Będzie kryterium dochodowe i konkretne progi 800 plus? Coraz jaśniejsze komunikaty
Program 800 plus wypłaca rocznie ponad 60 mld zł bez żadnych kryteriów dochodowych. Dzietność w Polsce nie rośnie, budżet kuleje, a politycy z różnych stron koalicji zaczęli głośno mówić o tym, że tak dalej być nie może. Ministerstwo Rodziny oficjalnie zapewnia, że zmian nie będzie – ale te zapewnienia brzmiałyby przekonywająco, gdyby nie fakt, że propozycje zmian zgłaszają politycy z rządzących partii, nie opozycja. Do końca kwietnia trzeba też złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy. Co się naprawdę szykuje i co zrobić teraz?
Dekada programu, a dzietność idzie w dół
Program startował w 2016 roku jako 500 plus, z kryterium dochodowym na pierwsze dziecko i bezwarunkową wypłatą na drugie. Cel był jasny: podnieść dzietność, zredukować ubóstwo dzieci i zatrzymać młodych Polaków przed emigracją. Po dziesięciu latach bilans jest mieszany. Sukces w walce z ubóstwem – bezdyskusyjny: skrajne ubóstwo wśród dzieci spadło z ponad 10 procent w 2014 roku do około 4,5 procent pięć lat później. Ale dzietność nie wzrosła w sposób trwały – i to właśnie ten fakt jest dziś głównym paliwem dla zwolenników reformy.
W 2019 roku zniesiono kryterium dochodowe na pierwsze dziecko. W 2024 roku podniesiono kwotę z 500 do 800 zł. Efekt: roczne koszty programu przekroczyły 60 mld zł – trzy razy więcej niż w pierwotnej formie. Bartosz Marczuk, jeden z twórców programu, napisał wprost na początku kwietnia 2026 roku, że „radykalne zmiany są dziś absolutnie niezbędne” i postuluje przywrócenie waloryzowanego kryterium dochodowego na pierwsze dziecko. To nie jest głos z opozycji – to człowiek, który ten program projektował.
Kosiniak-Kamysz i Petru: koniec bezwarunkowej wypłaty
Propozycje reform nie płyną z jednego miejsca. Wicepremier i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz otwarcie postulował uzależnienie wypłaty 800 plus od aktywności zawodowej przynajmniej jednego z rodziców. Argumentował, że system socjalny powinien promować pracę, nie bierność. – Docenienie pracy, ludzi płacących podatki, to powinna być strategia numer jeden – podkreślał.
Podobną linię reprezentuje poseł Ryszard Petru z Trzeciej Drogi, który zaproponował wprowadzenie kryterium dochodowego. Przyznał jednak, że w koalicji „prawdopodobnie nie będzie większości” dla takiej zmiany. Najczęściej wymieniana kwota progu to 12-15 tys. zł brutto łącznie na gospodarstwo domowe – przy przekroczeniu tego pułapu świadczenie byłoby pomniejszane według zasady „złotówka za złotówkę” lub wyłączone całkowicie.
Krytycy tych propozycji są równie głośni. Poseł Adrian Zandberg z Razem nazwał pomysł Kosiniaka-Kamysza „kuriozalnym”. Marcelina Zawisza ostrzegała, że „w obecnym parlamencie jest większość, która mogłaby zmienić zasady 800 plus” – i nie brzmiało to jak zapowiedź dobrej zmiany z jej perspektywy. Krytycy podnoszą jeden zasadniczy argument: uzależnienie od pracy uderzyłoby w rodziny z regionów o wysokim bezrobociu – czyli tych, którzy często potrzebują wsparcia najbardziej.
Ministerstwo zaprzecza – ale głosy płyną z koalicji
Oficjalne stanowisko rządu jest twarde. Minister MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wielokrotnie zapewniała, że „żadnych ograniczeń programu 800 plus nie planujemy”. Minister finansów Andrzej Domański podczas Campusu Polska mówił: – Potwierdzam to, co wielokrotnie mówił premier Donald Tusk: te programy socjalne, które są już wprowadzone, będą utrzymane.
Problem polega na tym, że zapewnienia te muszą się mierzyć z rzeczywistością budżetową. Rosnące wydatki na obronność, utrzymująca się presja inflacyjna i kolejne zobowiązania socjalne – m.in. emerytura wdowia – sprawiają, że 60 mld zł rocznie bez żadnej selekcji staje się coraz trudniejszym do obrony wydatkiem. Politycy z partii rządzących, którzy publicznie zgłaszają te propozycje, robią to nie jako opozycja – robią to jako część koalicji. To istotna różnica.
