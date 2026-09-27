Co robić w razie ataku z powietrza? MSWiA publikują specjalną instrukcję
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) opublikowało dwunastostronicową, szczegółową instrukcję opisującą zasady zachowania w przypadku ataku z powietrza. O wydaniu dokumentu poinformował w serwisie X szef resortu Marcin Kierwiński. Nowy materiał stanowi rozszerzenie i doprecyzowanie treści zawartych w znanym już „Poradniku Bezpieczeństwa”. Instrukcja w przystępny i przejrzysty sposób wyjaśnia, jak postępować w obliczu ataku dronowego, nalotów lotniczych czy ostrzału rakietowego, wskazując konkretne kroki pozwalające uratować zdrowie i życie.
Trzeźwa ocena sytuacji, ewakuacja i zasada dwóch ścian
Zgodnie z zaleceniami MSWiA, kluczowym krokiem po ogłoszeniu alarmu jest chłodna i trzeźwa ocena, czy posiadamy wystarczająco dużo czasu, aby bezpiecznie dotrzeć do wyznaczonego schronu lub ukrycia. Jeśli ewakuacja na zewnątrz jest możliwa, należy zabrać wcześniej przygotowany plecak ewakuacyjny i udać się do wyjścia – pamiętając o bezwzględnym zakazie korzystania z wind i poruszaniu się wyłącznie klatką schodową. W przypadku braku możliwości bezpiecznego opuszczenia lokalu należy natychmiast znaleźć azyl wewnątrz budynku.
Wybierając schronienie w domu lub biurze, należy kierować się tzw. zasadą dwóch ścian. Oznacza ona wybór centralnego pomieszczenia pozbawionego okien (np. przedpokoju czy garderoby), oddzielonego od otwartej przestrzeni zewnętrznej co najmniej dwiema solidnymi ścianami konstrukcyjnymi. Zasady udostępniania instrukcji oraz funkcjonowania systemu ochrony ludności wynikają z przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.). Pełny dokument opublikowano na portalach rządowych oraz w aplikacji mObywatel.
Instrukcja MSWiA w stołecznych realiach Woli, Mokotowa i Śródmieścia
Opublikowany poradnik ma szczególne znaczenie dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich, w tym Warszawy. W gęsto zabudowanych dzielnicach – takich jak Śródmieście, Wola czy Mokotów – specyfika budynków narzuca konkretne zachowania podczas alarmu. W wielorodzinnych blokach i biurowcach na Woli i Mokotowie wewnętrzne korytarze pozbawione okien doskonale spełniają wymogi zasady dwóch ścian.
Z kolei w rejonie Śródmieścia, gdzie obok nowoczesnej zabudowy znajdują się historyczne kamienice, mieszkańcy powinni szybko zidentyfikować bezpieczne ciągi komunikacyjne lub wyznaczone ukrycia w piwnicach. Znajomość oficjalnych zaleceń opublikowanych przez szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego pozwala uniknąć chaosu i podjąć racjonalne decyzje w pierwszych, kluczowych minutach zagrożenia.
Jak krok po kroku postąpić według nowej instrukcji MSWiA
Zobacz zestaw najważniejszych zaleceń zawartych w opublikowanym przez resort dokumencie:
- Oceń możliwość bezpiecznego dotarcia do schronu – kieruj się do wyznaczonego miejsca tylko wtedy, gdy masz na to czas i bezpieczną drogę.
- Zabierz plecak ewakuacyjny i korzystaj wyłącznie ze schodów – kategorycznie unikaj wsiadania do windy podczas alarmu na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu.
- Stosuj zasadę dwóch ścian w mieszkaniu – wybierz centralne pomieszczenie bez okien, oddzielone od zewnątrz dwiema przegrodami.
- Odnajdź dokument w aplikacji mObywatel i serwisach rządowych – zapoznaj się z pełną 12-stronicową instrukcją opublikowaną przez MSWiA.
- Przećwicz procedury z domownikami przed wystąpieniem zagrożenia – upewnij się, że każdy członek rodziny wie, jak zareagować po usłyszeniu syren.
Źródło: defence24
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.