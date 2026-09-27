Carrefour rusza z urodzinową promocją. Kawę, czekoladę i serek kupisz niemal za pół ceny
Carrefour rozpoczyna 29. urodziny od serii promocji, w których drugi produkt kosztuje tylko 1 grosz. Akcja obejmie między innymi kawy Tchibo Exclusive, czekolady Wedel Klasyk i serki Almette. Oferta wystartuje w poniedziałek 28 września i potrwa do soboty 3 października.
Mechanizm promocji jest prosty: klient kupuje dwa produkty objęte konkretną akcją, płacąc standardową cenę za pierwszy i tylko jeden grosz za drugi. W przeliczeniu na jedną sztukę oznacza to cenę zbliżoną do połowy regularnej stawki.
Trzeba jednak wybierać produkty wskazane w gazetce. Promocja nie obejmuje automatycznie całej oferty danej marki.
Kawa Tchibo Exclusive – druga za grosz
Największym hitem może zostać promocja na kawy Tchibo Exclusive. Akcją mają być objęte wybrane warianty kawy:
- ziarnistej,
- mielonej,
- rozpuszczalnej.
Przy zakupie dwóch opakowań drugie będzie kosztowało tylko 1 grosz. Jeżeli klient połączy produkty w różnych cenach, rabat może zostać naliczony na tańszy z nich. Dlatego przed zakupem warto sprawdzić gramaturę oraz oznaczenia na półce.
Kawa ma długi termin przydatności, więc wiele osób może wykorzystać promocję do uzupełnienia domowych zapasów.
Almette – drugi serek za 1 grosz
Promocja obejmie również puszyste serki twarogowe Almette w opakowaniach 150 g. Przy zakupie dwóch produktów drugi zostanie rozliczony za 1 grosz.
Akcja może dotyczyć wybranych smaków. Jeżeli klient chce połączyć dwa różne warianty, powinien upewnić się, że oba oznaczono jako uczestniczące w promocji.
Warto także zwrócić uwagę na datę przydatności. Produkty chłodnicze mają krótszy okres przechowywania niż kawa czy czekolada, dlatego nie zawsze opłaca się kupować ich więcej, niż gospodarstwo domowe zdąży wykorzystać.
Czekolady Wedel Klasyk niemal za pół ceny
Czekolady Wedel Klasyk również znajdą się w akcji „druga za 1 grosz”. Promocja dotyczy opakowań i smaków wskazanych w gazetce.
Przy dwóch czekoladach o tej samej cenie koszt całego zestawu będzie tylko o grosz wyższy niż standardowa cena jednej sztuki. To właśnie tego typu produkty mogą szybko znikać z półek, ponieważ można je długo przechowywać.
Limonki za grosz, figi za złotówkę
Urodzinowa oferta obejmie również świeże owoce.
Przy zakupie dwóch limonek druga będzie kosztowała 1 grosz. Z kolei w przypadku świeżych fig cena drugiej sztuki zostanie obniżona do 1 zł.
Kupując owoce, warto dokładnie sprawdzić ich stan. Bardzo dojrzałe figi należy wykorzystać szybko, ponieważ są delikatne i łatwo ulegają uszkodzeniom.
Polskie jabłka Red Prince po 2,99 zł
W gazetce znalazły się także polskie jabłka Red Prince w cenie 2,99 zł za kilogram. Carrefour deklaruje obniżkę o 40 proc.
Jabłka można wykorzystać do bezpośredniego jedzenia, wypieków, kompotu lub domowych przetworów. Przy właściwym przechowywaniu zachowują świeżość znacznie dłużej niż figi.
Sprawdź zasady przed zapłatą
Promocje „drugi produkt za grosz” wymagają zakupu właściwej liczby artykułów. Jedna sztuka może zostać rozliczona w standardowej cenie.
Przed podejściem do kasy warto sprawdzić:
- czy oba produkty uczestniczą w tej samej akcji,
- czy obowiązuje limit par,
- który produkt zostanie przeceniony,
- czy promocja wymaga użycia karty lub aplikacji,
- czy rabat pojawił się na paragonie.
Oferta urodzinowa Carrefour będzie obowiązywać od 28 września do 3 października lub do wyczerpania zapasów. Największe zainteresowanie prawdopodobnie wzbudzą kawa Tchibo Exclusive, czekolady Wedel i serki Almette, ponieważ przy zakupie dwóch sztuk drugi produkt będzie kosztował tylko jeden grosz.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.