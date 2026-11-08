Leon XIV przekazał kondolencje po strzelaninie w Krakowie. Papież zwrócił się do rodzin ofiar

8 listopada 2026 15:58 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Papież Leon XIV wyraził duchową bliskość z osobami dotkniętymi tragicznymi wydarzeniami w Krakowie. W kondolencjach przekazanych przez kard. Pietro Parolina zapewnił o modlitwie za pogrążone w żałobie rodziny oraz wszystkich przeżywających skutki tragedii. Wezwał również do wytrwałego dążenia do pokoju i zgody.

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Autorstwa ⁠Edgar Beltrán, The Pillar – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=165171967

Treść papieskich kondolencji opublikowano 8 listopada. Przesłanie skierowano do kard. Grzegorza Rysia, arcybiskupa metropolity krakowskiego. W imieniu Ojca Świętego podpisał je kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.

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W przesłaniu zaznaczono, że Leon XIV z głębokim smutkiem przyjął wiadomość o osobach, które zginęły i zostały ranne w strzelaninie w Krakowie.

Ojciec Święty wyraził duchową solidarność ze wszystkimi dotkniętymi tymi wydarzeniami. Szczególne słowa skierował do rodzin opłakujących swoich bliskich.

„Ojciec Święty wyprasza dar chrześcijańskiej nadziei dla pogrążonych w smutku rodzin” — czytamy w kondolencjach.

Modlitwa i błogosławieństwo apostolskie

Leon XIV przywołał wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Zapewnił o modlitwie i udzielił błogosławieństwa apostolskiego.

Przesłanie kończy wezwanie do niesłabnącego zaangażowania na rzecz pokoju i zgody. Papież podkreślił również swoją łączność ze wszystkimi przeżywającymi dni żałoby.

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Opublikowane kondolencje mają charakter duchowego wsparcia. Nie zawierają szczegółów dotyczących przebiegu strzelaniny ani ustaleń służb.

Źródło: Archidiecezja Krakowska, „Kondolencje Ojca Świętego Leona XIV w związku z wydarzeniami w centrum Krakowa”, 8 listopada 2026 r.

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