Aleja Niepodległości stanęła. Gigantyczny korek w stronę Mokotowa, kierowcy utknęli przed zamkniętym odcinkiem
Ogromne utrudnienia w centrum Warszawy. Aleja Niepodległości w kierunku Mokotowa jest zakorkowana, a samochody poruszają się bardzo wolno. Powodem są prowadzone w ten weekend roboty drogowe i zamknięcie jezdni na odcinku od Nowowiejskiej do Wawelskiej. Kierowcy powinni wybrać inną trasę.
Na zdjęciu zrobionym przez naszą redakcję widać długi sznur samochodów, tramwaje oraz wygrodzony zaporami fragment jezdni. Auta jadące od strony centrum zatrzymują się przed rejonem prowadzonych prac.
Utrudnienia nie są skutkiem nagłego zdarzenia. Zarząd Dróg Miejskich prowadzi w tym miejscu zaplanowaną wymianę nawierzchni.
Zamknęli jezdnię w stronę Mokotowa
Drogowcy zamknęli jezdnię Alei Niepodległości prowadzącą w stronę Mokotowa na odcinku od Nowowiejskiej do Wawelskiej. Prace rozpoczęły się w piątek, 25 września, o godzinie 22:00.
Zgodnie z zapowiedzią ZDM kierowcy mają ponownie pojechać wyremontowaną jezdnią w poniedziałek, 28 września, od godziny 4:00 rano.
Zamknięcie jednej z ważniejszych tras prowadzących z centrum na Mokotów spowodowało poważne utrudnienia również na ulicach dojazdowych. W niedzielne popołudnie przed zamkniętym odcinkiem utworzył się bardzo duży korek.
Nowowiejska również z ograniczeniami
Zmiany dotyczą nie tylko samej Alei Niepodległości. Nowowiejska od strony Filtrów nie ma połączenia z aleją, natomiast kierowcy jadący od strony Politechniki mogą wyjechać wyłącznie w prawo.
Na skrzyżowaniu Alei Niepodległości z Nowowiejską pozostawiono jeden pas do skrętu w lewo w kierunku Waryńskiego. Zwężenia zaczynają się już wcześniej, dlatego kolejka samochodów może powstawać daleko przed właściwym miejscem robót.
Zmienionymi trasami kursują także autobusy linii 174, N34, N36 i N86.
Tędy można ominąć korek
Drogowcy wyznaczyli objazdy:
- z centrum w stronę Mokotowa ulicami Koszykową, przez plac Konstytucji i Waryńskiego;
- Aleją Niepodległości do Nowowiejskiej, następnie Polną i Trasą Łazienkowską w rejon GUS;
- z Filtrów przez Krzywickiego i Koszykową.
Kierowcy, którzy dopiero planują podróż w stronę Mokotowa, powinni omijać rejon Nowowiejskiej i Alei Niepodległości. Do czasu zakończenia prac sytuacja może być trudna, szczególnie przy zwiększonym natężeniu ruchu.
Utrudnienia potrwają do poniedziałkowego poranka
ZDM informuje, że weekendowe prace dobiegają końca. Otwarcie jezdni zaplanowano na poniedziałek, 28 września, na godzinę 4:00.
Do tego czasu kierowcy muszą liczyć się z korkami, zwężeniami i zmianami w organizacji ruchu. Przed wyjazdem warto sprawdzić aktualne wskazania nawigacji i wybrać trasę omijającą zamknięty fragment Alei Niepodległości.
Jeżeli możecie, omijajcie Aleję Niepodległości w stronę Mokotowa. W tej chwili przejazd przez okolicę jest bardzo utrudniony.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.