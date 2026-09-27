Tyle gotówki można trzymać w domu w 2026 roku. Wiele osób myli to z limitem 15 tys. zł
Polskie przepisy nie określają maksymalnej kwoty, jaką osoba prywatna może legalnie przechowywać w domu. W sejfie, szafie lub innym bezpiecznym miejscu można więc mieć zarówno kilka tysięcy, jak i znacznie większą sumę. Pieniądze muszą jednak pochodzić z legalnego źródła, a właściciel powinien liczyć się z ryzykiem kradzieży, pożaru oraz ograniczeniami wynikającymi z ubezpieczenia mieszkania.
W ostatnich miesiącach coraz więcej instytucji mówi o potrzebie posiadania niewielkiej rezerwy gotówki na wypadek awarii energetycznej lub problemów z płatnościami elektronicznymi. Polski „Poradnik bezpieczeństwa” również wymienia pieniądze w różnych nominałach jako jeden z elementów domowego przygotowania kryzysowego. Nie wskazuje jednak ani minimalnej, ani maksymalnej kwoty.
Czy istnieje limit gotówki przechowywanej w domu?
W 2026 roku w Polsce nie obowiązuje limit gotówki, którą osoba prywatna może przechowywać we własnym domu lub mieszkaniu.
Nie trzeba zgłaszać urzędowi skarbowemu, że posiada się w domu 10 tys., 50 tys. czy 200 tys. zł. Samo przechowywanie pieniędzy poza bankiem nie jest wykroczeniem, przestępstwem ani czynnością podlegającą opodatkowaniu.
Znaczenie ma natomiast pochodzenie środków. W przypadku kontroli dotyczącej nieujawnionych dochodów, postępowania karnego albo wpłaty bardzo dużej sumy do banku właściciel może zostać poproszony o wykazanie, skąd ma pieniądze.
Dowodami mogą być między innymi:
- umowa sprzedaży mieszkania, samochodu lub innego majątku,
- potwierdzenie wypłaty z rachunku,
- zeznania podatkowe,
- umowa darowizny lub pożyczki,
- postanowienie dotyczące spadku,
- dokumenty potwierdzające wynagrodzenie albo dochody z działalności.
Warto więc zachować dokumenty dotyczące pochodzenia większych kwot.
Limit 15 tys. zł nie dotyczy pieniędzy schowanych w domu
Wiele osób kojarzy obowiązujący w Polsce limit 15 tys. zł i błędnie zakłada, że tyle maksymalnie można mieć w gotówce.
Limit ten dotyczy jednak określonych transakcji między przedsiębiorcami, a nie przechowywania banknotów przez osoby prywatne.
Jeżeli stronami transakcji są przedsiębiorcy, a jej jednorazowa wartość przekracza 15 tys. zł brutto, płatność powinna zostać przeprowadzona za pośrednictwem rachunku płatniczego. Podzielenie należności na kilka mniejszych wpłat nie omija ograniczenia, ponieważ liczy się wartość całej transakcji.
Nie oznacza to jednak zakazu trzymania przez przedsiębiorcę albo osobę prywatną większej kwoty w domu.
Czy bank może zapytać o pochodzenie gotówki?
Tak. Jeżeli ktoś przyniesie do banku dużą kwotę w banknotach, instytucja może poprosić o informacje dotyczące źródła pieniędzy.
Nie oznacza to, że każda większa wpłata zostanie opodatkowana albo zatrzymana. Banki mają jednak obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nietypowa operacja może więc zostać sprawdzona.
Dlatego osoba, która przez kilka lat wypłacała pieniądze z rachunku i przechowywała je w domu, powinna zachować potwierdzenia wypłat. Przydatne mogą być również dokumenty sprzedaży, darowizny, spadku albo uzyskania innych legalnych dochodów.
Gotówka w domu nie jest chroniona tak jak pieniądze w banku
Brak ustawowego limitu nie oznacza, że trzymanie całych oszczędności w mieszkaniu jest bezpieczne.
