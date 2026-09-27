Od jutra wielkie promocje w Lidlu. Jeden z podstawowych produktów przecenili o połowę
W poniedziałek 28 września w sklepach Lidl ruszą kolejne promocje. Największą uwagę przyciąga mleko przecenione o 50 proc., ale taniej będzie można kupić również mięso, pieczywo i pizzę. Przy dwóch najmocniejszych ofertach konieczne jest aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus. Obowiązują także limity.
Początek tygodnia może przynieść większy ruch w sklepach Lidla. Sieć obniży ceny kilku produktów często trafiających do codziennych koszyków. Największy rabat obejmie mleko UHT, które po spełnieniu warunków będzie kosztowało tylko 1,99 zł za litr.
Promocyjna cena łopatki wieprzowej wyniesie natomiast 9,99 zł za kilogram. Nowe, niższe ceny otrzymają również wybrane pieczywo oraz pizza sprzedawana pod marką własną Lidla.
Mleko za 1,99 zł. Trzeba kupić sześć opakowań
Największa obniżka obejmuje mleko łowickie UHT 3,2 proc. w kartonie o pojemności jednego litra. Standardowa cena wskazana w ofercie wynosi 3,99 zł.
Po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus i zakupie sześciu opakowań cena każdego z nich spadnie o 50 proc., do 1,99 zł.
Rachunek wygląda następująco:
- sześć litrów mleka w promocji kosztuje 11,94 zł,
- bez promocji kosztowałyby 23,94 zł,
- oszczędność na jednym zestawie wynosi 12 zł.
Limit wynosi 12 opakowań na jeden kupon. Klient może więc kupić maksymalnie dwa promocyjne zestawy, czyli łącznie 12 litrów mleka.
Oferta może zainteresować osoby robiące większe zakupy dla rodziny. Ponieważ jest to mleko UHT, zamknięte opakowania można przechowywać przez dłuższy czas poza lodówką, zgodnie z informacją producenta.
Łopatka wieprzowa za 9,99 zł za kilogram
Drugą mocną promocją jest obniżka ceny łopatki wieprzowej marki Rzeźnik. Kilogram mięsa będzie kosztował 9,99 zł zamiast 13,49 zł, czyli o 25 proc. mniej.
Aby skorzystać z oferty, należy aktywować kupon w Lidl Plus i zeskanować aplikację przy kasie. Limit wynosi trzy kilogramy na jeden kupon.
Przy wykorzystaniu pełnego limitu klient zapłaci:
- 29,97 zł za trzy kilogramy mięsa,
- zamiast 40,47 zł według ceny poza promocją,
- oszczędność wyniesie 10,50 zł.
Łopatkę można wykorzystać między innymi do przygotowania gulaszu, pieczeni, mięsa duszonego albo domowej wieprzowiny szarpanej. Część klientów może również podzielić większy zakup na porcje i zamrozić.
Lidl obniża regularną cenę chleba
Od poniedziałku zmieni się również cena chleba żytniego bez drożdży o niskim indeksie glikemicznym, sprzedawanego w bochenku o wadze 450 g.
Nowa cena regularna wyniesie 3,45 zł. Wcześniej produkt kosztował 3,85 zł, co oznacza obniżkę o 40 groszy, czyli około 10 proc.
W tym przypadku nie trzeba aktywować kuponu ani kupować kilku sztuk. Niższa cena ma być naliczana bezpośrednio przy kasie.
Pizza z pieca kamiennego za 9,99 zł
Do 9,99 zł spadnie również cena pizzy z pieca kamiennego Chef Select o wadze 400 g. Do wyboru będą warianty cztery sery, capricciosa oraz z kurczakiem.
Dotychczasowa cena regularna wynosiła 12,79 zł. Obniżka o 2,80 zł odpowiada rabatowi w wysokości około 21 proc.
Podobnie jak w przypadku chleba, jest to nowa cena regularna. Klient nie musi kupować większej liczby opakowań ani uruchamiać kuponu w aplikacji.
Bez aktywowanego kuponu rabat może się nie naliczyć
W przypadku mleka i łopatki wieprzowej najważniejszym warunkiem jest aktywowanie odpowiedniego kuponu w Lidl Plus. Samo posiadanie aplikacji nie wystarczy.
Przed podejściem do kasy należy:
- otworzyć aplikację Lidl Plus,
- przejść do sekcji z kuponami,
- aktywować właściwą promocję,
- włożyć do koszyka wymaganą liczbę produktów,
- zeskanować aplikację przy kasie.
Jeżeli klient kupi mniej niż sześć kartonów mleka, cena 1,99 zł za opakowanie może nie zostać naliczona. Trzeba również pamiętać o limitach: maksymalnie 12 litrów mleka i trzy kilogramy łopatki na jeden kupon.
Te oferty mogą przyciągnąć klientów od rana
Największego zainteresowania można spodziewać się przy mleku za 1,99 zł oraz łopatce wieprzowej za 9,99 zł. Są to produkty podstawowe, a oferowane ceny pozwalają oszczędzić łącznie ponad 20 zł przy wykorzystaniu jednego zestawu mleka oraz pełnego limitu mięsa.
Promocje rozpoczną się w poniedziałek 28 września. Produkty są dostępne do wyczerpania zapasów, a szczegółowe terminy obowiązywania kuponów należy sprawdzić w aplikacji Lidl Plus.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.