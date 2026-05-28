Bezpłatne przejazdy w całej Polsce. Wystarczy jeden dokument by zapomnieć o biletach w 2026 roku
Bilety miejskie kosztują całkiem sporo. Przykładem jest Warszawa, gdzie za bilet 20-minutowy na I i II strefę trzeba zapłacić 3,40 zł. Za dobowy tylko na I strefę 15 zł, a na dwie 26 zł. Podobnie jest w Krakowie, gdzie za bilet 15-minutowy zapłacimy 4 zł, a za bilet dobowy na I, II i III strefę 25 zł. Jest wiele grup, które zwolnione są z opłat. W dużej mierze zależy to od miast. Jest jednak jednak jedna grupa, która zwolniona jest we wszystkich miastach lub płaci symbolicznie. Sprawdzamy dokładnie, kto jedzie za darmo i co trzeba mieć przy sobie.
Ile oszczędzasz na darmowych przejazdach – konkretne wyliczenia
Zanim przejdziemy do zasad, liczby mówią same za siebie. Przyjmijmy realistyczny schemat: senior korzysta z komunikacji miejskiej 3 razy w tygodniu (lekarz, apteka, zakupy, rodzina). To ok. 156 przejazdów rocznie.
|Miasto
|Cena biletu jednorazowego
|Roczny koszt bez ulgi (156 przejazdów)
|Koszt seniora 65+
|Koszt seniora 70+
|Warszawa
|4,40 zł
|686 zł
|50 zł/rok (bilet roczny)
|0 zł
|Kraków
|4,00 zł
|624 zł
|~kilkadziesiąt zł (bilet KM)
|0 zł
|Wrocław
|4,60 zł
|718 zł
|0 zł (darmowe od 65 lat)
|0 zł
|Lublin
|4,00 zł
|624 zł
|0 zł (darmowe od 65 lat)
|0 zł
|Bydgoszcz
|3,80 zł
|593 zł
|0 zł (darmowe od 65 lat)
|0 zł
Przy bardziej aktywnym trybie życia – np. codziennych wyjazdach (365 przejazdów rocznie) – różnica w Warszawie między płaceniem pełnej ceny a biletem seniora 65+ to ponad 1 550 zł rocznie. W ciągu 5 lat – niemal 8 000 zł.
2. Mapa darmowych przejazdów w Polsce – kto jedzie za darmo i od kiedy
Darmowe przejazdy w komunikacji miejskiej to nie ogólnopolskie prawo – to decyzja każdego samorządu. W efekcie granica wieku różni się między miastami nawet o 10 lat. Oto stan na 2026 rok:
|Miasto
|Darmowe przejazdy od
|Tańszy bilet roczny (65-69 lat)
|Wymagany dokument
|Warszawa
|70 lat
|50 zł/rok (65+), strefy 1 i 2
|Dowód osobisty / WKM / mobiWAWA
|Kraków
|70 lat
|Bilet na Kartę Mieszkańca
|Dowód osobisty / karta miejska
|Łódź
|70 lat
|Tak, dostępny
|Dowód osobisty
|Poznań
|70 lat
|Bilet roczny na karcie
|Dowód osobisty / karta miejska
|Białystok
|70 lat
|Tak
|Dowód osobisty
|Wrocław
|65 lat
|Brak potrzeby – od 65 lat za darmo
|Dowód osobisty
|Lublin
|65 lat
|Brak potrzeby – od 65 lat za darmo
|Dowód osobisty
|Bydgoszcz
|65 lat
|Brak potrzeby – od 65 lat za darmo
|Dowód osobisty
|Szczecin
|Wiek emerytalny
|Kobiety 55+ i mężczyźni 60+ – ulga 50%
|Dokument ze zdjęciem
Ważna zasada: ulgi wiekowe w komunikacji miejskiej nie są ograniczone do mieszkańców danego miasta. Senior z Warszawy odwiedzający Wrocław ma prawo do darmowego przejazdu tamtejszą komunikacją tak samo jak wrocławianin. Wystarczy okazać dowód osobisty potwierdzający wiek.
Warszawa: dwa różne systemy – 50 zł za rok lub całkowicie za darmo
W Warszawie system ulg dla seniorów działa dwupoziomowo i warto go znać dokładnie, bo różnica między kartą a brakiem karty może skończyć się mandatem przy kasownikach metra.
Osoby w wieku 65-69 lat mogą kupić roczny Bilet Seniora za 50 zł – imienny, na Spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską. Obejmuje autobusy, tramwaje, metro, SKM oraz – w ramach Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD – pociągi Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w strefach 1 i 2. To najkorzystniejszy bilet roczny dla seniora w Polsce spośród największych miast. 50 zł za nielimitowane przejazdy przez 365 dni – to mniej niż jeden bilet miesięczny w normalnej taryfie.
