 1 zł dotyczy drugiego, tańszego produktu w parze, a nie każdego opakowania osobno.

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Dwa opakowania pistacji za 18,49 zł

Na grafice Biedronka podaje cenę jednej sztuki poza promocją: 17,49 zł. Przy zakupie dwóch opakowań objętych akcją, z których drugie kosztuje 1 zł, rachunek wynosi:

Zakup Cena
Pierwsze opakowanie, 250 g 17,49 zł
Drugie opakowanie, 250 g 1 zł
Razem za 500 g pistacji 18,49 zł

Oznacza to średnio około 9,25 zł za opakowanie i 36,98 zł za kilogram. Dla porównania dwa opakowania po wskazanej cenie poza promocją kosztowałyby 34,98 zł. Różnica wynosi 16,49 zł.

Solone i niesolone można łączyć

Oferta dotyczy pistacji prażonych BakaD’Or w opakowaniach 250 g. Do wyboru są dwa warianty:

  • solone,
  • niesolone.

Sieć zaznacza, że można je mieszać dowolnie. Nie trzeba więc kupować dwóch identycznych opakowań — można wybrać po jednym z każdego wariantu.

Karta lub aplikacja i dzienny limit

Do uzyskania ceny promocyjnej potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja. Należy zeskanować ją przy kasie.

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Na grafice wskazano limit dzienny 2 sztuk za 1 zł na kartę Moja Biedronka. Ograniczenie dotyczy zatem opakowań objętych ceną 1 zł. Skorzystanie z niego w pełni oznacza zakup dwóch par, czyli łącznie czterech opakowań, przy zachowaniu warunków promocji.

W takim przypadku, przy cenie pierwszego produktu w każdej parze wynoszącej 17,49 zł, za 1 kg pistacji w czterech opakowaniach zapłacimy 36,98 zł.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli chcesz skorzystać z akcji, zaplanuj zakup na poniedziałek 9 listopada, wybierz opakowania o właściwej gramaturze i użyj karty lub aplikacji. Przed zapłatą sprawdź na ekranie kasy, czy rabat został naliczony.

Najważniejsza jest cena całej pary: 18,49 zł za dwa opakowania po 250 g, a nie 1 zł za cały zakup.

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