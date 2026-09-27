W poniedziałek w Aldi ceny runą. Ogromne promocje 2+1 i 4+4 gratis
Aldi rozpocznie nowy tydzień od dużej obniżki cen polskich śliwek. Od poniedziałku 28 września kilogram owoców będzie kosztował 3,49 zł. W gazetce znalazły się również tańsze wędliny i sery oraz promocje 2+1 i 4+4 gratis. Oferta potrwa do soboty 3 października lub wyczerpania zapasów.
Jesień to szczyt sezonu na polskie śliwki, a Aldi postanowiło wykorzystać ten moment do uruchomienia jednej z największych obniżek nowej gazetki. Sieć deklaruje rabat wynoszący aż 65 proc.
Promocja może zainteresować nie tylko osoby kupujące owoce do jedzenia na surowo. Śliwki można wykorzystać do przygotowania ciast, powideł, kompotów, knedli oraz sosów do mięs.
Polskie śliwki za 3,49 zł
Od poniedziałku klienci Aldi zapłacą za kilogram polskich śliwek:
3,49 zł.
Według informacji umieszczonej w ofercie oznacza to obniżkę o 65 proc. Jest to jeden z największych rabatów w całej nowej gazetce.
Towar będzie sprzedawany do wyczerpania zapasów. Dostępność oraz odmiana owoców mogą różnić się pomiędzy sklepami, dlatego przed zakupem warto sprawdzić oznaczenia przy konkretnym stanowisku.
Śliwki najlepiej wybierać pod kątem planowanego wykorzystania. Twardsze owoce dłużej zachowają świeżość, natomiast bardziej dojrzałe mogą sprawdzić się w wypiekach i domowych przetworach.
Polędwiczki z piersi kurczaka za 7,99 zł
Na liście przecen znalazły się również polędwiczki z piersi kurczaka oferowane jako mięsna przekąska lub produkt śniadaniowy. Cena promocyjna wyniesie:
7,99 zł za opakowanie.
Aldi deklaruje obniżkę o 33 proc. Przed włożeniem produktu do koszyka należy sprawdzić jego gramaturę oraz cenę za kilogram, ponieważ to właśnie ten drugi parametr pozwala najlepiej porównać ofertę z podobnymi artykułami innych producentów.
Ser Gouda przeceniony o 31 procent
Kolejna obniżka obejmie ser Gouda marki Milsani. Produkt będzie dostępny za:
9,99 zł za opakowanie.
Cena została obniżona o 31 proc. Także w tym przypadku znaczenie ma gramatura wskazana na opakowaniu i przelicznik ceny za kilogram.
Ser może być dostępny tylko do wyczerpania zapasów. W niektórych placówkach najpopularniejsze promocje mogą zakończyć się przed ostatnim dniem obowiązywania gazetki.
Aldi uruchamia promocje 2+1 oraz 4+4 gratis
W nowej ofercie pojawią się również akcje ilościowe na wybrane produkty:
- 2+1 gratis – przy zakupie trzech objętych promocją artykułów jeden zostanie naliczony bez opłaty;
- 4+4 gratis – przy zakupie ośmiu wskazanych produktów cztery zostaną przyznane bez dodatkowej opłaty.
Przy tego typu akcjach trzeba dokładnie sprawdzić, czy można łączyć różne warianty smakowe oraz który produkt zostanie uznany za gratisowy. Szczegółowe zasady powinny znajdować się na oznaczeniu przy półce lub w gazetce.
Warto także upewnić się, czy promocja wymaga zakupu parzystej liczby produktów albo użycia aplikacji. Cena jednej sztuki bez spełnienia wszystkich warunków może być wyższa.
W sklepach pojawi się również oferta sezonowa
Od poniedziałku Aldi rozszerzy asortyment produktów niespożywczych. W sprzedaży znajdą się między innymi:
- znicze i wkłady,
- sztuczne kwiaty,
- jesienne tekstylia,
- akcesoria do kuchni,
- wybrane elementy odzieży i bielizny,
- artykuły gospodarstwa domowego.
W przypadku produktów przemysłowych liczba sztuk dostarczonych do poszczególnych sklepów może być ograniczona. Sieć zastrzega, że oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.
Promocje rozpoczną się 28 września
Nowa gazetka Aldi będzie obowiązywała od poniedziałku 28 września do soboty 3 października 2026 roku. Wśród jej najmocniejszych punktów znalazły się śliwki za 3,49 zł, polędwiczki z piersi kurczaka za 7,99 zł oraz Gouda Milsani za 9,99 zł.
Największym zainteresowaniem mogą cieszyć się polskie śliwki przecenione o 65 proc. Osoby planujące przygotowywanie powideł lub innych przetworów mogą kupować większe ilości, ale przed podejściem do kasy powinny sprawdzić jakość owoców oraz warunki konkretnej oferty.
Promocja rozpocznie się wraz z otwarciem sklepów w poniedziałek. Wszystkie produkty będą dostępne do wyczerpania zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.