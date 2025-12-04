Beata Kozidrak znów odwołuje koncerty. Fani dostali maile, trasa „Wielki Powrót” została anulowana
Czwartek przyniósł niepokojące wieści dla fanów Beaty Kozidrak i zespołu Bajm. Osoby, które kupiły bilety na grudniowe koncerty z trasy „Wielki Powrót”, zaczęły otrzymywać maile z informacją o odwołaniu występów. Nie chodzi o przełożenie – wydarzenia zostały całkowicie anulowane. Organizator potwierdził, że koncerty w Radomiu, Poznaniu, Wrocławiu i Bydgoszczy nie odbędą się, a posiadacze biletów mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy. To kolejny cios dla słuchaczy, którzy przez miesiące czekali na powrót gwiazdy po dziewięciomiesięcznej walce z chorobą nowotworową.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli kupiłeś bilet na którykolwiek z grudniowych koncertów Beaty Kozidrak i Bajmu, sprawdź swoją skrzynkę mailową. Organizatorzy wysyłają wiadomości z informacją o zwrocie środków, który będzie realizowany przez bileterie, w których dokonałeś zakupu. Dotyczy to następujących wydarzeń: koncert w Radomiu zaplanowany na piąty grudnia, koncert w Poznaniu zaplanowany na siódmy grudnia, koncert we Wrocławiu zaplanowany na czternasty grudnia oraz koncert w Bydgoszczy zaplanowany na dwudziesty pierwszy grudnia.
Na stronie Bydgoskiego Centrum Sportu pojawił się oficjalny komunikat: „Z przykrością informujemy, że wydarzenie 'Beata i Bajm – Wielki Powrót’, które miało odbyć się 21 grudnia w Hali Immobile Łuczniczka w Bydgoszczy, zostało odwołane przez organizatora. Osoby posiadające bilety prosimy o kontakt z organizatorem w celu uzyskania informacji na temat zwrotów oraz dalszych procedur.”
Organizator wydał również oświadczenie na Facebooku: „Informujemy, że koncerty z trasy koncertowej 'Beata i Bajm – Wielki Powrót’ w Radomiu, Poznaniu, Wrocławiu i Bydgoszczy zostają odwołane. Zwroty realizowane są przez bileterie, przez które zakupili państwo bilety. Prosimy o sprawdzenie maili. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.”
Kluczowe pytanie brzmi: czy odwołanie dotyczy tylko tych czterech miast, czy cała trasa „Wielki Powrót” zostaje anulowana? Na oficjalnych stronach internetowych Beaty Kozidrak i Bajmu wśród nadchodzących wydarzeń nadal widnieją występy zaplanowane na trzydziesty pierwszy grudnia 2025 roku oraz szósty marca 2026 roku – odpowiednio na Sylwestrze z Polsatem w Toruniu oraz w Londynie w ramach trasy „Wielki Powrót”.
Dlaczego koncerty zostały odwołane?
Oficjalny komunikat organizatora nie podaje konkretnego powodu anulowania występów. Informacja brzmi lakonicznie: „z przyczyn leżących po stronie Organizatora” lub „z przyczyn niezależnych od artystki i organizatora”. Ta niejednoznaczność rodzi pytania i niepokój wśród fanów, którzy od roku śledzą zmagania zdrowotne Beaty Kozidrak.
Redakcja RMF FM skontaktowała się z tour managerką Beaty Kozidrak, jednak do momentu publikacji nie otrzymała odpowiedzi. Andrzej Pietras, manager Bajmu, poprosił o rozmawianie w tej sprawie bezpośrednio z organizatorem, który nie przedstawił oficjalnego stanowiska wyjaśniającego przyczyny decyzji.
Historia ostatnich miesięcy pokazuje jednak, że zdrowie artystki może być kluczowym czynnikiem. Przed rokiem, w listopadzie 2024, Beata Kozidrak odwołała wszystkie zaplanowane koncerty, informując o chorobie. „Po raz pierwszy w życiu z tak wielką siłą dopadła mnie choroba, że nie dam rady dla was wystąpić. Jestem pod opieką wspaniałych lekarzy, którzy robią wszystko, abym jak najszybciej wyzdrowiała i wróciła do koncertowania” – przekazała wtedy.
W grudniu 2024 roku pojawiło się pilne oświadczenie informujące, że z powodu nagłej choroby Beaty Kozidrak anulowano wszelkie działania koncertowe zaplanowane aż do końca marca 2025. Fani przez długie miesiące czekali na powrót gwiazdy, wspierając ją w walce o zdrowie.
Walka z nowotworem i triumfalny powrót
We wrześniu 2025 roku, w wywiadzie dla „Dzień dobry TVN”, Beata Kozidrak po raz pierwszy publicznie przyznała, że walczyła z chorobą nowotworową. Opowiedziała, że początkowo objawy w postaci bólu pleców przypisywała przeciążeniu kręgosłupa i skutkom wieloletniego noszenia butów na wysokim obcasie. „Bardzo źle się czułam, przejście z łóżka do toalety w domu było dla mnie wielkim problemem. Czułam, że to nie są żarty” – wyznała.
