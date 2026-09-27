Wielkie promocje. Kaufland zaczyna w poniedziałek. Drugie masło klienci dostaną za darmo
Kaufland przygotował krótką ofertę, która może przyciągnąć klientów już w poniedziałek rano. Masło ekstra Łaciate zostanie objęte promocją 1+1 gratis. Akcja potrwa tylko trzy dni – od 28 do 30 września – dlatego sieć może szybko wyprzedać dostępne zapasy.
Masło pozostaje jednym z produktów, których ceny są szczególnie uważnie obserwowane przez klientów. Jest wykorzystywane do kanapek, pieczenia i gotowania, a dodatkowo można je stosunkowo długo przechowywać. Dlatego każda akcja pozwalająca kupić je znacznie taniej wzbudza duże zainteresowanie.
Od poniedziałku Kaufland uruchomi promocję na masło ekstra Łaciate w opakowaniu 200 g. Przy zakupie dwóch opakowań drugie zostanie rozliczone gratis. Cena po uwzględnieniu rabatu wyniesie efektywnie około 2,99 zł za kostkę.
Promocja potrwa tylko trzy dni
Akcja będzie częścią oferty „Mocny Start” obowiązującej:
- w poniedziałek 28 września,
- we wtorek 29 września,
- w środę 30 września.
To znacznie krócej niż standardowa, tygodniowa gazetka. Osoby zainteresowane zakupem nie powinny więc odkładać wizyty w sklepie na koniec tygodnia.
Przed podejściem do kasy należy sprawdzić oznaczenie przy produkcie. Promocje 1+1 gratis mogą być powiązane z użyciem karty Kaufland Card oraz dziennym limitem bezpłatnych opakowań. Dokładne zasady powinny znajdować się w gazetce i na etykiecie cenowej.
Klienci mogą kupować na zapas
Masło nadaje się do zamrażania, dlatego część klientów wykorzystuje takie promocje do zrobienia większych zapasów. Zamknięte opakowanie można umieścić w zamrażarce, a następnie rozmrażać w lodówce, gdy będzie potrzebne.
Trzeba jednak pamiętać, że liczba produktów dostępnych w poszczególnych marketach może się różnić. Wszystkie promocje obowiązują do wyczerpania zapasów.
W gazetce znalazły się także inne przeceny. Porcja drobiowa lub udo z polskiego kurczaka w opakowaniu XXL ma kosztować 6,49 zł za kilogram, czyli o 45 proc. mniej od ceny wskazanej przed obniżką.
Największym magnesem pozostanie jednak masło 1+1 gratis. Oferta rozpoczyna się w poniedziałek i zakończy już w środę, dlatego największego zainteresowania można spodziewać się pierwszego dnia akcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.