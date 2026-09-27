Polska ma już Krajowy Plan Ewakuacji. Został zatwierdzony. Sprawdziliśmy, czy można go już uruchomić
Przez wiele miesięcy słyszeliśmy, że Polska przygotowuje ogólnokrajowy plan ewakuacji ludności. Jeszcze jesienią 2025 roku województwa opracowywały dokumentację, na początku 2026 roku trwało jej poprawianie i uzgadnianie, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pracowało nad połączeniem 16 regionalnych systemów w jeden plan dla całego kraju. Ten etap jest już za nami. Krajowy Plan Ewakuacji został formalnie zatwierdzony 3 lipca 2026 roku przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Oznacza to, że państwo posiada już dokument, na podstawie którego może koordynować przemieszczanie ludności między regionami.
Sprawdziliśmy również, co właściwie stało się z dokumentami przygotowywanymi przez gminy, powiaty i województwa oraz czy system można już wykorzystać w praktyce. Odpowiedź jest bardziej konkretna, niż mogłoby wynikać z części publikowanych ostatnio informacji. Plany wojewódzkie istnieją, plan krajowy jest zatwierdzony, a od czerwca 2025 roku obowiązują szczegółowe przepisy określające sposób prowadzenia ewakuacji. Jednocześnie dokumentacja nie jest czymś, co po zatwierdzeniu zamknięto w sejfie na następne 3 lata. Jest aktualizowana, a w razie realnego zagrożenia jej założenia muszą zostać ponownie skonfrontowane z aktualną sytuacją na drogach, kolei, w miejscach zakwaterowania i w systemie transportowym.
Krajowy Plan Ewakuacji nie jest już projektem. MSWiA zatwierdziło go 3 lipca 2026 roku
Najważniejszą nową informację podało samo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w odpowiedzi na interpelację poselską. Resort poinformował wprost, że 3 lipca 2026 roku minister spraw wewnętrznych i administracji zatwierdził Krajowy Plan Ewakuacji opracowany przez dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ministerstwo zaznaczyło również, że dokument przygotowano na podstawie wojewódzkich planów ewakuacji ludności opracowanych przez wojewodów. Ma on zapewniać spójność planowania pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym.
To zmienia sposób, w jaki należy obecnie opisywać cały proces. Jeszcze w 2025 roku prawidłowe było stwierdzenie, że Krajowy Plan Ewakuacji dopiero powstaje. W październiku 2025 roku przedstawiciel RCB mówił w Sejmie, że Centrum oczekuje pierwszych projektów dokumentów wojewódzkich i będzie równolegle budować plan krajowy. Na początku 2026 roku wszystkie województwa przekazały już dokumentację, po czym następował etap nanoszenia uwag i uzgadniania rozwiązań. Od 3 lipca istnieje jednak formalnie zatwierdzony dokument krajowy. Pisanie dzisiaj, że czeka on dopiero na zatwierdzenie, byłoby już nieaktualne.
Dlaczego więc RCB nadal mówi o pracach nad planem? Bo ten dokument nie ma być nigdy definitywnie „skończony”
Tu właśnie zaczyna się największe zamieszanie. Można równocześnie powiedzieć, że Krajowy Plan Ewakuacji został zatwierdzony i że prace nad nim nadal trwają. Nie chodzi jednak o brak dokumentu, lecz o jego aktualizowanie. W lipcu weszły w życie zmienione przepisy ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 40 dyrektor RCB opracowuje Krajowy Plan Ewakuacji we współpracy z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Zarówno plan krajowy, jak i dokumenty wojewódzkie opracowuje się na okres 3 lat, ale ustawa jednocześnie pozwala aktualizować je w każdym czasie, jeżeli pojawi się taka potrzeba.
To bardzo ważne, bo plan ewakuacji nie może być statyczną tabelą z trasami ustalonymi raz na kilka lat. Droga wybrana jako podstawowa może zostać przebudowana, most może być zamknięty, linia kolejowa może przestać być przejezdna, zmienia się liczba dostępnych autobusów, miejsc w szpitalach i obiektach przygotowanych do przyjęcia ludzi. W sytuacji wojennej część infrastruktury może zostać uszkodzona albo zarezerwowana dla wojska. Aktualizowanie planu nie oznacza więc, że wcześniejszy plan nie istnieje – jest elementem normalnego działania całego systemu.
