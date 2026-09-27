MSWiA uruchamia program „Junior”! Dzieci i młodzież nauczą się przetrwania w warunkach kryzysowych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło praktyczną fazę nowego programu edukacyjnego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Jak poinformowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, ruszyły już zapisy do projektu „PWOL Junior”, czyli juniorskiej wersji Powszechnych Warsztatów Ochrony Ludności. Celem inicjatywy, realizowanej pod patronatem resortu we współpracy z ZHP, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Royal Rangers Polska, jest wykształcenie wśród najmłodszych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nadzwyczajnych. Do końca 2026 roku praktyczne przeszkolenie ma przejść ponad 14 tysięcy uczniów z całej Polski.
Symulacje, pierwsza pomoc i ochrona przed dezinformacją. Ramy prawne programu
Zajęcia w ramach „PWOL Junior” będą miały charakter wybitnie praktyczny i odbędą się w szkołach, jednostkach strażackich oraz na specjalnych obozach szkoleniowych. Program opiera się na odgrywaniu scenariuszy kryzysowych, grach terenowych i symulacjach. Uczestnicy nauczą się właściwych reakcji na przypadek pożaru, powodzi czy długotrwałej awarii zasilania (blackoutu), a także opanują zasady udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznej samoewakuacji oraz kompletowania plecaka ucieczkowego. Istotnym elementem warsztatów będą również bloki poświęcone cyberbezpieczeństwu i rozpoznawaniu dezinformacji w sieci.
Systemowe wdrażanie edukacji z zakresu obronności i ochrony cywilnej wśród młodzieży wynika z zapisów ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.). Przepisy te nakładają na organy administracji państwowej obowiązek budowania społecznej odporności na zagrożenia oraz przygotowania obywateli do sprawnego współdziałania ze służbami ratowniczymi od najmłodszych lat.
Szkolenia w stołecznych szkołach. Działania na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Nowy program MSWiA trafi m.in. do placówek oświatowych w aglomeracji warszawskiej. W stołecznych dzielnicach – takich jak Śródmieście, Wola czy Mokotów – warsztaty będą prowadzone we współpracy z lokalnymi komendami Państwowej Straży Pożarnej, hufcami harcerskimi oraz szkolnymi kołami ratowniczymi.
Młodzież z Woli, Mokotowa i Śródmieścia przećwiczy m.in. procedury ewakuacji z wielkopowierzchniowych budynków szkolnych, rozpoznawanie sygnałów alarmowych nadawanych w mieście oraz zasady zachowania w przypadku awarii infrastruktury miejskiej. Nauczanie prawidłowych nawyków i opanowania w warunkach stresu ma zapobiec wybuchom paniki w gęsto zaludnionych obszarach miejskich.
Jak krok po kroku wyglądają założenia programu „PWOL Junior”
Zobacz zestaw najważniejszych zagadnień i umiejętności praktycznych objętych programem szkoleniowym:
- Nauka reagowania na pożary, powodzie i blackout – praktyczne symulacje zachowań w obliczu klęsk żywiołowych i awarii prądu.
- Praktyczny kurs pierwszej pomocy i obsługi sprzętu – nauka resuscytacji oraz wykorzystania podstawowych środków ratowniczych.
- Kompletowanie plecaka ucieczkowego i znajomość sygnałów – rozpoznawanie komunikatów alarmowych oraz pakowanie wyposażenia na 72 godziny.
- Szkolenia z cyberbezpieczeństwa na Woli, Mokotowie i Śródmieściu – warsztaty z wykrywania dezinformacji i ochrony danych w internecie.
- Współpraca z ZHP, OSP i Royal Rangers – angażujące gry terenowe kształtujące umiejętność pracy w zespole w warunkach stresu.
Źródło: defence24
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.