Będzie jeszcze gorzej! Potężne śnieżyce nadciągają nad Polskę
Północna Polska zostanie zasypana śniegiem w najbliższych dniach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, zamieciami śnieżnymi oraz silnym wiatrem w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i części kujawsko-pomorskiego. W niektórych miejscach pokrywa śnieżna może wzrosnąć nawet o 50 cm, a porywy wiatru osiągną 85 km/h. Alerty obowiązują od soboty popołudnia do poniedziałku.
Najgorsze warunki na Pomorzu i Koszalińskiem
IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia – najpoważniejsze przed nadejściem zagrożenia – dla województwa pomorskiego oraz części zachodniopomorskiego. Dotyczy to powiatów: białogardzkiego, Koszalina, koszalińskiego, sławieńskiego i szczecinieckiego.
W tych regionach prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, które spowodują miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20-30 cm, a lokalnie nawet do około 50 cm. To ogromna ilość śniegu, która może sparaliżować ruch drogowy i kolejowy.
Alerty II stopnia obowiązywać będą od godziny 15:00 w sobotę 10 stycznia do poniedziałkowego popołudnia 12 stycznia. To oznacza ponad 2 doby nieprzerwanego śnieżenia.
Zamiecie śnieżne – widoczność bliska zeru
Do intensywnych opadów śniegu dołączy silny wiatr, co stworzy śmiertelnie niebezpieczne zamiecie śnieżne. IMGW wydał komunikaty II stopnia przed zamieciami dla:
- północno-wschodniego krańca województwa zachodniopomorskiego (powiaty kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński)
- północnej części województwa pomorskiego
Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h z kierunków północnych. Taki wiatr przy ciągłym opadzie śniegu oznacza praktycznie zerową widoczność na drogach.
Alert przed zamieciami obowiązywać będzie od godziny 14:00 w sobotę do niedzieli do końca dnia, czyli do godziny 23:59.
Ostrzeżenia I stopnia dla szerszego obszaru
Dla sąsiednich obszarów wydano ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Dotyczą one:
- części województwa zachodniopomorskiego (powiaty drawski, gryficki, kołobrzeski, łobeski, świdwiński, wałecki)
- części województwa kujawsko-pomorskiego
W tych regionach prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do 20 cm. Ostrzeżenie obowiązywać będzie od soboty po południu do niedzieli do godziny 15:00.
Ostrzeżenie I stopnia przed zamieciami śnieżnymi wydano dla całego województwa pomorskiego. Od soboty po południu do niedzieli do końca dnia prognozowane są tam zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach do 55 km/h z kierunków północnych.
Wichury na wybrzeżu – nawet 85 km/h
Dla północnych krańców województw pomorskiego i zachodniopomorskiego wydano alerty I stopnia przed silnym wiatrem. Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h z kierunków północnych.
Najsilniejszy wiatr wystąpi w strefie wybrzeża. Porywy do 85 km/h mogą być niebezpieczne nie tylko dla ruchu drogowego, ale także dla konstrukcji budowlanych, drzew i słupów energetycznych. Istnieje ryzyko przerw w dostawie prądu.
Ostrzeżenie przed silnym wiatrem obowiązywać będzie od godzin popołudniowych w sobotę do niedzieli wieczorem.
Co oznaczają ostrzeżenia I i II stopnia
IMGW stosuje trzystopniową skalę ostrzeżeń meteorologicznych. Zrozumienie różnicy między nimi pomaga ocenić skalę zagrożenia.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Należzachować szczególną ostrożność.
Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska silnie ograniczają prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zaleca się śledzenie komunikatów pogodowych i przestrzeganie zaleceń wydanych przez służby ratownicze.
Obecnie na północy Polski obowiązują ostrzeżenia obu stopni, co świadczy o powadze sytuacji.
Paraliż komunikacyjny nieunikniony
Połączenie intensywnych opadów śniegu, zamieć śnieżnych i wichur niemal na pewno doprowadzi do poważnych problemów komunikacyjnych w północnej Polsce. Można się spodziewać:
- Zamknięcia niektórych odcinków dróg, szczególnie tych o mniejszym znaczeniu
- Ograniczeń w ruchu pojazdów ciężarowych
- Utrudnień w ruchu kolejowym, opóźnień i odwołań pociągów
- Problemów z dotarciem służb zimowego utrzymania dróg do wszystkich miejsc jednocześnie
- Przerw w dostawie prądu z powodu połamanych przez wiatr i śnieg linii energetycznych
- Utrudnień w funkcjonowaniu szkół i placówek publicznych (możliwe zamknięcia w poniedziałek)
Kierowcy jadący przez objęte alertami regiony powinni przygotować się na bardzo długi czas podróży lub nawet konieczność zatrzymania się na trasie. W ekstremalnych warunkach lepiej w ogóle nie ruszać w drogę.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli mieszkasz lub planujesz podróżować przez północną Polskę w weekend 11-12 stycznia, koniecznie weź pod uwagę poniższe zalecenia:
Zostań w domu, jeśli to możliwe Najlepszą strategią na przetrwanie ataku zimy jest po prostu unikanie wyjścia na zewnątrz. Odwołaj niekoniecznie podróże, przełóż spotkania, zostań w domu.
Jeśli musisz jechać samochodem:
- Sprawdź stan techniczny pojazdu, szczególnie ogumienie zimowe
- Zatankuj pełny bak
- Weź ciepłą odzież, koce, latarkę, powerbank, termos z gorącym napojem
- Zabierz łopatę i środki odszraniające
- Informuj bliskich o swojej trasie i planowanym czasie przyjazdu
- Monitoruj komunikaty drogowe i pogodowe
- Bądź przygotowany na wielogodzinne utknięcie w zaspach
Mieszkańcy obszarów objętych alertami:
- Zrób zapasy żywności i leków na 2-3 dni
- Przygotuj świece, latarki i baterie na wypadek przerw w dostawie prądu
- Naładuj wszystkie urządzenia elektroniczne
- Upewnij się, że masz opał lub alternatywne źródło ogrzewania
- Zabezpiecz luźne przedmioty na balkonach i w ogrodach (mogą je porwać porywy wiatru)
- Sprawdź, czy masz łopatę do odśnieżania
Dla wszystkich:
- Śledź komunikaty IMGW i lokalnych służb
- Nasłuchuj informacji o ewentualnych zamknięciach szkół i urzędów
- Unikaj niepotrzebnych wyjazdów między 10-12 stycznia
- Bądź w kontakcie z rodziną, szczególnie osobami starszymi
Pamiętaj, że ostrzeżenie II stopnia oznacza realne zagrożenie dla zdrowia i życia. To nie jest moment na lekkomyślność i testowanie swoich umiejętności jazdy w trudnych warunkach. Pół metra świeżego śniegu przy wichurach to sytuacja, z którą nawet doświadczeni kierowcy mogą nie dać sobie rady.
Najbliższe 2 doby to najtrudniejszy moment zimy w tym roku dla północnej Polski. Przeczekaj ją bezpiecznie w domu.
⚠️ OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW
🟠 Intensywne opady śniegu: 20–30 cm, lokalnie do 50 cm, w górach 25-40 cm
🟡 Zawieje i zamiecie śnieżne
🟡 Silny mróz: nocami -18°C do -20°C
⏰ Od 10 do 12.01
szczegóły 👉 https://t.co/tBq6AJG3bd#pogoda #ostrzezenie pic.twitter.com/God6hndANx
— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 10, 2026