Gminy nie wysyłały własnego Krajowego Planu. Przygotowały swoją część większego dokumentu
Trzeba również uporządkować kwestię dokumentów przygotowywanych w samorządach. Ustawa stworzyła system przypominający składanie dużej układanki od dołu. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta oraz starosta przygotowują wkłady do wojewódzkiego planu ewakuacji ludności. To w nich mają znaleźć się informacje dotyczące lokalnej sytuacji – liczby osób, możliwości transportowych, dróg, punktów zbiórki, potrzeb osób wymagających pomocy czy zasobów, które można wykorzystać w czasie ewakuacji.
Te materiały trafiają na poziom województwa. To wojewoda określa obszary i kierunki ewakuacji, miejsca przyjęcia ludzi i koordynuje dokumentację przygotowywaną przez gminy oraz powiaty. Na jej podstawie powstaje wojewódzki plan ewakuacji ludności, który następnie jest uzgadniany z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Dopiero 16 takich regionalnych dokumentów stanowi podstawę planu krajowego. Dlatego popularne sformułowanie, że „gminy wysłały plany do RCB”, jest pewnym skrótem. Formalnie przygotowują wkłady, które składają się na plan wojewódzki, a to właśnie dokumentacja wojewódzka jest podstawą Krajowego Planu Ewakuacji.
Plan można wykorzystać już teraz. Przepisy dokładnie opisują, co uruchamia administracja
Najważniejsze pytanie brzmi jednak: czy zatwierdzony dokument jest już operacyjny, czy nadal jest tylko materiałem do dalszych prac? Obowiązujące przepisy wskazują jednoznacznie, że plan może być podstawą rzeczywistej ewakuacji. Art. 122 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej mówi, że organy obrony cywilnej i Siły Zbrojne współdziałają przy realizacji ewakuacji, a w miarę możliwości prowadzi się ją na podstawie Krajowego Planu Ewakuacji oraz wojewódzkich planów ewakuacji ludności.
Jeszcze bardziej konkretny jest obowiązujący od 2025 roku akt wykonawczy – rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 roku w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia. Dokument nie opisuje ogólnych założeń, lecz kolejne czynności administracji. Przed rozpoczęciem ewakuacji należy zweryfikować plan w zależności od rodzaju zagrożenia, uruchomić personel i zespoły odpowiedzialne za operację, poinformować ludność o miejscach koncentracji, sposobie transportu i kierunku przemieszczania, zorganizować przyjęcie ewakuowanych i zapewnić możliwość późniejszego bezpiecznego powrotu. To jest już procedura do wykorzystania, a nie projekt przyszłych przepisów.
Nie oznacza to, że w kryzysie urzędnik po prostu otworzy segregator i każe wszystkim jechać wskazaną drogą
Plan jest punktem wyjścia, ale przepisy celowo wymagają ponownego sprawdzenia sytuacji bezpośrednio przed jego zastosowaniem. Rozporządzenie mówi o weryfikacji planu zależnie od rodzaju zagrożenia i przyjętych kierunków ewakuacji. Wójt lub prezydent miasta ma w chwili zagrożenia ponownie ustalić obszary przewidziane do ewakuacji w pierwszej kolejności, oszacować liczbę ludzi, sprawdzić dostępność dróg i linii kolejowych oraz wyznaczyć miejsca zbiórki. Starosta ustala dostępne środki transportu i drogi na terenie powiatu, a wojewoda koordynuje operację na poziomie całego regionu.
Na szczeblu krajowym również nie działa to automatycznie. Szef Obrony Cywilnej przed zarządzeniem ewakuacji ma ustalić, które części kraju mogą przyjąć ludność, polecić przygotowanie miejsc dla ewakuowanych oraz wyznaczyć szlaki komunikacyjne z uwzględnieniem ich aktualnej dostępności, remontów i ewentualnych zniszczeń. Dlatego można powiedzieć, że państwo ma już przygotowany schemat działania, ale konkretne autobusy, drogi, pociągi i miejsca noclegowe muszą zostać sprawdzone jeszcze raz w momencie rzeczywistego zagrożenia.
Plan obejmuje również osoby, które wyjadą własnym samochodem
Ciekawym elementem rozporządzenia jest samoewakuacja. Państwo zakłada, że w dużym kryzysie część mieszkańców nie będzie czekała na autobus podstawiony przez gminę, lecz pojedzie własnym samochodem do rodziny, znajomych albo samodzielnie zorganizowanego miejsca pobytu poza zagrożonym terenem. Przepisy nie próbują tego zabraniać. Przeciwnie – samoewakuacja ma być uwzględniana w całym systemie, a administracja ma ją koordynować, szacować liczbę wyjeżdżających i zabezpieczać ważne szlaki komunikacyjne.
