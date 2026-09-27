Złota polska jesień i gęste mgły. Synoptycy zapowiadają słoneczny poniedziałek do 23 stopni Celsjusza
Przed nami wyjątkowo ciepłe i słoneczne dni, przypominające najlepsze wydanie złotej polskiej jesieni. W poniedziałek słupki rtęci w niemal całym kraju wskażą przyjemne wartości, osiągając nawet 22–23°C w najcieplejszych rejonach. Mimo pogodnych i słonecznych popołudni, synoptycy ostrzegają przed nocnymi i porannymi zjawiskami atmosferycznymi. We wschodniej oraz południowej części kraju utworzą się gęste mgły oraz silne zamglenia, które mogą ograniczyć widzialność na drogach lokalnie nawet do 200 metrów.
Ciepłe popołudnia na zachodzie i nocne spadki temperatur.
Najchłodniejszymi rejonami kraju pozostaną Wybrzeże oraz okolice Helu, gdzie temperatura maksymalna wyniesie 16–17°C, a na północnym wschodzie około 18°C. W przeważającej części Polski termometry pokażą od 20°C do 21°C. Najwyższych wartości należy spodziewać się na Dolnym Śląsku oraz ziemi lubuskiej, gdzie temperatura wzrośnie do około 23°C. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, wiejący ze wschodu i skręcający na południowy wschód. Nocami temperatura spadnie do 4°C na wschodzie, 5–7°C w centrum oraz do 8–10°C na zachodzie kraju.
Trudne warunki drogowe wywołane ograniczoną widzialnością nakładają na kierujących szczególne obowiązki. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.), kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą lub innymiczynami, oraz włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie, a przy widzialności spadającej poniżej 50 metrów – tylne światła przeciwmgłowe.
Poranne mgły w stolicy. Jak wygląda sytuacja na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu?
Również mieszkańcy Warszawy odczują skutki jesiennych zjawisk radiacyjnych. W nocy oraz we wczesnych godzinach porannych silne zamglenia mogą utrudniać ruch drogowy na kluczowych arteriach łączących Mokotów, Wolę oraz Śródmieście. Ograniczona do 200 metrów widzialność będzie wymuszać wolniejszą jazdę wzdłuż Doliny Wisły oraz na trasach przelotowych, takich jak Aleje Jerozolimskie czy Wisłostrada.
Po porannym rozproszeniu się mgieł nad stołecznymi dzielnicami nastąpi jednak szybka poprawa pogody. W ciągu dnia nad Wolą, Mokotowem i Śródmieściem zapanuje bezchmurne niebo i bardzo słoneczna aura, a temperatura w Warszawie przekroczy 20°C, stwarzając idealne warunki do spacerów i aktywności na świeżym powietrzu.
Jak krok po kroku bezpiecznie podróżować w warunkach gęstej mgły
Zobacz zestaw kluczowych zasad bezpieczeństwa podczas jazdy w warunkach ograniczonej widzialności:
- Włącz właściwe oświetlenie pojazdu – używaj świateł mijania lub przednich przeciwmgłowych zamiast świateł do jazdy dziennej.
- Włącz tylne światła przeciwmgłowe przy widzialności poniżej 50 m – pamiętaj o ich wyłączeniu natychmiast po poprawie widoczności.
- Zmniejsz prędkość i zwiększ odstęp od poprzedzającego auta – zaplanuj dłuższą drogę hamowania podczas porannego szczytu na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu.
- Wykorzystaj linie krawędziowe na jezdni – w przypadku gęstej mgły orientuj się według prawego brzegu pasa ruchu.
- Planuj podróż z uwzględnieniem porannych opóźnień – mgły i zamglenia w całym kraju zaczną ustępować dopiero w godzinach porannych.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.