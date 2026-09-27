Od poniedziałku klienci ruszą do Lidla. Mleko będzie kosztowało tylko 1,99 zł
Lidl rozpoczyna tydzień od mocnej serii promocji. Od poniedziałku 28 września klienci kupią mleko za 1,99 zł, wybrane słodycze w akcji 1+1 gratis oraz duży zestaw Coca-Coli w obniżonej cenie. Najlepsze oferty będą dostępne tylko przez trzy dni, a przy części z nich trzeba spełnić dodatkowe warunki.
Nowa akcja promocyjna Lidla rozpocznie się w poniedziałek 28 września i potrwa do środy 30 września. Sieć postawiła tym razem na produkty, które regularnie trafiają do domowych zapasów: mleko, napoje i słodycze.
Największą uwagę przyciąga cena mleka Łowickiego UHT 3,2 proc. Karton będzie można kupić za 1,99 zł, ale promocja nie naliczy się automatycznie przy zakupie jednej sztuki.
Mleko za 1,99 zł. Są dwa warunki
Aby zapłacić 1,99 zł za litr mleka Łowickiego, trzeba:
- kupić sześć kartonów,
- aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus.
Za komplet sześciu opakowań klient zapłaci więc 11,94 zł. To oferta przygotowana przede wszystkim dla osób, które regularnie używają mleka i chcą uzupełnić zapasy na kilka kolejnych dni.
Przed podejściem do kasy warto sprawdzić, czy kupon został prawidłowo aktywowany. Bez zeskanowania aplikacji Lidl Plus może zostać naliczona standardowa cena produktu.
Wybrane słodycze Wedla w promocji 1+1 gratis
Drugim mocnym punktem poniedziałkowej oferty będzie akcja 1+1 gratis na wybrane produkty marki Wedel.
Mechanizm oznacza, że po włożeniu do koszyka dwóch produktów objętych promocją jeden z nich zostanie rozliczony bez dodatkowej opłaty. W przypadku artykułów w różnych cenach rabat zazwyczaj obejmuje tańszy produkt.
Przed zakupem warto sprawdzić oznaczenia umieszczone na półce, ponieważ promocja nie musi obejmować całego asortymentu Wedla. Znaczenie mogą mieć również limit zakupów oraz konieczność użycia aplikacji.
To właśnie ta akcja może cieszyć się największym zainteresowaniem osób przygotowujących zapasy słodyczy do domu, pracy albo szkoły.
Coca-Cola w dużym czteropaku
Od poniedziałku taniej dostępny będzie także duży zestaw Coca-Coli lub Coca-Coli Zero.
Czteropak składający się z czterech butelek o pojemności dwóch litrów będzie kosztował 27,96 zł. Łącznie klient otrzyma osiem litrów napoju, co daje cenę około 3,50 zł za litr.
To propozycja skierowana głównie do osób planujących większe spotkanie, rodzinny obiad albo uzupełnienie domowych zapasów. Ze względu na wagę całego zestawu warto przygotować większą torbę lub miejsce w samochodzie.
Koszula flanelowa przeceniona o 25 procent
Wśród produktów przemysłowych uwagę zwraca męska koszula flanelowa. Jej cena zostanie obniżona z 39,99 do 29,99 zł, czyli o 25 proc.
Flanelowe koszule regularnie wracają do jesiennej oferty dyskontów. Mogą być noszone samodzielnie albo jako dodatkowa warstwa na koszulkę, dlatego największego zainteresowania można spodziewać się w popularnych rozmiarach.
W przypadku odzieży dostępność kolorów i rozmiarów może różnić się między sklepami. Promocja będzie obowiązywać do wyczerpania zapasów.
Najlepsze oferty tylko przez trzy dni
Promocje mają obowiązywać od 28 do 30 września, dlatego na zakupy będą tylko trzy dni. W poszczególnych sklepach asortyment może się różnić, a produkty dostępne będą do wyczerpania zapasów.
Przed wyjściem do Lidla warto:
- zaktualizować aplikację Lidl Plus,
- aktywować wymagane kupony,
- sprawdzić limity produktów,
- przeczytać oznaczenia przy cenach,
- zeskanować aplikację przed zakończeniem płatności.
Największym magnesem będzie niewątpliwie mleko za 1,99 zł. Trzeba jednak pamiętać, że cena obowiązuje przy zakupie sześciu kartonów i po aktywowaniu kuponu. Bez spełnienia tych warunków rabat może nie zostać naliczony.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.