Netto zaczyna festiwal gratisów. 4 kartony mleka, a płacisz tylko za 2
Od poniedziałku 28 września Netto uruchomi promocję 2+2 gratis na mleko Łaciate UHT 3,2 proc. Aby otrzymać pełny rabat, trzeba kupić cztery kartony – dwa z nich zostaną rozliczone bez dodatkowej opłaty. W nowej gazetce znalazły się również ziemniaki za 89 groszy oraz duże przeceny mięsa i papieru toaletowego.
Nowa oferta Netto będzie obowiązywać od poniedziałku 28 września do soboty 3 października albo do wyczerpania zapasów.
Największą uwagę przyciąga akcja na mleko Łaciate UHT 3,2 proc. Litrowy karton kosztuje regularnie 4,80 zł, ale po włożeniu do koszyka czterech opakowań klient zapłaci tylko za dwa.
Za cztery litry mleka trzeba będzie więc zapłacić 9,60 zł, co daje efektywną cenę 2,40 zł za litr.
Trzeba kupić dokładnie cztery kartony
Mechanizm 2+2 gratis oznacza, że nie wystarczy kupić dwóch opakowań. Aby uzyskać dwa bezpłatne kartony, w koszyku powinny znaleźć się cztery sztuki produktu objętego promocją.
Przed zapłatą warto sprawdzić:
- czy wszystkie kartony mają właściwą zawartość tłuszczu,
- czy wybrany wariant uczestniczy w akcji,
- czy promocja ma limit na jednego klienta,
- czy rabat został naliczony na paragonie.
Mleko UHT można stosunkowo długo przechowywać bez otwierania, dlatego oferta prawdopodobnie zainteresuje osoby robiące większe zapasy. Po otwarciu karton należy jednak włożyć do lodówki i wykorzystać zgodnie z zaleceniem producenta.
Ziemniaki za 89 groszy
Drugim bardzo mocnym punktem gazetki są ziemniaki sprzedawane luzem. Kilogram będzie kosztował 0,89 zł, czyli według gazetki o 55 proc. mniej niż wcześniej.
To jedna z najniższych cen nowej oferty. Ziemniaki można przechowywać dłużej, pod warunkiem zapewnienia im chłodnego, suchego i ciemnego miejsca. Nie powinno się ich trzymać w szczelnie zamkniętym worku foliowym.
Łopatka wieprzowa za 8,99 zł
Netto przeceni również łopatkę wieprzową Mega Paka. Kilogram mięsa będzie kosztował 8,99 zł zamiast 14,99 zł, co oznacza obniżkę o 40 proc.
Duże opakowanie można podzielić na porcje i zamrozić. Przed zakupem warto jednak sprawdzić wagę konkretnego opakowania, ponieważ ostateczna kwota przy kasie będzie zależała od liczby kilogramów.
Papier toaletowy za 3,99 zł
Ośmiopak dwuwarstwowego papieru toaletowego Samelle zostanie przeceniony z 7,29 do 3,99 zł. Sieć deklaruje obniżkę na poziomie 45 proc.
Ze względu na niską cenę i długi okres przechowywania ten produkt także może szybko znikać z półek.
W nowej gazetce znalazły się ponadto:
- jabłka po 2,79 zł za kilogram,
- ser Ryki 135 g po 4,39 zł za sztukę przy zakupie dwóch,
- kawa Dallmayr Classic 500 g za 33,99 zł,
- koncentrat pomidorowy po 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk,
- Muszynianka po 1,99 zł przy zakupie sześciu butelek.
Oferta rozpocznie się w poniedziałek. Największego zainteresowania można spodziewać się przy mleku 2+2 gratis, ziemniakach za 89 groszy i papierze toaletowym za 3,99 zł. Produkty będą dostępne do wyczerpania zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.