Od poniedziałku w Biedronce wielkie przeceny i gratisy. Popularna kawa będzie kosztowała o połowę mniej
Biedronka rozpoczyna nowy tydzień od mocnych obniżek kawy i promocji na karmę dla kotów. Od poniedziałku 28 września półkilogramowe opakowanie kawy mielonej Eduscho Family będzie kosztowało 18,99 zł zamiast 37,99 zł. Klienci muszą jednak użyć karty Moja Biedronka i pamiętać o dziennym limicie.
Nowa oferta sieci będzie obowiązywać od poniedziałku 28 września do soboty 3 października. Część promocji zakończy się jednak wcześniej, dlatego przed zakupami warto sprawdzić daty umieszczone przy poszczególnych produktach.
Największym hitem cenowym będzie kawa mielona Eduscho Family. Opakowanie o wadze 500 g zostanie przecenione o połowę.
Kawa Eduscho za 18,99 zł
Standardowa cena wskazana w gazetce wynosi 37,99 zł. W czasie promocji klienci zapłacą 18,99 zł za opakowanie, czyli o 19 zł mniej.
Aby skorzystać z rabatu, trzeba zeskanować przy kasie kartę Moja Biedronka albo aplikację mobilną. Obowiązuje również limit wynoszący cztery opakowania dziennie na jedno konto.
Przy zakupie maksymalnej liczby czterech paczek klient zapłaci 75,96 zł. Bez promocji ten sam zestaw kosztowałby 151,96 zł. Łączna różnica wynosi więc aż 76 zł.
Tak duża obniżka może zachęcić klientów do robienia zapasów. Kawa ma zazwyczaj długi termin przydatności, ale po otwarciu powinna być przechowywana w szczelnie zamkniętym pojemniku, z dala od wilgoci, światła i intensywnych zapachów.
Druga kawa rozpuszczalna 50 proc. taniej
Biedronka przygotowała również promocję na wszystkie kawy rozpuszczalne Cafe d’Or. Przy zakupie dwóch produktów drugi zostanie przeceniony o 50 proc.
Jeżeli klient wybierze kawy w różnych cenach, rabat powinien objąć tańszy produkt. W ramach jednego konta Moja Biedronka promocją może zostać objętych maksymalnie sześć produktów.
Przed podejściem do kasy warto sprawdzić, czy wszystkie wybrane warianty są prawidłowo oznaczone i czy promocja wymaga zeskanowania karty lojalnościowej.
Karma Felix w akcji 2+2 gratis
Mocna promocja czeka także właścicieli kotów. Wielopaki karmy Felix 4 × 85 g zostaną objęte akcją 2+2 gratis.
Aby otrzymać pełny rabat, trzeba włożyć do koszyka cztery opakowania. Dwa najtańsze z nich zostaną rozliczone bez dodatkowej opłaty. Produkty można dobierać spośród wariantów objętych akcją.
To ważne w przypadku mieszania smaków o różnych cenach – gratisowe będą właśnie dwa najtańsze opakowania, a nie dowolnie wybrane przez klienta.
Kitty i Gourmet Gold taniej przy zakupie kilku sztuk
W promocji znajdą się także inne karmy dla kotów.
Puszka karmy Kitty o wadze 415 g będzie kosztowała 2,19 zł, ale cena obowiązuje przy zakupie trzech sztuk. Włożenie do koszyka mniejszej liczby opakowań może oznaczać naliczenie standardowej ceny.
Karma Gourmet Gold 85 g zostanie przeceniona do 2,49 zł przy zakupie czterech sztuk. W tym przypadku obowiązuje limit ośmiu opakowań.
Przy ofertach wielosztukowych warto zwracać uwagę nie tylko na cenę pojedynczego produktu, ale również na łączną kwotę zakupów oraz daty przydatności.
Jabłka i pieczarki tylko do środy
Część ofert będzie obowiązywać krócej niż główna gazetka.
Od poniedziałku 28 września do środy 30 września Biedronka przeceni czerwone polskie jabłka. Krótkoterminową promocją zostaną objęte również pieczarki sprzedawane w opakowaniach.
Dokładna cena powinna być widoczna w gazetce oraz na etykiecie w sklepie. Produkty świeże mogą różnić się dostępnością pomiędzy poszczególnymi placówkami.
Klienci zainteresowani owocami i warzywami powinni więc zaplanować zakupy na pierwsze trzy dni tygodnia. W czwartek promocje mogą już nie obowiązywać, mimo że pozostałe oferty z gazetki potrwają do soboty.
Przed kasą trzeba sprawdzić kartę i liczbę produktów
Największe rabaty są powiązane z konkretnymi warunkami. Przed zapłatą warto upewnić się, że:
- karta Moja Biedronka została zeskanowana,
- na koncie nie wykorzystano już dziennego limitu,
- w koszyku znajduje się wymagana liczba produktów,
- wybrane warianty uczestniczą w promocji,
- oferta nadal obowiązuje w danym dniu.
W przypadku kasy samoobsługowej informacja o naliczonym rabacie powinna pojawić się przed zatwierdzeniem płatności. Jeżeli zniżka się nie wyświetli, najlepiej poprosić pracownika o sprawdzenie warunków promocji.
Największe zainteresowanie prawdopodobnie wzbudzi kawa Eduscho za 18,99 zł. Obniżka o połowę i możliwość kupienia czterech opakowań dziennie sprawiają, że popularny produkt może szybko znikać z półek, szczególnie w pierwszych godzinach poniedziałkowej akcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.