Od poniedziałku ceny runą w Netto. Jeden z podstawowych produktów przecenili aż o 55 procent
Netto przygotowało nową ofertę, która wystartuje w poniedziałek 28 września. Wśród najmocniejszych promocji znalazły się ziemniaki za 89 groszy, łopatka wieprzowa za 8,99 zł oraz papier toaletowy przeceniony o 45 proc. Sieć uruchomi również akcję 2+2 gratis na mleko. Promocje potrwają do soboty 3 października lub do wyczerpania zapasów.
Początek tygodnia przyniesie kilka wyjątkowo mocnych obniżek podstawowych produktów. Netto przeceni zarówno żywność, jak i artykuły używane na co dzień w domu. Największą uwagę zwraca cena ziemniaków oraz możliwość otrzymania dwóch kartonów mleka bez dodatkowej opłaty.
Przed wyjściem do sklepu warto jednak dokładnie sprawdzić warunki. Część cen obowiązuje przy zakupie określonej liczby produktów, a dostępność towarów może różnić się pomiędzy placówkami.
Ziemniaki za 89 groszy. Cena spada o ponad połowę
Najmocniejszą obniżką nowej gazetki zostały objęte ziemniaki jadalne sprzedawane luzem. Od poniedziałku kilogram będzie kosztował:
0,89 zł zamiast 1,99 zł.
Oznacza to przecenę o 55 proc. Tak niska cena może przyciągnąć klientów planujących przygotowanie większych domowych zapasów.
Ziemniaki powinny być jednak przechowywane w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu. Kupowanie dużej ilości tylko ze względu na niską cenę nie będzie opłacalne, jeżeli warzywa zdążą wykiełkować lub się zepsuć.
Cztery kartony mleka, a zapłacisz tylko za dwa
Drugim mocnym punktem oferty jest mleko Łaciate UHT 3,2 proc. Netto uruchomi promocję:
2+2 gratis.
Przy zakupie czterech kartonów klient zapłaci za dwa, a dwa kolejne otrzyma bez dodatkowej opłaty. Ponieważ jest to mleko UHT, można je przechowywać przez dłuższy czas przed otwarciem, zgodnie z datą przydatności i zaleceniami producenta.
Przed podejściem do kasy warto sprawdzić oznaczenia na półce oraz upewnić się, czy wszystkie wybrane opakowania są objęte akcją.
Łopatka wieprzowa za 8,99 zł
Dużą obniżkę przygotowano również na stoisku mięsnym. Łopatka wieprzowa Sztuka Mięsa w opakowaniu Mega Paka zostanie przeceniona z 14,99 zł na:
8,99 zł za kilogram.
Cena spadnie o 40 proc. Większe opakowanie może być dobrym wyborem dla rodzin albo osób planujących podzielić mięso na porcje i część zamrozić.
Przy zakupie należy zwrócić uwagę na wagę konkretnego opakowania, ponieważ ostateczna kwota na paragonie będzie zależała od jego rzeczywistej masy.
Papier toaletowy za 3,99 zł
Na liście przecen znalazł się także papier toaletowy Samelle. Opakowanie zawierające osiem rolek będzie kosztowało:
3,99 zł zamiast 7,29 zł.
Sieć informuje o obniżce wynoszącej 45 proc. To jedna z mocniejszych ofert na artykuły gospodarstwa domowego w nowej gazetce.
W przypadku takich promocji towar może szybko znikać z półek, szczególnie w sklepach znajdujących się na dużych osiedlach.
Tańszy ser, jabłka i woda mineralna
Od poniedziałku klienci znajdą także kilka innych obniżek:
- ser Ryki w opakowaniu 135 g — 4,39 zł za sztukę przy zakupie dwóch opakowań;
- jabłka różnych odmian — 2,79 zł za kilogram;
- Muszynianka — 1,99 zł za butelkę przy zakupie sześciu sztuk;
- kawa Dallmayr Classic 500 g — 33,99 zł;
- koncentrat pomidorowy Tradycyjny Smak 190 g — 1,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch opakowań;
- wybrane napoje gazowane — 5,99 zł przy spełnieniu warunków promocji.
W przypadku sera, wody i koncentratu niższa cena zależy od zakupu wskazanej liczby produktów. Pojedyncze opakowanie może kosztować więcej.
Oferta rusza 28 września
Nowa gazetka Netto obowiązuje od poniedziałku 28 września do soboty 3 października 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.
Największym zainteresowaniem mogą cieszyć się ziemniaki za 89 groszy, papier toaletowy za 3,99 zł oraz mleko w akcji 2+2 gratis. Osoby, którym zależy na tych produktach, powinny pamiętać, że sieci handlowe nie gwarantują jednakowej dostępności w każdej placówce przez cały czas trwania promocji.
Najkrócej: od poniedziałku w Netto kilogram ziemniaków będzie kosztował 89 groszy, a przy zakupie czterech kartonów mleka Łaciate klient zapłaci tylko za dwa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.