Artystka ujawniła, że ostatnie koncerty jubileuszowej trasy musiała zagrać w ogromnym bólu, wspomagając się silnymi środkami przeciwbólowymi i niemal nie ruszając się z krzesła, by nie zawieść fanów. „Bliscy widzieli cierpienie w moich oczach” – stwierdziła, podkreślając, że był to trudny czas zarówno dla niej, jak i dla jej najbliższych. Ostatecznie trafiła do szpitala, gdzie szybko postawiono diagnozę.
Po dziewięciomiesięcznej przerwie, poświęconej leczeniu, Beata Kozidrak wróciła na scenę. W sierpniu 2025 roku wystąpiła podczas Męskiego Grania w Warszawie, a jej występ został przyjęty owacjami na stojąco. „Kocham was, bardzo się cieszę. Dziękuję pięknie, dziękuję za zaproszenie” – mówiła wzruszona artystka.
W ostatnie wakacje piosenkarka znów zaczęła koncertować, a na listopad i grudzień razem z Bajmem zapowiedziała trasę „Wielki Powrót”. Dla fanów miało to być szczególne wydarzenie – triumfalny powrót ukochanej wokalistki po wygranej walce z nowotworem. Bilety na koncerty sprzedawały się błyskawicznie.
Co dalej z karierą Beaty Kozidrak?
Obecna sytuacja budzi wiele pytań. Czy odwołanie czterech grudniowych koncertów to sygnał, że stan zdrowia artystki ponownie się pogorszył? Czy problemy są natury organizacyjnej? A może chodzi o coś zupełnie innego?
Fakt, że koncerty zostały odwołane, a nie przełożone na inne terminy, może sugerować, że sytuacja jest poważna i nieprzewidywalna. Z drugiej strony, na oficjalnych stronach nadal widnieją dwa zaplanowane występy – sylwestrowy w Toruniu i marcowy w Londynie. Czy te wydarzenia również zostaną anulowane?
Warto przypomnieć, że wcześniej, w marcu 2025 roku, przełożony został koncert „House of Beata” z dwudziestego drugiego marca na dwudziesty dziewiąty listopada 2025 roku. Osoby, które posiadają bilety na to wydarzenie, otrzymały wiadomość o nowej dacie. To pokazuje, że w niektórych przypadkach organizatorzy decydują się na przełożenie, a nie całkowite anulowanie występów.
Beata Kozidrak – legenda polskiej sceny muzycznej
Beata Kozidrak to jedna z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Przez czterdzieści lat kariery z zespołem Bajm stworzyła ogromną liczbę hitów takich jak „Józek, nie daruję ci tej nocy”, „Co mi Panie dasz”, „Nie ma wody na pustyni”, „Biała armia”, „Ta sama chwila” czy „Myśli i słowa”. Artystka jest właścicielką czterooktawowego głosu, a jej koncerty to barwne widowiska, które od lat porywają publiczność.
W międzyczasie Kozidrak rozwijała także solową karierę. W 1998 roku wydała płytę „Beata”, która pokryła się podwójną platyną i przyniosła artystce dwa Fryderyki. W 2001 roku otrzymała trzecią w swojej karierze statuetkę Fryderyka w kategorii „Wokalistka roku”. Drugi solowy album „Teraz płynę” ukazał się w 2005 roku. Niedawno artystka otrzymała również złotego Fryderyka za całokształt twórczości.
Dla kilku pokoleń Polaków Beata Kozidrak i Bajm to nieodłączny element polskiej sceny muzycznej. Dlatego informacje o odwołanych koncertach i niepewności co do dalszej kariery artystki tak bardzo poruszają fanów.
Co możesz zrobić, jeśli kupiłeś bilet?
Jeśli jesteś posiadaczem biletu na którykolwiek z odwołanych koncertów, sprawdź skrzynkę mailową – organizatorzy powinni przesłać ci szczegółowe informacje o procedurze zwrotu. Zwroty są realizowane przez bileterie, w których dokonałeś zakupu – może to być Biletomat, eBilet lub inna platforma sprzedażowa.
Jeśli nie otrzymałeś maila, skontaktuj się bezpośrednio z biletownią, w której kupiłeś wejściówkę. Zazwyczaj procedura zwrotu jest prosta i nie wymaga dodatkowych formalności – wystarczy podać numer zamówienia i dane do przelewu.
Pamiętaj, że masz prawo do pełnego zwrotu kosztów biletu, jeśli wydarzenie zostało odwołane przez organizatora. Nie dotyczy to sytuacji, gdy koncert został przełożony na inny termin – wtedy bilet pozostaje ważny na nową datę, chyba że zdecydujesz się na zwrot.
Fani Beaty Kozidrak i Bajmu trzymają kciuki za szybki powrót artystki do zdrowia i formy. Wszyscy liczą na to, że sylwestrowy koncert w Toruniu oraz marcowy występ w Londynie odbędą się zgodnie z planem, a trasa „Wielki Powrót” faktycznie stanie się triumfalnym powrotem ukochanej wokalistki na polskie sceny.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.