Sondaż „Super Expressu” pokazał, że 63 procent Polaków popiera wprowadzenie kryterium dochodowego do programu. Społeczne przyzwolenie jest więc wyższe, niż mogłoby się wydawać – i politycy o tym wiedzą.
Waloryzacja? Rząd mówi nie, opozycja chce więcej
Wielu rodziców liczyło, że po podniesieniu kwoty z 500 do 800 zł świadczenie będzie co roku waloryzowane o inflację. Rząd potwierdził: w 2026 roku waloryzacji nie będzie, kwota pozostaje na poziomie 800 zł. To ukryta forma oszczędności – ta sama kwota nominalna, ale z każdym rokiem o mniejszej sile nabywczej. Szacuje się, że dzisiejsze 800 zł odpowiada realnie ok. 680-700 zł z momentu ogłoszenia podwyżki, biorąc pod uwagę skumulowaną inflację.
Z drugiej strony PiS na październikowej konwencji „Myśląc Polska” zaproponował coś odwrotnego: coroczną waloryzację świadczenia oraz zwiększenie wsparcia dla rodzin wielodzietnych. Partia Razem od dawna apeluje o waloryzację na wzór emerytur i rent. Żaden z tych postulatów nie ma dziś ścieżki legislacyjnej – ale kampania prezydencka i kolejne wybory zbliżają się, a 800 plus to zbyt duże polityczne narzędzie, żeby o nim nie mówić.
Zmiany już weszły – ale tylko dla cudzoziemców
Podczas gdy debata o reformie trwa, jeden element zmiany już stał się faktem. Od 1 lutego 2026 roku obywatele Ukrainy ze statusem UKR, aby zachować prawo do świadczenia, musieli złożyć nowy wniosek i spełnić dodatkowe warunki: wykazać aktywność zawodową z dochodem co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia oraz potwierdzić, że dziecko uczy się w polskiej placówce (weryfikacja przez System Informacji Oświatowej). Zmiany dotknęły ok. 150 tys. osób. Od 1 czerwca 2026 roku podobne zasady obejmą innych cudzoziemców spoza UE i EFTA, legalnie przebywających w Polsce z dostępem do rynku pracy.
To nie reforma 800 plus dla Polaków – ale precedens, który część komentatorów traktuje jako test przed szerszymi zmianami. Po raz pierwszy w historii programu kryterium aktywności zawodowej i dochodowe pojawiło się jako warunek wypłaty świadczenia – tyle że na razie dla wybranej grupy beneficjentów.
Do 30 kwietnia złóż wniosek – bo czerwiec bez pieniędzy to realne ryzyko
Niezależnie od toczących się sporów, termin jest jeden i niezmienny. Nowy okres świadczeniowy 2026/2027 zaczyna się 1 czerwca 2026 roku. Wnioski można składać od 1 lutego – wyłącznie elektronicznie, przez mZUS, eZUS/PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Żadnych wniosków papierowych ZUS nie przyjmuje.
Kluczowa data to 30 kwietnia: wniosek złożony do tego dnia gwarantuje wypłatę za czerwiec najpóźniej do 30 czerwca – bez przerwy w comiesięcznych przelewach. Wniosek z maja daje wyrównanie od czerwca, ale pieniądze trafią na konto do 31 lipca. Wniosek z czerwca – wypłata do 31 sierpnia. Złożony po 30 czerwca oznacza utratę wyrównania za czerwiec: świadczenie przysługuje wyłącznie od miesiąca złożenia dokumentów. Przy 2 dzieciach to 1 600 zł, których nikt nie zwróci.
Co to oznacza dla Ciebie? Złóż wniosek teraz, a reformę obserwuj uważnie
Jeśli masz dziecko do 18. roku życia, wniosek na nowy okres złóż jak najszybciej – do 30 kwietnia zostały dosłownie tygodnie. Najprościej przez aplikację mZUS: jeśli składałeś wniosek rok temu tą samą drogą, dane uzupełnią się automatycznie z poprzedniego wniosku.
Jeśli chodzi o reformę – na dziś 800 plus dla polskich rodzin działa na niezmiennych zasadach i żaden projekt ustawy tego nie zmienia. Ale debata, którą prowadzą politycy z partii rządzących, nie jest akademicka. Jeśli kryterium dochodowe lub wymóg aktywności zawodowej pojawią się w programie prac legislacyjnych rządu, zostaniesz o tym poinformowany z wyprzedzeniem – takie zmiany muszą przejść przez konsultacje i Sejm. Warto jednak śledzić, bo 60 mld zł rocznie bez żadnych warunków to kwota, którą coraz trudniej obronić w debacie budżetowej.
