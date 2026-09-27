Rząd zdecydował w sprawie emerytur na 2027 rok. Jeden element podwyżki jest już przesądzony
Od 1 marca 2027 roku emerytury i renty ponownie wzrosną. Rząd opublikował już rozporządzenie określające jeden z najważniejszych składników przyszłorocznej waloryzacji. Podwyżka zostanie obliczona z wykorzystaniem ustawowego minimum, czyli 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Nie oznacza to jednak, że znamy już ostateczny procent ani dokładne kwoty przelewów.
Decyzja dotyczy milionów osób pobierających świadczenia z ZUS i innych organów emerytalno-rentowych. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lipca 2026 roku zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1018 i weszło w życie dzień później.
Dokument przesądza, że przy obliczaniu waloryzacji świadczeń w 2027 roku uwzględnione zostanie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia osiągniętego w 2026 roku. Jest to najniższy poziom dopuszczony przez obowiązujące przepisy.
Rada Dialogu Społecznego nie osiągnęła porozumienia
Wysokość części wskaźnika związanej ze wzrostem wynagrodzeń jest co roku przedmiotem negocjacji pomiędzy rządem, organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.
W 2026 roku rozmowy nie zakończyły się wspólnym stanowiskiem. Porozumienia nie osiągnięto podczas posiedzenia zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego 23 czerwca. Kompromisu zabrakło również podczas posiedzenia plenarnego 9 lipca.
W takiej sytuacji przepisy zobowiązują Radę Ministrów do samodzielnego określenia wartości tego składnika w drodze rozporządzenia. Rząd zdecydował się pozostawić go na ustawowym minimum.
Podwyżka nie wyniesie tylko 20 procent wzrostu płac
Zapis rozporządzenia może być mylący. Nie oznacza on, że całe emerytury zostaną podniesione jedynie o niewielką część wzrostu wynagrodzeń.
Wskaźnik waloryzacji składa się z dwóch elementów:
- średniorocznej inflacji z poprzedniego roku,
- co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.
Podstawą jest inflacja. Dopiero do niej dodawana jest część wynikająca z realnego wzrostu płac. Jeżeli inflacja odczuwana przez gospodarstwa domowe emerytów i rencistów okaże się wyższa od ogólnego wskaźnika cen, do obliczeń zastosowana zostanie wartość korzystniejsza dla świadczeniobiorców.
Rząd nie ustalił więc jeszcze ostatecznego wskaźnika waloryzacji. Przesądził jedynie, że do inflacji zostanie dodane 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń, a nie wyższa część tego wzrostu.
Ile może wynieść waloryzacja w 2027 roku?
Pierwsze rządowe założenia wskazywały na waloryzację wynoszącą co najmniej 3,48 proc. Przy takim wskaźniku najniższa emerytura wzrosłaby z obecnych 1978,49 zł do 2047,34 zł brutto, czyli o 68,85 zł.
Były to jednak wyłącznie szacunki oparte na prognozach, a nie zagwarantowana wysokość podwyżki.
Nowsze założenia związane z projektem budżetu na 2027 rok wskazują na możliwą waloryzację w okolicach 3,66 proc. W takim wariancie najniższa emerytura wzrosłaby do około 2050,90 zł brutto. Rząd zabezpieczył w projekcie budżetu około 19 mld zł na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych.
Prognozy mogą się jeszcze zmieniać, ponieważ kluczowe dane będą dotyczyły całego 2026 roku.
Przykładowe podwyżki przy wskaźniku 3,66 proc.
Gdyby prognozowany wskaźnik 3,66 proc. został ostatecznie potwierdzony, świadczenia brutto zmieniłyby się następująco:
|Obecna emerytura brutto
|Prognozowana kwota od marca
|Miesięczny wzrost brutto
|1978,49 zł
|2050,90 zł
|72,41 zł
|2500 zł
|2591,50 zł
|91,50 zł
|3000 zł
|3109,80 zł
|109,80 zł
|3500 zł
|3628,10 zł
|128,10 zł
|4000 zł
|4146,40 zł
|146,40 zł
|5000 zł
|5183 zł
|183 zł
Są to wyliczenia orientacyjne. Kwoty netto będą zależały między innymi od podatku, składki zdrowotnej oraz indywidualnej sytuacji świadczeniobiorcy.
Kiedy poznamy ostateczny wskaźnik?
Dokładna wysokość waloryzacji będzie znana dopiero po opublikowaniu przez Główny Urząd Statystyczny danych za cały 2026 rok.
Potrzebne będą przede wszystkim informacje dotyczące:
- średniorocznej inflacji,
- inflacji w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów,
- realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.
Dopiero zestawienie tych wartości pozwoli obliczyć ostateczny wskaźnik. Nastąpi to na początku 2027 roku, przed marcową waloryzacją.
Dlatego obecnie nie można jeszcze zagwarantować, że podwyżka wyniesie dokładnie 3,48, 3,66 czy 3,96 proc. Wszystkie takie wartości pozostają prognozami.
Seniorzy nie będą musieli składać wniosku
Waloryzacja zostanie przeprowadzona automatycznie. Emeryci i renciści nie muszą składać w ZUS żadnych formularzy ani odwiedzać placówek.
Zakład przeliczy świadczenia z urzędu i wypłaci wyższe kwoty w standardowych terminach przypadających na 1., 6., 10., 15., 20. albo 25. dzień miesiąca.
ZUS stosował taką samą zasadę przy waloryzacji w 2026 roku, kiedy świadczenia wzrosły o 5,3 proc.
Po przeliczeniu świadczenia emeryt lub rencista otrzyma informację o jego nowej wysokości. Dokument będzie można znaleźć również na koncie w eZUS.
Renta wdowia również będzie miała wyższy limit
Marcowa waloryzacja wpłynie nie tylko na podstawowe emerytury i renty. Wzrosną również świadczenia oraz dodatki powiązane z najniższą emeryturą.
Dotyczy to między innymi limitu obowiązującego przy rencie wdowiej. Łączna kwota świadczeń wypłacanych w ramach tego rozwiązania nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.
Jeżeli najniższe świadczenie wzrośnie, automatycznie podwyższy się również ten limit. Wcześniej, od 1 stycznia 2027 roku, udział drugiego świadczenia w rencie wdowiej zwiększy się z 15 do 25 proc.
Decyzja jest ostateczna, ale kwoty jeszcze nie
Najważniejszy element rozporządzenia jest już przesądzony: rząd zastosuje ustawowe minimum wynoszące 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń.
Nie oznacza to jednak zamrożenia świadczeń ani podwyżki wynoszącej zaledwie 20 proc. wzrostu płac. Do tego elementu zostanie dodana inflacja za cały 2026 rok.
Ostateczny procent waloryzacji poznamy dopiero na początku 2027 roku. Wyższe emerytury i renty zostaną wypłacone automatycznie od 1 marca, bez konieczności składania wniosku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.