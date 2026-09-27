Baza RAF pod specjalnym nadzorem. Incydent w Wielkiej Brytanii i fala zagrożeń dla obiektów NATO
Służby w Wielkiej Brytanii ogłosiły „poważny incydent” w miejscowości Whelford, położonej zaledwie trzy kilometry od strategicznej bazy brytyjskich sił powietrznych Royal Air Force (RAF) Fairford. Policja z brytyjskiego hrabstwa Gloucestershire zatrzymała kilku mężczyzn podejrzanych o przestępstwa na podstawie ustawy o materiałach wybuchowych. Na miejscu w Wielkiej Brytanii natychmiast interweniowały wojskowe zespoły saperskie, a część okolicznych nieruchomości została ewakuowana. Choć śledczy w Wielkiej Brytanii nie potwierdzili jeszcze bezpośredniego związku zatrzymań z samą bazą Royal Air Force, obiekty wojskowe Sojuszu Północnoatlantyckiego w całej Europie znalazły się pod szczególnym nadzorem w obliczu rosnącej fali zagrożeń hybrydowych.
Rola bazy Royal Air Force w Wielkiej Brytanii i zaostrzone środki bezpieczeństwa
Baza brytyjskich sił lotniczych Royal Air Force Fairford w Wielkiej Brytanii odgrywa kluczową rolę w operacjach amerykańskiego lotnictwa strategicznego w Europie. Rząd w Londynie zezwolił siłom USA na wykorzystywanie tej brytyjskiej infrastruktury do działań wymierzonych w irańskie instalacje rakietowe, co doprowadziło do bazowania w Wielkiej Brytanii m.in. ciężkich bombowców B-1B oraz B-52. Wywołało to w poprzednich miesiącach otwarte ostrzeżenia ze strony irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej kierowane bezpośrednio pod adresem Wielkiej Brytanii.
W reakcji na zdarzenie wokół bazy Royal Air Force dojazd do obiektu został zablokowany przez uzbrojone patrole brytyjskiej policji, a amerykańscy i brytyjscy dowódcy podnieśli rygory ochronne. Reżim bezpieczeństwa wokół tak kluczowych obiektów w Wielkiej Brytanii opiera się na międzynarodowych umowach sojuszniczych w ramach NATO oraz przepisach chroniących infrastrukturę krytyczną. Podobne incydenty na terenie Wielkiej Brytanii wymuszają natychmiastowe wdrożenie procedur kontrterrorystycznych oraz szczegółową weryfikację ewentualnych powiązań sprawców z obcymi służbami wywiadowczymi.
Drony i dywersja w Europie. Reakcja służb na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Niedzielne zdarzenie w Wielkiej Brytanii wpisuje się w szerszy, niepokojący trend działań skierowanych przeciwko infrastrukturze NATO. Od końca 2024 roku w całej Europie i w samej Wielkiej Brytanii odnotowano serię incydentów z udziałem niezidentyfikowanych dronów, które pojawiały się m.in. nad bazami Royal Air Force w Lakenheath i Mildenhall, belgijską bazą Kleine-Brogel czy holenderską Volkel. Raporty International Institute for Strategic Studies (IISS) wskazują na skoordynowaną kampanię sabotażową prowadzoną przez obce struktury wywiadowcze.
Sytuacja w brytyjskiej bazie Royal Air Force jest skrupulatnie analizowana przez polskie ośrodki analityczne i dyplomatyczne w warszawskim Śródmieściu, gdzie mieszczą się kluczowe ambasady państw NATO (w tym Wielkiej Brytanii) oraz Ministerstwo Obrony Narodowej. Z kolei w stołecznych centrach biznesu i infrastruktury na Woli oraz Mokotowie, gdzie zlokalizowane są krajowe dowództwa i firmy z sektora cyberbezpieczeństwa oraz logistyki wojskowej, wzmacniane są procedury monitorowania incydentów hybrydowych. Tylko na terytorium Wielkiej Brytanii w 2025 roku odnotowano ponad 250 naruszeń przestrzeni nad obiektami wojskowymi przez drony.
Jak krok po kroku wygląda przebieg incydentu w Wielkiej Brytanii i narastanie zagrożeń
Zobacz zestaw najważniejszych faktów i ustaleń dotyczących zdarzenia w sąsiedztwie bazy Royal Air Force:
- Aresztowania i ewakuacja w Wielkiej Brytanii – brytyjska policja zatrzymała podejrzanych pod zarzutem złamania ustawy o materiałach wybuchowych 3 km od bazy Royal Air Force.
- Zaangażowanie brytyjskich wojskowych saperów – specjaliści od materiałów wybuchowych zbadali pojazdy i teren w sąsiedztwie kompleksu wojskowego w Wielkiej Brytanii.
- Wzmocnienie ochrony amerykańskich bombowców w Wielkiej Brytanii – uzbrojone patrole zablokowały drogi dojazdowe do bazy Royal Air Force Fairford.
- Seria incydentów z dronami w Wielkiej Brytanii i Europie – ponad 250 przelotów nad obiektami wojskowymi w Wielkiej Brytanii oraz incydenty w Belgii, Holandii i Niemczech.
- Podwyższony poziom czujności na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu – stołeczne instytucje analizują wydarzenia w Wielkiej Brytanii pod kątem bezpieczeństwa kraju.
Źródło: defence24
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.