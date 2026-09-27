Action przeceniło jesienny hit. Klienci mają tylko dwa dni, ciepły komplet kosztuje 34,95 zł
Jesienne wieczory stają się coraz chłodniejsze, a Action obniżyło cenę produktu, który może szybko zniknąć ze sklepowych półek. Ciepły komplet pościeli polarowej kosztuje teraz 34,95 zł. Promocja kończy się już we wtorek 29 września, dlatego na zakupy pozostały tylko dwa dni.
Action regularnie zmienia swoją ofertę tygodniową, a tym razem na liście przecen znalazł się produkt idealnie dopasowany do początku sezonu grzewczego. Sieć obniżyła cenę miękkiego kompletu pościeli wykonanego z polaru.
Regularna cena zestawu wynosiła 42,95 zł. W ramach trwającej akcji klienci zapłacą 34,95 zł, czyli o 8 zł mniej. To obniżka wynosząca około 18 procent.
Ciepła pościel w Action za 34,95 zł
Promocyjny zestaw przeznaczony jest na jednoosobowe łóżko. W komplecie znajdują się:
- poszwa na kołdrę o wymiarach 140 × 200 cm,
- poszewka na poduszkę o wymiarach 70 × 90 cm.
Pościel została wykonana z poliestru i ma miękką, polarową strukturę. Materiał ma zapewniać przyjemne ciepło w chłodniejsze noce, dlatego produkt może zainteresować osoby, które nie chcą jeszcze mocno podkręcać ogrzewania.
Zestaw jest zapinany na zamek błyskawiczny. Można go prać w pralce w temperaturze 30 stopni. W sklepach dostępne są różne warianty kolorystyczne i wzory, jednak ich wybór może zależeć od konkretnej placówki.
Promocja potrwa tylko do wtorku
Oferta obowiązuje w ramach aktualnej „Promocji Tygodnia” Action, która rozpoczęła się 23 września i zakończy się we wtorek 29 września. Oznacza to, że osoby zainteresowane zakupem mają już tylko poniedziałek i wtorek.
Trzeba jednak pamiętać, że produkty w Action dostępne są do wyczerpania zapasów. Sieć nie gwarantuje, że każdy wzór i wariant będzie można znaleźć we wszystkich sklepach do ostatniego dnia promocji.
Nowa oferta tygodniowa Action wystartuje w środę 30 września. W przeciwieństwie do części popularnych dyskontów sieć nie rozpoczyna nowego cyklu promocji w poniedziałek.
Jesienny produkt może szybko zniknąć
Moment wprowadzenia przeceny nie jest przypadkowy. Noce są coraz chłodniejsze, a wiele gospodarstw domowych szuka sposobów na zwiększenie komfortu bez natychmiastowego uruchamiania ogrzewania na pełną moc.
Polarowa pościel może być wykorzystana w sypialni, pokoju dziecka, domku letniskowym albo jako dodatkowy komplet dla gości. Cena 34,95 zł za poszwę i poszewkę sprawia, że jest to jedna z ciekawszych tekstylnych ofert dostępnych obecnie w Action.
Przed wyjazdem do sklepu warto jednak sprawdzić dostępność produktu w najbliższej placówce. Przy ofertach tygodniowych liczba egzemplarzy jest ograniczona, a najpopularniejsze kolory i wzory mogą zostać wyprzedane wcześniej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.