Gotówka może zostać:
- skradziona,
- zniszczona podczas pożaru albo zalania,
- przypadkowo wyrzucona,
- zgubiona podczas przeprowadzki,
- odnaleziona przez osoby postronne.
Komisja Nadzoru Finansowego przypomina, że przechowywanie pieniędzy w banku ogranicza ryzyko ich utraty wskutek kradzieży lub zniszczenia. Duże wypłaty mogą natomiast wymagać wcześniejszego zamówienia w placówce, ponieważ oddziały nie przechowują nieograniczonej liczby banknotów.
Nie ma więc podstaw, aby z powodu przygotowań kryzysowych opróżniać rachunki bankowe.
Ubezpieczyciel może wypłacić tylko część straty
Osoby trzymające większą sumę w mieszkaniu powinny dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia.
Polisa mieszkaniowa nie zawsze obejmuje gotówkę, a nawet jeśli ją chroni, najczęściej przewiduje osobny limit odpowiedzialności. Może on wynosić tylko kilka procent całkowitej sumy ubezpieczenia albo konkretną kwotę określoną w umowie.
Ubezpieczyciel może także wymagać odpowiedniego zabezpieczenia pieniędzy, na przykład przechowywania ich w sejfie spełniającym określone normy. Banknoty schowane w szufladzie lub pudełku mogą nie zostać objęte pełnym odszkodowaniem.
Nie istnieje jeden limit wspólny dla wszystkich polis. Trzeba sprawdzić warunki konkretnej umowy.
Ile gotówki warto mieć na sytuację awaryjną?
Polski rząd nie podał jednej rekomendowanej sumy. Oficjalny poradnik zaleca jedynie posiadanie gotówki w różnych nominałach jako części zapasu przygotowanego na sytuację kryzysową.
Kwotę można wyliczyć na podstawie podstawowych wydatków gospodarstwa domowego przez trzy dni. Należy uwzględnić przede wszystkim:
- żywność i wodę,
- leki,
- paliwo albo transport,
- potrzeby dzieci,
- karmę i niezbędne produkty dla zwierząt.
Warto przygotować głównie banknoty o nominałach 10, 20 i 50 zł oraz trochę bilonu. Podczas awarii terminali sklep może przyjmować gotówkę, ale mieć problem z wydawaniem reszty z banknotu 200 lub 500 zł.
Rządowe materiały nie nakazują tworzenia zapasu i nie informują o zagrożeniu dla pieniędzy zgromadzonych w bankach. To dobrowolne przygotowanie na czasową awarię prądu, internetu, bankomatów albo terminali płatniczych.
Uwaga podczas przekraczania granicy
Przechowywanie pieniędzy w domu należy odróżnić od ich przewożenia przez granicę.
Przy wjeździe do Unii Europejskiej lub wyjeździe z jej terytorium z gotówką o wartości co najmniej 10 tys. euro – albo równowartością tej kwoty w innych walutach – powstaje obowiązek dokonania odpowiedniego zgłoszenia. Przepisy obejmują nie tylko banknoty i monety, lecz także niektóre inne środki płatnicze.
Nie jest to zakaz przewożenia większej kwoty. Pieniądze trzeba jednak zadeklarować, a służby mogą zapytać o ich pochodzenie i przeznaczenie.
Wniosek jest prosty
W 2026 roku osoba prywatna może legalnie przechowywać w domu dowolną kwotę gotówki. Nie obowiązuje limit 15 tys. zł ani żaden inny maksymalny próg dotyczący samych oszczędności trzymanych w mieszkaniu.
Trzeba jednak pamiętać o trzech zasadach:
- pieniądze powinny pochodzić z legalnego i możliwego do udokumentowania źródła;
- polisa mieszkaniowa może obejmować gotówkę tylko do niewielkiego limitu;
- awaryjna rezerwa nie powinna oznaczać wypłacania z banku wszystkich oszczędności.
Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest przechowywanie w domu niewielkiej kwoty na podstawowe wydatki podczas kilkudniowej awarii, najlepiej w różnych nominałach. Większość oszczędności bezpieczniej pozostawić na rachunku lub ulokować w innych odpowiednio chronionych instrumentach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.