Osoby, które ukończyły 70 lat, jeżdżą całkowicie bezpłatnie. Podczas kontroli biletowej wystarczy dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i datą urodzenia – nie trzeba mieć żadnego zaświadczenia, karty ani wpisanego uprawnienia. W metrze, gdzie przejście przez bramkę wymaga karty lub biletu, ZTM umożliwia wgranie uprawnienia na Warszawską Kartę Miejską bezpłatnie – wtedy bramka otwiera się automatycznie. Alternatywnie przy wejściu należy zgłosić się do obsługi, która otwiera bramkę na okazanie dowodu.
Uprawnienie do darmowych przejazdów zakodowane na WKM lub w aplikacji mobiWAWA jest ważne do 31 grudnia 2050 roku – raz wyrobione, nie wymaga odnawiania.
Pociągi: zniżki od 60. roku życia, ale uważaj na niejasne zapisy
Na kolei zasady są inne niż w komunikacji miejskiej – i tu senior może łatwo przepłacić, jeśli nie zna szczegółów.
PKP Intercity – Bilet Seniora (handlowy): dla każdej osoby po 60. roku życia, zniżka 30 proc. na przejazdy krajowe w klasie 1. i 2., we wszystkich kategoriach pociągów. Podczas kontroli wystarczy dowód osobisty potwierdzający wiek – żadnych zaświadczeń, żadnych kart. To ulga handlowa, nie ustawowa, więc można z niej korzystać bez ograniczeń liczby przejazdów w roku.
PKP Intercity – ulga ustawowa 37 proc.: przysługuje emerytom i rencistom na 2 przejazdy w roku (przejazd tam i z powrotem to dwa oddzielne przejazdy). Wymaga zaświadczenia wydawanego przez Polskie Związki Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERiI) – kosztuje ok. 10 zł i jest ważne 3 lata. Ulga obowiązuje w 2. klasie.
Uwaga – wielu seniorów po ukończeniu 60 lat kupuje bilet z ulgą ustawową 37 proc. na swoje pierwsze dwa przejazdy w roku, nie wiedząc, że wyczerpuje w ten sposób cały roczny limit tej ulgi. Tymczasem tańsze w tym przypadku może być kupowanie przez cały rok biletów handlowych z ulgą 30 proc. bez żadnych ograniczeń.
|Rodzaj ulgi PKP
|Dla kogo
|Zniżka
|Limit przejazdów
|Wymagany dokument
|Bilet Seniora (handlowy)
|Każda osoba 60+
|30%
|Bez limitu
|Dowód osobisty
|Ulga ustawowa emeryta/rencisty
|Emeryci i renciści
|37%
|2 przejazdy/rok
|Zaświadczenie PZERiI
Koleje Mazowieckie (dla Warszawiaków kluczowe): zniżka 35 proc. dla osób 60+ na bilety jednorazowe, strefowe i okresowe. Polregio: program REGIO Senior z zniżką 25 proc. na bilety jednorazowe dla osób 60+. W obu przypadkach wystarczy dowód osobisty.
Co honorują kontrolerzy – pełna lista dokumentów w 2026 roku
Brak właściwego dokumentu przy kontroli może skończyć się opłatą dodatkową. W Warszawie wynosi ona 266 zł za brak biletu w autobusie lub tramwaju. W metrze – 319 zł. W pociągu PKP opłata dodatkowa to od 300 do 500 zł w zależności od kategorii.
Dokumenty honorowane przez kontrolerów w komunikacji miejskiej i pociągach w 2026 roku:
|Dokument
|Akceptacja w komunikacji miejskiej
|Akceptacja w pociągach PKP/KM
|Dowód osobisty (fizyczny)
|Tak – we wszystkich miastach
|Tak – przy uldze handlowej i ustawowej
|Cyfrowy dowód w mObywatel 2.0
|Tak – w 2026 roku w pełni akceptowany
|Tak
|Legitymacja emeryta ZUS (plastikowa karta)
|Tak – szczególnie przy ulgach statusowych (poniżej 65 lat)
|Tak – przy uldze ustawowej 37%
|WKM / karta miejska z uprawnieniem
|Tak – przechodzi przez kasownik automatycznie
|Nie dotyczy
|Kserokopia / zdjęcie dokumentu w telefonie
|Nie
|Nie
Wiek uprawniający do ulgi liczony jest z dniem urodzin. Jeśli 70. urodziny wypadają w poniedziałek, od wtorku dowód osobisty staje się darmowym biletem w Warszawie – nie trzeba wcześniej rejestrować się ani wyrabiać kart.
