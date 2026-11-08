Syn profesora zwrócił uwagę na strzały. Dwaj chirurdzy ruszyli ratować rannych w Krakowie

8 listopada 2026 16:12 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Prof. Michał Pędziwiatr był w pobliskiej restauracji, kiedy jego syn zwrócił uwagę na odgłosy strzałów. Profesor i drugi obecny na miejscu chirurg natychmiast ruszyli udzielać pomocy rannym.

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taśma z napisem policja
Fot. Warszawa w Pigułce.

W dramatycznych chwilach po strzelaninie w centrum Krakowa w pobliżu znaleźli się dwaj lekarze, którzy mogli udzielić rannym fachowej pomocy. Jednym z nich był chirurg prof. Michał Pędziwiatr.

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Z jego relacji wynika, że na strzały zwrócił uwagę jego syn. Gdy okazało się, że są poszkodowani, chirurdzy ruszyli im na ratunek.

Pomocy wymagały 4 osoby

Według przekazanej relacji pomocy potrzebowały 4 osoby. Jeden z poszkodowanych miał uraz klatki piersiowej.

Lekarze podjęli działania na miejscu zdarzenia. Dla prof. Pędziwiatra pomoc rannym nie zakończyła się jednak na ulicy. Później uczestniczył w dalszym leczeniu — operował jednego z funkcjonariuszy.

„Nie zrobiliśmy nic niezwykłego”

Profesor, opisując swoją reakcję, podkreślał, że nie uważa jej za nadzwyczajną.

„Nie zrobiliśmy nic niezwykłego” — mówił prof. Michał Pędziwiatr.

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Jego relacja pokazuje, jak szybko zwykły pobyt w restauracji zmienił się w udzielanie pomocy osobom rannym w strzelaninie. Obecność dwóch chirurgów pozwoliła rozpocząć fachowe działania jeszcze na miejscu tragedii.

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