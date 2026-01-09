Bezdomni na dworcu w Legionowie. Mieszkańcy alarmują, ratusz odpowiada: „Interwencje są, ale problem jest szerszy”
Dworzec kolejowy Centrum Komunikacyjne w Legionowie od dłuższego czasu budzi coraz większe emocje wśród mieszkańców i pasażerów. Według licznych relacji, w poczekalni regularnie przebywają osoby w kryzysie bezdomności, często pod wpływem alkoholu. Skargi dotyczą m.in. nieprzyjemnego zapachu, spożywania alkoholu oraz zaczepiania podróżnych. Padają też zarzuty, że służby reagują zbyt rzadko.
Sprawa wywołała duże poruszenie, dlatego o stanowisko poprosiliśmy Urząd Miasta Legionowo. W odpowiedzi rzeczniczka ratusza, Monika Jakubiak-Rososzczuk, podkreśla, że miasto prowadzi działania zarówno na rzecz bezpieczeństwa podróżnych, jak i wsparcia osób bezdomnych.
Każde zgłoszenie dotyczące zakłócania porządku publicznego, w tym spożywania alkoholu, skutkuje interwencją Straży Miejskiej
– informuje urząd.
Konkretne liczby z interwencji
Z danych przekazanych przez miasto wynika, że od 1 października do 31 grudnia 2025 roku strażnicy miejscy przeprowadzili na terenie Centrum Komunikacyjnego 25 interwencji wobec osób spożywających alkohol lub będących pod jego wpływem.
W ich wyniku:
- udzielono 6 pouczeń,
- nałożono 11 mandatów,
- 8 osób przewieziono do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, ponieważ ich stan zagrażał zdrowiu lub życiu.
Straż Miejska zaznacza, że reaguje nie tylko na zgłoszenia mieszkańców, ale również w ramach regularnych patroli. Każda interwencja ma być dokumentowana.
Pomoc zamiast wykluczenia
Ratusz zwraca też uwagę, że nie wszystkie osoby przebywające na dworcu łamią prawo. W przypadku osób trzeźwych, ale nieporadnych życiowo, strażnicy kierują je do placówek wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie. – Osoby w kryzysie bezdomności wymagają wsparcia, a nie wykluczenia – podkreśla miasto.
Mieszkańcy nadal niezadowoleni
Mimo przedstawionych danych, część mieszkańców uważa, że skala problemu jest znacznie większa, a obecność patroli niewystarczająca. Ich zdaniem dworzec – będący wizytówką miasta i ważnym węzłem komunikacyjnym – powinien być miejscem bezpiecznym i komfortowym o każdej porze dnia.
Czy liczba patroli zostanie zwiększona? Czy miasto zdecyduje się na dodatkowe rozwiązania, np. stały monitoring lub ochronę? Na razie ratusz zapewnia, że sytuacja jest monitorowana, a działania będą kontynuowane.
Temat bezpieczeństwa na dworcu w Legionowie raczej szybko nie zniknie, bo dotyka zarówno komfortu pasażerów, jak i szerszego problemu bezdomności w przestrzeni publicznej.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.