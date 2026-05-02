Bezwzględny zakaz. Codzienne kontrole, zaglądają do toreb i wystawiają mandaty. Potem przychodzi list grozy
Minął rok odkąd stara kurtka w czarnym worku zaczęła być nielegalnym odpadem. Od 2025 rok miliony Polaków muszą wozić zniszczone skarpetki do punktu zbiórki odpadów komunalnych kilka kilometrów od domu. W 2026 roku część gmin znalazła rozwiązanie. W większych miastach, w tym w Warszawie, mieszkańcy nadal jeżdżą.
Co się zmieniło od 1 stycznia 2025 roku – i dlaczego przez rok prawie nic nie działało
Zakaz wyrzucania tekstyliów do odpadów zmieszanych wszedł w życie 1 stycznia 2025 roku na podstawie art. 14 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. poz. 1579). Polska tym samym dostosowała prawo do unijnej dyrektywy nakładającej na wszystkie państwa członkowskie obowiązek selektywnej zbiórki tekstyliów. Europejczycy wyrzucają przeciętnie 11 kg tekstyliów rocznie – i aż 87 proc. tej masy trafia na składowiska lub do spalarni.
Przepis jest jednoznaczny: ubrania, buty, pościel, ręczniki, zasłony, dywany i wszelkie inne wyroby włókiennicze stanowią odrębną frakcję odpadów. Nie można ich wrzucać ani do czarnego pojemnika na odpady zmieszane, ani do żółtego na plastik, ani do żadnego innego standardowego kontenera – nawet jeśli kurtka jest w 100 proc. poliestrowa i intuicyjnie „pasuje” do żółtego worka. Tekstylia to osobna frakcja niezależnie od materiału.
Problem polegał na tym, że przepis nałożył obowiązek na mieszkańców, ale nie wymusił na gminach stworzenia wygodnej infrastruktury. Samorządy miały obowiązek przyjmowania tekstyliów w PSZOK-ach – ale nie miały obowiązku odbierania ich od mieszkańców spod drzwi. W 2022 roku w Polsce działało zaledwie 2 127 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli statystycznie jeden punkt na 17 000 mieszkańców. W praktyce dla znacznej części Polaków oznaczało to kilka lub kilkanaście kilometrów jazdy samochodem, w godzinach pracy PSZOK, z workiem zużytych rzeczy – i niekiedy z obowiązkiem okazania zaświadczenia o opłatach za śmieci.
Efekt był przewidywalny: przez większość 2025 roku Polacy albo łamali przepisy i wyrzucali tekstylia do czarnego pojemnika, albo gromadzili worki w piwnicach. System był prawnie kompletny, ale praktycznie niewykonalny dla przeciętnego mieszkańca bloku bez samochodu lub z napiętym grafikiem.
PCK traci 28 tysięcy kontenerów i 7 milionów złotych rocznie
Nowe przepisy nie wyszły na dobre instytucjom, które przez lata budowały alternatywną sieć zbiórki odzieży. Polski Czerwony Krzyż poinformował latem 2025 roku, że firma obsługująca logistykę i sprzedaż odzieży z kontenerów PCK wypowiedziała umowę współpracy. Powodem było drastyczne pogorszenie jakości rzeczy trafiających do pojemników po wejściu nowego prawa.
Zanim zakaz wszedł w życie, kontener PCK był miejscem, do którego trafiały rzeczy nadające się do noszenia lub sprzedaży – i to z nich organizacja czerpała przychody. Po 1 stycznia 2025 roku mieszkańcy zaczęli traktować kontenery PCK jak legalną alternatywę dla PSZOK – i wrzucali do nich wszystko: podarte, brudne, zapleśniałe, przesiąknięte pleśnią. Surowca do sprzedaży nie przybyło, przybyło odpadów wymagających kosztownej utylizacji. Do końca 2025 roku zostało zlikwidowanych 28 000 kontenerów PCK. Dla organizacji to strata wynosząca ponad 7 milionów złotych rocznie, które w poprzednich latach przeznaczała na działalność pomocową.
W miejsce kontenerów charytatywnych nie pojawiło się żadne ogólnopolskie rozwiązanie systemowe. Przez 2025 rok infrastruktura do odbioru tekstyliów faktycznie się skurczyła – mimo że prawo wymagało selektywnej zbiórki.
Fioletowy pojemnik: nowy kolor w altanie śmietnikowej od 2026 roku
Odpowiedzią części gmin na ten paraliż jest nowy typ pojemnika, który zaczął pojawiać się od 1 stycznia 2026 roku. Fioletowy pojemnik lub fioletowy worek na odpady tekstylne – to rozwiązanie, które w wybranych miastach staje się szóstą frakcją segregacji obok papieru, szkła, plastiku, bioodpadów i odpadów zmieszanych.
System działa tak: gmina lub zarządca nieruchomości ustawia fioletowy pojemnik przy altanie śmietnikowej lub w wyznaczonym miejscu na osiedlu. Mieszkaniec pakuje zniszczone ubrania, bieliznę, zasłony i inne tekstylia w worek i wrzuca do fioletowego pojemnika – bez konieczności jazdy do PSZOK. Odpady tekstylne mogą być zużyte, podniszczone, brudne, ale powinny być suche i zapakowane w worek. Do fioletowego pojemnika nie trafiają rzeczy nadające się do noszenia (te wciąż powinny iść do obiegu wtórnego) ani odpady inne niż tekstylne.
