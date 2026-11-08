Dramatyczne słowa prof. Pędziwiatra po strzelaninie w Krakowie. Nie ma pewności, czy wszyscy ranni przeżyją
Prof. Michał Pędziwiatr, który pomagał poszkodowanym po strzelaninie w Krakowie, mówił o niepewności dotyczącej ich dalszych losów. Z przekazanej relacji jego wypowiedzi wynika, że nie wiadomo, czy wszyscy ranni przeżyją. Lekarz zwrócił również uwagę na pytanie o stan psychiczny osób, które przeżyją tragedię.
To słowa pokazujące, że pomoc poszkodowanym nie kończy się na działaniach podjętych bezpośrednio po strzelaninie. Obok walki o życie i leczenia obrażeń pozostaje niepewność dotycząca dalszego powrotu do zdrowia.
Niepewność o życie rannych
Prof. Pędziwiatr był jednym z dwóch chirurgów, którzy znajdowali się w pobliskiej restauracji i ruszyli udzielać pomocy. Później operował jednego z rannych funkcjonariuszy.
W opisywanej wypowiedzi lekarz wskazywał, że nie można jeszcze mieć pewności, czy wszyscy poszkodowani przeżyją. Nie przypisywał jednak w przekazanej relacji konkretnych rokowań poszczególnym osobom.
Pytanie również o stan psychiczny
Profesor zwrócił uwagę także na dalsze konsekwencje tragedii. Nawet w przypadku uratowania życia pozostaje pytanie, w jakim stanie psychicznym będą osoby, które doświadczyły tych wydarzeń.
Nie jest to rozpoznanie konkretnych zaburzeń, lecz wskazanie niepewności dotyczącej dalszego zdrowienia poszkodowanych. Na obecnym etapie nie należy przesądzać ani o ich przyszłym stanie, ani o przebiegu powrotu do codziennego życia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.