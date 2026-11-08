Dramatyczne słowa prof. Pędziwiatra po strzelaninie w Krakowie. Nie ma pewności, czy wszyscy ranni przeżyją

8 listopada 2026 16:43 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Prof. Michał Pędziwiatr, który pomagał poszkodowanym po strzelaninie w Krakowie, mówił o niepewności dotyczącej ich dalszych losów. Z przekazanej relacji jego wypowiedzi wynika, że nie wiadomo, czy wszyscy ranni przeżyją. Lekarz zwrócił również uwagę na pytanie o stan psychiczny osób, które przeżyją tragedię.

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Fot. Krakow.pl

To słowa pokazujące, że pomoc poszkodowanym nie kończy się na działaniach podjętych bezpośrednio po strzelaninie. Obok walki o życie i leczenia obrażeń pozostaje niepewność dotycząca dalszego powrotu do zdrowia.

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Niepewność o życie rannych

Prof. Pędziwiatr był jednym z dwóch chirurgów, którzy znajdowali się w pobliskiej restauracji i ruszyli udzielać pomocy. Później operował jednego z rannych funkcjonariuszy.

W opisywanej wypowiedzi lekarz wskazywał, że nie można jeszcze mieć pewności, czy wszyscy poszkodowani przeżyją. Nie przypisywał jednak w przekazanej relacji konkretnych rokowań poszczególnym osobom.

Pytanie również o stan psychiczny

Profesor zwrócił uwagę także na dalsze konsekwencje tragedii. Nawet w przypadku uratowania życia pozostaje pytanie, w jakim stanie psychicznym będą osoby, które doświadczyły tych wydarzeń.

Nie jest to rozpoznanie konkretnych zaburzeń, lecz wskazanie niepewności dotyczącej dalszego zdrowienia poszkodowanych. Na obecnym etapie nie należy przesądzać ani o ich przyszłym stanie, ani o przebiegu powrotu do codziennego życia.

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