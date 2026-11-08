Poruszające pożegnanie ofiary zamachowca z Krakowa. Magdalena miała zaledwie 21 lat. „Trudno znaleźć słowa”

8 listopada 2026 20:23 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Miała 21 lat, studiowała malarstwo na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i rozwijała swój artystyczny talent. Magdalena O. była jedną z trzech osób zamordowanych w rodzinnym mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim przed sobotnim zamachem w Krakowie. Młodą kobietę pożegnali przedstawiciele środowiska artystycznego. Ich słowa poruszają szczególnie mocno w obliczu tragedii, która wstrząsnęła całą Polską.

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Fot. X/Dawniej Twitter

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Magdalena O. była studentką trzeciego roku malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Miała zaledwie 21 lat. Jej życie zostało brutalnie przerwane 7 listopada 2026 roku.

Według ustaleń prokuratury 24-letni Michał O., zanim przeprowadził krwawy atak na Rynku Głównym w Krakowie, zabił w Ostrowcu Świętokrzyskim swoich rodziców oraz młodszą siostrę.

W mieszkaniu znaleziono ciała 53-letniego ojca, 52-letniej matki i 21-letniej Magdaleny. Śledczy potwierdzili, że obrażenia wskazywały na użycie broni palnej.

Poruszające pożegnanie młodej artystki

Po śmierci Magdaleny głos zabrali przedstawiciele Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Instytucja opublikowała pożegnanie młodej kobiety, przypominając, że była utalentowaną artystką i studentką krakowskiej uczelni.

„Trudno znaleźć słowa” – napisano w komunikacie.

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To pożegnanie zwraca uwagę na osobę, której życie i artystyczne plany zostały przerwane przez niewyobrażalną przemoc. Magdalena nie była tylko siostrą sprawcy tragicznych wydarzeń. Była przede wszystkim młodą kobietą, studentką i artystką.

Akademia Sztuk Pięknych ogłosiła żałobę

Tragedia wstrząsnęła również społecznością krakowskiej ASP. Rektor uczelni, prof. Andrzej Bednarczyk, poinformował o śmierci studentki i jej rodziców.

„Nic już nie będzie takie jak dawniej” – napisał rektor w poruszającym komunikacie.

Zaapelował również do studentów i pracowników, aby otoczyli troską osoby potrzebujące wsparcia. Podkreślił, jak ważna jest obecność drugiego człowieka w obliczu tak wielkiej tragedii.

Na uczelni ogłoszono żałobę, która potrwa do 11 listopada. Zaplanowane w tym okresie wydarzenia zostały odwołane.

Dziewięć ofiar śmiertelnych dwóch tragedii

Sobotni atak na Rynku Głównym w Krakowie pochłonął życie sześciu osób. Kolejnych 16 zostało rannych. Wraz z trzema osobami zamordowanymi wcześniej w Ostrowcu Świętokrzyskim bilans śmiertelnych ofiar wynosi dziewięć.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że oba zdarzenia zostały objęte jednym śledztwem. Atak w Krakowie zakwalifikowano jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym.

Wśród ofiar jest Magdalena, której historia przypomina, że za dramatycznymi statystykami kryją się konkretni ludzie, ich marzenia, bliscy i plany na przyszłość.

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