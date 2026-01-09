Bezdomni na dworcu w Legionowie. Mieszkańcy alarmują, ratusz odpowiada: „Interwencje są, ale problem jest szerszy”

9 stycznia 2026 21:01 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Dworzec kolejowy Centrum Komunikacyjne w Legionowie od dłuższego czasu budzi coraz większe emocje wśród mieszkańców i pasażerów. Według licznych relacji, w poczekalni regularnie przebywają osoby w kryzysie bezdomności, często pod wpływem alkoholu. Skargi dotyczą m.in. nieprzyjemnego zapachu, spożywania alkoholu oraz zaczepiania podróżnych. Padają też zarzuty, że służby reagują zbyt rzadko.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Sprawa wywołała duże poruszenie, dlatego o stanowisko poprosiliśmy Urząd Miasta Legionowo. W odpowiedzi rzeczniczka ratusza, Monika Jakubiak-Rososzczuk, podkreśla, że miasto prowadzi działania zarówno na rzecz bezpieczeństwa podróżnych, jak i wsparcia osób bezdomnych.

Każde zgłoszenie dotyczące zakłócania porządku publicznego, w tym spożywania alkoholu, skutkuje interwencją Straży Miejskiej

– informuje urząd.

Zobacz również:

Konkretne liczby z interwencji

Z danych przekazanych przez miasto wynika, że od 1 października do 31 grudnia 2025 roku strażnicy miejscy przeprowadzili na terenie Centrum Komunikacyjnego 25 interwencji wobec osób spożywających alkohol lub będących pod jego wpływem.

W ich wyniku:

  • udzielono 6 pouczeń,
  • nałożono 11 mandatów,
  • 8 osób przewieziono do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, ponieważ ich stan zagrażał zdrowiu lub życiu.

Straż Miejska zaznacza, że reaguje nie tylko na zgłoszenia mieszkańców, ale również w ramach regularnych patroli. Każda interwencja ma być dokumentowana.

Pomoc zamiast wykluczenia

Ratusz zwraca też uwagę, że nie wszystkie osoby przebywające na dworcu łamią prawo. W przypadku osób trzeźwych, ale nieporadnych życiowo, strażnicy kierują je do placówek wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie. – Osoby w kryzysie bezdomności wymagają wsparcia, a nie wykluczenia – podkreśla miasto.

Mieszkańcy nadal niezadowoleni

Mimo przedstawionych danych, część mieszkańców uważa, że skala problemu jest znacznie większa, a obecność patroli niewystarczająca. Ich zdaniem dworzec – będący wizytówką miasta i ważnym węzłem komunikacyjnym – powinien być miejscem bezpiecznym i komfortowym o każdej porze dnia.

Czy liczba patroli zostanie zwiększona? Czy miasto zdecyduje się na dodatkowe rozwiązania, np. stały monitoring lub ochronę? Na razie ratusz zapewnia, że sytuacja jest monitorowana, a działania będą kontynuowane.

Temat bezpieczeństwa na dworcu w Legionowie raczej szybko nie zniknie, bo dotyka zarówno komfortu pasażerów, jak i szerszego problemu bezdomności w przestrzeni publicznej.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl