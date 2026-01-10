Będzie jeszcze gorzej! Potężne śnieżyce nadciągają nad Polskę

10 stycznia 2026

Północna Polska zostanie zasypana śniegiem w najbliższych dniach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, zamieciami śnieżnymi oraz silnym wiatrem w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i części kujawsko-pomorskiego. W niektórych miejscach pokrywa śnieżna może wzrosnąć nawet o 50 cm, a porywy wiatru osiągną 85 km/h. Alerty obowiązują od soboty popołudnia do poniedziałku.

Fot. Warszawa w Pigułce

Najgorsze warunki na Pomorzu i Koszalińskiem

IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia – najpoważniejsze przed nadejściem zagrożenia – dla województwa pomorskiego oraz części zachodniopomorskiego. Dotyczy to powiatów: białogardzkiego, Koszalina, koszalińskiego, sławieńskiego i szczecinieckiego.

W tych regionach prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, które spowodują miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20-30 cm, a lokalnie nawet do około 50 cm. To ogromna ilość śniegu, która może sparaliżować ruch drogowy i kolejowy.

Alerty II stopnia obowiązywać będą od godziny 15:00 w sobotę 10 stycznia do poniedziałkowego popołudnia 12 stycznia. To oznacza ponad 2 doby nieprzerwanego śnieżenia.

Zamiecie śnieżne – widoczność bliska zeru

Do intensywnych opadów śniegu dołączy silny wiatr, co stworzy śmiertelnie niebezpieczne zamiecie śnieżne. IMGW wydał komunikaty II stopnia przed zamieciami dla:

  • północno-wschodniego krańca województwa zachodniopomorskiego (powiaty kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński)
  • północnej części województwa pomorskiego

Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h z kierunków północnych. Taki wiatr przy ciągłym opadzie śniegu oznacza praktycznie zerową widoczność na drogach.

Alert przed zamieciami obowiązywać będzie od godziny 14:00 w sobotę do niedzieli do końca dnia, czyli do godziny 23:59.

Ostrzeżenia I stopnia dla szerszego obszaru

Dla sąsiednich obszarów wydano ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Dotyczą one:

  • części województwa zachodniopomorskiego (powiaty drawski, gryficki, kołobrzeski, łobeski, świdwiński, wałecki)
  • części województwa kujawsko-pomorskiego

W tych regionach prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do 20 cm. Ostrzeżenie obowiązywać będzie od soboty po południu do niedzieli do godziny 15:00.

Ostrzeżenie I stopnia przed zamieciami śnieżnymi wydano dla całego województwa pomorskiego. Od soboty po południu do niedzieli do końca dnia prognozowane są tam zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach do 55 km/h z kierunków północnych.

Wichury na wybrzeżu – nawet 85 km/h

Dla północnych krańców województw pomorskiego i zachodniopomorskiego wydano alerty I stopnia przed silnym wiatrem. Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h z kierunków północnych.

Najsilniejszy wiatr wystąpi w strefie wybrzeża. Porywy do 85 km/h mogą być niebezpieczne nie tylko dla ruchu drogowego, ale także dla konstrukcji budowlanych, drzew i słupów energetycznych. Istnieje ryzyko przerw w dostawie prądu.

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem obowiązywać będzie od godzin popołudniowych w sobotę do niedzieli wieczorem.

Co oznaczają ostrzeżenia I i II stopnia

IMGW stosuje trzystopniową skalę ostrzeżeń meteorologicznych. Zrozumienie różnicy między nimi pomaga ocenić skalę zagrożenia.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Należzachować szczególną ostrożność.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska silnie ograniczają prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zaleca się śledzenie komunikatów pogodowych i przestrzeganie zaleceń wydanych przez służby ratownicze.

Obecnie na północy Polski obowiązują ostrzeżenia obu stopni, co świadczy o powadze sytuacji.

Paraliż komunikacyjny nieunikniony

Połączenie intensywnych opadów śniegu, zamieć śnieżnych i wichur niemal na pewno doprowadzi do poważnych problemów komunikacyjnych w północnej Polsce. Można się spodziewać:

  • Zamknięcia niektórych odcinków dróg, szczególnie tych o mniejszym znaczeniu
  • Ograniczeń w ruchu pojazdów ciężarowych
  • Utrudnień w ruchu kolejowym, opóźnień i odwołań pociągów
  • Problemów z dotarciem służb zimowego utrzymania dróg do wszystkich miejsc jednocześnie
  • Przerw w dostawie prądu z powodu połamanych przez wiatr i śnieg linii energetycznych
  • Utrudnień w funkcjonowaniu szkół i placówek publicznych (możliwe zamknięcia w poniedziałek)

Kierowcy jadący przez objęte alertami regiony powinni przygotować się na bardzo długi czas podróży lub nawet konieczność zatrzymania się na trasie. W ekstremalnych warunkach lepiej w ogóle nie ruszać w drogę.

Co to oznacza dla ciebie

Jeśli mieszkasz lub planujesz podróżować przez północną Polskę w weekend 11-12 stycznia, koniecznie weź pod uwagę poniższe zalecenia:

Zostań w domu, jeśli to możliwe Najlepszą strategią na przetrwanie ataku zimy jest po prostu unikanie wyjścia na zewnątrz. Odwołaj niekoniecznie podróże, przełóż spotkania, zostań w domu.

Jeśli musisz jechać samochodem:

  • Sprawdź stan techniczny pojazdu, szczególnie ogumienie zimowe
  • Zatankuj pełny bak
  • Weź ciepłą odzież, koce, latarkę, powerbank, termos z gorącym napojem
  • Zabierz łopatę i środki odszraniające
  • Informuj bliskich o swojej trasie i planowanym czasie przyjazdu
  • Monitoruj komunikaty drogowe i pogodowe
  • Bądź przygotowany na wielogodzinne utknięcie w zaspach

Mieszkańcy obszarów objętych alertami:

  • Zrób zapasy żywności i leków na 2-3 dni
  • Przygotuj świece, latarki i baterie na wypadek przerw w dostawie prądu
  • Naładuj wszystkie urządzenia elektroniczne
  • Upewnij się, że masz opał lub alternatywne źródło ogrzewania
  • Zabezpiecz luźne przedmioty na balkonach i w ogrodach (mogą je porwać porywy wiatru)
  • Sprawdź, czy masz łopatę do odśnieżania

Dla wszystkich:

  • Śledź komunikaty IMGW i lokalnych służb
  • Nasłuchuj informacji o ewentualnych zamknięciach szkół i urzędów
  • Unikaj niepotrzebnych wyjazdów między 10-12 stycznia
  • Bądź w kontakcie z rodziną, szczególnie osobami starszymi

Pamiętaj, że ostrzeżenie II stopnia oznacza realne zagrożenie dla zdrowia i życia. To nie jest moment na lekkomyślność i testowanie swoich umiejętności jazdy w trudnych warunkach. Pół metra świeżego śniegu przy wichurach to sytuacja, z którą nawet doświadczeni kierowcy mogą nie dać sobie rady.

Najbliższe 2 doby to najtrudniejszy moment zimy w tym roku dla północnej Polski. Przeczekaj ją bezpiecznie w domu.