Kto jedzie za darmo niezależnie od wieku – inne grupy uprawnione
Darmowe lub mocno ulgowe przejazdy przysługują też poza progiem wiekowym. Warto wiedzieć, czy ktoś bliski należy do tych grup:
Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezpłatne przejazdy w całej komunikacji miejskiej w Polsce (ulga ustawowa 100 proc.), dokument: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i legitymacja. Inwalidzi wojenni i wojskowi – bezpłatne przejazdy, dokument: legitymacja. Kombatanci – ulga ustawowa 51 proc. w PKP. Honorowi Krwiodawcy – ulga 100 proc. lub 33 proc. w zależności od tytułu, stosowana przez wielu przewoźników miejskich.
Warszawa: 460 tys. seniorów 70+ – i problem z metrem
W Warszawie mieszka ponad 460 tys. osób w wieku 70 lat i więcej – wynika z danych GUS za 2024 rok. To ponad 25 proc. dorosłej populacji stolicy. Wszyscy mają prawo do darmowych przejazdów całą siecią ZTM, włącznie z metrem, tramwajami nocnymi i SKM.
Praktyczny problem dotyczy metra: bramki przepuszczają tylko na podstawie przyłożenia karty lub biletu. Senior bez WKM lub bez konta w mobiWAWA musi przy każdym wejściu korzystać z pomocy obsługi stacji. ZTM rekomenduje wyrobienie WKM z wgranym uprawnieniem – można to zrobić bezpłatnie w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM, online przez elektroniczny POP z profilem zaufanym, lub przez aplikację mobiWAWA. Jeśli senior nie może stawić się osobiście, może upoważnić inną osobę – potrzebne jest pisemne upoważnienie, aktualne zdjęcie seniora (3,5 x 4,5 cm) i dowód tożsamości pełnomocnika.
Osoby w wieku 65-69 lat mieszkające w Warszawie kupują Bilet Seniora za 50 zł rocznie w tych samych punktach obsługi. Bilet obejmuje obie strefy – czyli wszystkie przejazdy w granicach Warszawy i aglomeracji do drugiej strefy. Nie wymaga meldunku w stolicy – korzystać mogą też seniorzy mieszkający w podwarszawskich gminach, jeśli kupią kartę w ZTM.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, na co masz prawo – i nie dopłacaj z niewiedzy
Wielu seniorów traci pieniądze nie dlatego, że ulgi nie istnieją, ale dlatego, że nie wiedzą, jak z nich korzystać. Oto co warto zrobić:
- Sprawdź swój wiek i miasto. Jeśli masz ukończone 70 lat – w każdym dużym polskim mieście jeździsz za darmo. Jeśli masz 65-69 lat i mieszkasz w Warszawie – bilet roczny za 50 zł kupisz w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM lub online przez epop.ztm.waw.pl. Jeśli mieszkasz we Wrocławiu, Lublinie lub Bydgoszczy – od 65. urodzin nie płacisz nic.
- Wyjedź na metro bez kolejki do obsługi. Jeśli masz 70 lat i mieszkasz w Warszawie, wejdź na stronę ztm.waw.pl i złóż wniosek online o WKM z uprawnieniem 70+. Karta trafi pocztą na wskazany adres. Od tego momentu przez bramkę metra przejdziesz samy, bez czekania na obsługę.
- Na kolei korzystaj z biletu handlowego, nie zawsze z ustawowego. Bilet Seniora PKP Intercity z ulgą 30 proc. dla osób 60+ jest dostępny bez żadnych dodatkowych dokumentów – wystarczy dowód osobisty. Ustawowe 37 proc. ma limit 2 przejazdów w roku i wymaga zaświadczenia PZERiI (koszt ok. 10 zł). Opłaca się je brać tylko na najdłuższe trasy, gdzie 7 proc. różnicy robi realną kwotę.
- Podróżując do innego miasta – sprawdź zasady przed wyjazdem. Wejdź na stronę lokalnego ZTM lub MPK i sprawdź, czy samo okazanie dowodu wystarczy, czy potrzeba biletu wolnej jazdy lub karty wyrobionej na miejscu. W większości dużych miast w 2026 roku dowód osobisty lub mObywatel wystarczy – ale niektóre mniejsze gminy wciąż wymagają lokalnego dokumentu.
- Jeśli nie możesz samodzielnie wyrobić karty – upoważnij kogoś bliskiego. ZTM Warszawa (i większość miejskich operatorów) dopuszcza pełnomocnika z pisemnym upoważnieniem. Nie trzeba stać w kolejce osobiście.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.