Jest jednak bardzo istotne ograniczenie. Nie wszystkie drogi będą w takiej sytuacji przeznaczone dla prywatnych samochodów. Rozporządzenie wprost nakazuje unikanie kierowania samoewakuujących się mieszkańców na trasy zarezerwowane dla Sił Zbrojnych, służb publicznych i podmiotów ratowniczych. W czasie wojny główne drogi i linie kolejowe wykorzystywane podczas ewakuacji mają być uzgadniane z właściwymi organami wojska. Oznacza to, że scenariusz „wszyscy otwierają nawigację i jadą najkrótszą drogą” mógłby w rzeczywistej sytuacji kryzysowej kolidować z planem państwa.
Miejsca przyjęcia mieszkańców też mają być przygotowane wcześniej, ale przed akcją trzeba je ponownie sprawdzić
Plany nie kończą się na wywiezieniu mieszkańców poza zagrożony teren. Ustawa wymaga wskazania miejsc zakwaterowania, transportu, ludzi odpowiedzialnych za koordynację oraz środków potrzebnych do zabezpieczenia całej operacji. Jeżeli jedno województwo ma przyjmować ewakuowanych z innej części kraju, jego wojewoda ma sprawdzić aktualną liczbę miejsc noclegowych, wolnych miejsc w placówkach opiekuńczych i szpitalach, dostępność transportu, żywności, wody oraz urządzeń sanitarnych.
To pokazuje, dlaczego dokument musi być aktualizowany praktycznie bez przerwy. Hotel mogący przyjąć kilkaset osób w momencie tworzenia planu pół roku później może być zamknięty albo zajęty. Autobus może zostać wycofany z eksploatacji, droga przebudowana, a szpital może nie mieć już zakładanej liczby wolnych miejsc. Plan określa więc strukturę oraz potencjalne zasoby, natomiast rzeczywista ewakuacja wymaga ponownego potwierdzenia ich dostępności.
Wojsko jest włączone w system nie bez powodu. Cywile i wojsko nie mogą korzystać z tych samych tras bez koordynacji
Po zmianach przepisów z 2026 roku rola wojska została zapisana jeszcze wyraźniej. Krajowy Plan Ewakuacji jest obecnie opracowywany przez dyrektora RCB we współpracy z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Również wojewódzkie plany przeznaczone do wykorzystania w razie mobilizacji, w stanie wojennym i podczas wojny wymagają uzgodnienia z właściwym organem wojskowym w zakresie dróg przemieszczania, rejonów czasowego pobytu ludności oraz miejsc zabezpieczenia dóbr kultury.
Powód jest praktyczny. W razie konfliktu te same mosty, autostrady, linie kolejowe i węzły komunikacyjne mogą być potrzebne zarówno milionom cywilów, jak i przemieszczającym się jednostkom wojskowym, ratownikom oraz transportom zaopatrzenia. Brak wcześniejszych uzgodnień mógłby doprowadzić do sytuacji, w której spontaniczna ewakuacja ludności blokuje wojsku jedyną trasę w określonym kierunku albo odwrotnie. Krajowy plan ma właśnie koordynować te ruchy, a nie wyłącznie wskazywać, z którego miasta ludzie mają wyjechać.
Nie zobaczymy mapy z trasami ewakuacji. Krajowy i wojewódzkie plany są niejawne
Można więc zapytać, skoro plany już istnieją, dlaczego mieszkańcy nie mogą wejść na stronę RCB i sprawdzić, którą drogą będą ewakuowani. MSWiA w jednej z najnowszych odpowiedzi parlamentarnych wskazało wprost, że Krajowy Plan Ewakuacji oraz wojewódzkie plany ewakuacji ludności są dokumentami niejawnymi. Nie zostaną więc opublikowane wraz ze szczegółowymi trasami, miejscami koncentracji czy rozwiązaniami uzgodnionymi z wojskiem.
Nie oznacza to jednak, że podczas rzeczywistej ewakuacji obywatel będzie musiał sam zgadywać, co zrobić. Obowiązujące rozporządzenie nakazuje władzom przekazanie mieszkańcom informacji o zarządzonej ewakuacji, miejscach zbiórki, dostępnych środkach transportu i kierunkach przemieszczania. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma informować ludność poprzez system ostrzegania i alarmowania oraz środki masowego przekazu, a wojewoda przygotowuje komunikaty dotyczące prowadzonej operacji. Szczegóły planu są niejawne przed kryzysem, ale instrukcje potrzebne mieszkańcowi muszą zostać przekazane w momencie jego uruchomienia.
Ewakuacja nie oznacza wywiezienia całej Polski. Plan określa również miejsca, które mają ludzi przyjąć
Krajowy Plan Ewakuacji nie jest planem jednoczesnego opuszczenia kraju przez 38 mln mieszkańców. Ustawa mówi o przemieszczaniu osób z obszaru zagrożonego i przyjmowaniu ich w miejscu bezpiecznym. W zależności od charakteru zagrożenia może więc chodzić o część gminy, kilka powiatów, obszar województwa albo większą część kraju. Inne regiony w tym samym czasie mogą pełnić funkcję miejsc przyjęcia. W przypadku klęski żywiołowej zagrożenie może być bardzo lokalne, w przypadku konfliktu zbrojnego skala operacji mogłaby być znacznie większa.
Przepisy przewidują również zabezpieczenie mienia pozostawionego na ewakuowanym terenie. Policja, służby i zasoby obrony cywilnej mają zapewniać bezpieczeństwo na kierunkach przemieszczania oraz chronić obszary opuszczone przez mieszkańców. Plan obejmuje także osoby wymagające szczególnej pomocy – pacjentów szpitali, mieszkańców całodobowych placówek opiekuńczych, osoby z niepełnosprawnościami i osoby, które nie są w stanie samodzielnie się przemieszczać. To właśnie dla nich samorząd ma w pierwszej kolejności ustalać zapotrzebowanie na zorganizowany transport.
Czy plan jest dziś gotowy? Tak. Czy prace się skończyły? Nie – i właśnie tak ma być
Po uporządkowaniu dokumentów odpowiedź jest już dość jednoznaczna. Polska ma zatwierdzony Krajowy Plan Ewakuacji. Ma również plany wojewódzkie, na których ten dokument został zbudowany, oraz lokalne wkłady przygotowane przez gminy i powiaty. Istnieje też obowiązujące rozporządzenie opisujące sposób przeprowadzenia rzeczywistej operacji. Nie ma więc podstaw, żeby twierdzić, że państwo nadal czeka na stworzenie pierwszego planu i w razie zagrożenia nie miałoby dokumentu, który można uruchomić.
Jednocześnie RCB, wojewodowie, samorządy i wojsko nadal nad tym systemem pracują. Aktualizowane są zasoby, możliwości transportowe, infrastruktura i ustalenia cywilno-wojskowe. To może sprawiać wrażenie, że „plan nadal powstaje”, ale precyzyjniejsze określenie brzmi: plan istnieje, został zatwierdzony i może zostać wykorzystany, a obecnie jest rozwijany oraz aktualizowany. W razie realnego zagrożenia administracja nie uruchomi go jednak mechanicznie. Najpierw sprawdzi aktualną sytuację, wyznaczy rzeczywiście dostępne trasy i miejsca przyjęcia, a dopiero potem przekaże mieszkańcom konkretne instrukcje dotyczące ewakuacji.
Mieszkaniec nie musi dziś znać tajnej trasy. Musi wiedzieć, skąd przyjdzie polecenie i czego się po nim spodziewać
Dla zwykłego mieszkańca najważniejsze jest więc coś innego niż próba zdobycia niejawnej mapy. Gdyby została zarządzona ewakuacja, trzeba stosować się do oficjalnych komunikatów władz i służb, ponieważ to w nich pojawi się informacja o obszarze objętym akcją, miejscu zbiórki, kierunku przemieszczania oraz sposobie transportu. Nie należy zakładać z góry, że najlepszą trasą będzie najkrótsza droga wskazana przez nawigację ani że wszyscy powinni wyjechać własnymi samochodami w tym samym kierunku. Część tras może zostać przeznaczona dla wojska i ratowników, a ruch cywilny może zostać skierowany inaczej.
Można natomiast przygotować się wcześniej na poziomie własnej rodziny: mieć gotowe najważniejsze dokumenty, podstawowe leki, wodę, powerbank, radio i niewielki zapas żywności oraz ustalić sposób kontaktu z bliskimi. Sam Krajowy Plan Ewakuacji odpowiada za organizację działań państwa. Nie jest sygnałem, że ewakuacja jest planowana na teraz. Jest odpowiedzią na znacznie bardziej przyziemne pytanie: co zrobi administracja, jeśli któregoś dnia ewakuacja rzeczywiście okaże się konieczna. Od lipca 2026 roku odpowiedź nie brzmi już „plan dopiero powstaje”. Formalny dokument jest zatwierdzony i system może zostać uruchomiony.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.