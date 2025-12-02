Bankomaty znikają z Polski szybciej, niż ktokolwiek przewidywał. Nowe dane pokazują, że gotówka staje się marginesem
Polskie ulice zmieniają się na naszych oczach. Najnowsze dane pokazują, że z kraju znika coraz więcej bankomatów – i to w rekordowym tempie. Na koniec września 2025 roku działało już tylko 20 404 urządzeń, czyli o 119 mniej niż zaledwie trzy miesiące wcześniej i aż o 211 mniej niż rok wcześniej. To jeden z najbardziej dynamicznych spadków w historii polskiego rynku płatniczego.
Banki i operatorzy jasno wskazują, co stoi za tym trendem: Polacy gwałtownie odchodzą od gotówki. Płatności zbliżeniowe i mobilne stały się standardem, a generacja młodych dorosłych praktycznie przestała nosić banknoty. Według analiz aż 35 procent osób w wieku 18–29 lat deklaruje, że prawie nigdy nie ma przy sobie fizycznych pieniędzy.
Zmiana zwyczajów finansowych wpływa bezpośrednio na decyzje sektora bankowego. Utrzymanie bankomatów staje się kosztem, który przestaje się opłacać przy spadającej liczbie wypłat. W efekcie urządzenia znikają szczególnie szybko z małych miejscowości i osiedli, gdzie ich użytkowanie już dawno przestało być masowe.
Eksperci zapowiadają, że trend „cashless” będzie się jeszcze pogłębiał. Polska już teraz znajduje się w czołówce najbardziej bezgotówkowych krajów Europy, a rosnąca liczba aplikacji finansowych, terminali i usług opartych na QR kodach dodatkowo przyspiesza ten proces.
Zmiany te budzą jednak obawy części społeczeństwa. Seniorzy, mieszkańcy wsi i osoby przywiązane do tradycyjnych metod płatności ostrzegają przed marginalizacją gotówki i ryzykiem uzależnienia się od systemów elektronicznych. Z drugiej strony zwolennicy cyfryzacji podkreślają wygodę, bezpieczeństwo oraz redukcję kosztów.
Jedno jest pewne: Polska wchodzi w etap, w którym gotówka przestaje być podstawowym środkiem płatniczym. Z każdym kolejnym kwartałem staje się bardziej oczywiste, że przyszłość finansów będzie należeć do cyfrowych portfeli, a bankomaty mogą już nigdy nie wrócić na dawne miejsce w codziennym życiu.
