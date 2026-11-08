Leon XIV przekazał kondolencje po strzelaninie w Krakowie. Papież zwrócił się do rodzin ofiar
Papież Leon XIV wyraził duchową bliskość z osobami dotkniętymi tragicznymi wydarzeniami w Krakowie. W kondolencjach przekazanych przez kard. Pietro Parolina zapewnił o modlitwie za pogrążone w żałobie rodziny oraz wszystkich przeżywających skutki tragedii. Wezwał również do wytrwałego dążenia do pokoju i zgody.
Treść papieskich kondolencji opublikowano 8 listopada. Przesłanie skierowano do kard. Grzegorza Rysia, arcybiskupa metropolity krakowskiego. W imieniu Ojca Świętego podpisał je kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.
Papież zapewnił o bliskości z dotkniętymi tragedią
W przesłaniu zaznaczono, że Leon XIV z głębokim smutkiem przyjął wiadomość o osobach, które zginęły i zostały ranne w strzelaninie w Krakowie.
Ojciec Święty wyraził duchową solidarność ze wszystkimi dotkniętymi tymi wydarzeniami. Szczególne słowa skierował do rodzin opłakujących swoich bliskich.
„Ojciec Święty wyprasza dar chrześcijańskiej nadziei dla pogrążonych w smutku rodzin” — czytamy w kondolencjach.
Modlitwa i błogosławieństwo apostolskie
Leon XIV przywołał wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Zapewnił o modlitwie i udzielił błogosławieństwa apostolskiego.
Przesłanie kończy wezwanie do niesłabnącego zaangażowania na rzecz pokoju i zgody. Papież podkreślił również swoją łączność ze wszystkimi przeżywającymi dni żałoby.
Opublikowane kondolencje mają charakter duchowego wsparcia. Nie zawierają szczegółów dotyczących przebiegu strzelaniny ani ustaleń służb.
Źródło: Archidiecezja Krakowska, „Kondolencje Ojca Świętego Leona XIV w związku z wydarzeniami w centrum Krakowa”, 8 listopada 2026 r.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.