Rozwiązanie wdrożyły między innymi Słupsk, Kielce i Gliwice. Nie jest jednak obowiązkowe – gminy wciąż samodzielnie decydują, czy inwestować w nową infrastrukturę. W większości polskich miast, w tym w całej Warszawie, fioletowego pojemnika nadal nie ma – i jedyną legalną opcją pozostaje wizyta w PSZOK lub skorzystanie z cyklicznych zbiórek mobilnych, jeśli gmina je organizuje.
Równolegle od 2026 roku pojawiają się nowe rozwiązania logistyczne: mobilne punkty zbiórki tekstyliów objeżdżające osiedla (podobnie jak zbiórki gabarytów), cykliczny odbiór worków z tekstyliami przy okazji innych odbiorów oraz – pilotażowo w gminie Chorkówka na Podkarpaciu – system indywidualnych kodów QR wymagany przy oddawaniu odzieży w PSZOK, potwierdzający tożsamość i aktualność opłat za śmieci.
Odpowiedzialność zbiorowa w blokach: jeden błąd, cały blok płaci trzykrotnie więcej
Mechanizm egzekwowania zakazu w budynkach wielorodzinnych nie zmienił się od 2025 roku – i wciąż budzi największe emocje. Firma odbierająca odpady kontroluje zawartość pojemników wzrokowo podczas odbioru. Gdy znajdzie tekstylia w pojemniku na śmieci zmieszane, umieszcza na pojemniku czerwoną naklejkę ostrzegawczą i sporządza dokumentację fotograficzną. Raport trafia do gminy. Gmina wszczyna postępowanie, które może zakończyć się naliczeniem podwyższonej opłaty.
Podwyższona opłata wynosi od 200 do 400 proc. stawki podstawowej i – w przypadku budynków wielorodzinnych – obciąża wszystkich mieszkańców wspólnoty lub spółdzielni proporcjonalnie. Nie ma tu znaczenia, kto faktycznie wrzucił bluzkę do złego pojemnika. Odpowiedzialność jest zbiorowa z mocy regulaminu gminy.
Konkretna matematyka: w gminie Glinojeck standardowa stawka za wywóz śmieci wynosi 28 zł miesięcznie od osoby. Przy stwierdzeniu nieprawidłowej segregacji stawka rośnie do 84 zł. Dla czteroosobowej rodziny to dodatkowe 224 zł miesięcznie albo prawie 2 700 zł rocznie. W Ustrzykach Dolnych stawka skacze z 37 do 111 zł. W Solinie – z 30 do 100 zł. Przy bloku liczącym 100 mieszkańców podwyższona stawka oznacza, że wszyscy – włącznie z tymi, którzy segregują perfekcyjnie – płacą trzykrotnie więcej przez cały miesiąc.
Poza podwyżką opłat grozi mandat od Straży Miejskiej do 500 zł. Jeśli sprawa trafia do sądu – grzywna może wynieść do 5 000 zł. Wystarczy jednorazowe stwierdzenie nieprawidłowości, by gmina naliczyła podwyższoną opłatę za cały miesiąc.
Warszawa: kody QR przy PSZOK i 16 kontroli dziennie – ale po tekstylia wciąż trzeba jechać
Warszawa jest przykładem miasta, które rygorystycznie egzekwuje segregację – ale mieszkańców nie zwolniła z konieczności wożenia tekstyliów do punktu zbiórki. W stolicy nie działają fioletowe pojemniki przy altanach. Jedyną legalną drogą pozbywania się zniszczonej odzieży pozostaje PSZOK lub ewentualne mobilne zbiórki organizowane przez poszczególne dzielnice. Fioletowy pojemnik to rozwiązanie, które w Warszawie nie zostało wprowadzone.
Skala kontroli segregacji w Warszawie jest imponująca nawet bez nowego sprzętu. Dane za 2023 rok pokazują: 6 104 kontrole w ciągu roku, czyli ponad 16 dziennie. Efekty: 131 mandatów karnych, 9 spraw skierowanych do sądu, 197 pouczeń. Co trzecia kontrola kończyła się jakąś formą reakcji służb. W 2025 i 2026 roku intensywność kontroli utrzymuje się lub rośnie – gmina traktuje egzekwowanie segregacji poważnie.
Szczególnym problemem pozostają altany śmietnikowe przy blokach komunalnych i starszych spółdzielniach, gdzie zarządzanie wspólną przestrzenią jest słabsze. Administratorzy często nie mają możliwości ustalenia, kto konkretnie nieprawidłowo posegregował odpady, ani nie mają narzędzi, by go do tego zmusić. Kamery monitorujące altany pojawiają się coraz częściej jako odpowiedź na ten problem, ale ich instalacja to koszt i kwestia prywatności.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, co masz pod blokiem – i co możesz oddać gdzie
- Sprawdź, czy przy Twoim bloku stoi fioletowy pojemnik. Jeśli tak – to właśnie tam trafiają zniszczone ubrania, bielizna, zasłony, ręczniki. Nie musisz jechać do PSZOK. Rzeczy wrzucaj suche, zapakowane w worek. Brudne, pomazane, podarte – bez problemu, fioletowy pojemnik jest od tekstyliów do utylizacji, nie do obiegu wtórnego. Jeśli pojemnika nie ma – sprawdź stronę swojej dzielnicy lub gminy pod kątem harmonogramu mobilnych zbiórek.
- Odzież nadającą się do noszenia oddawaj osobno – nie do fioletowego pojemnika. Sprawne ubrania, buty w dobrym stanie, torebki – to materiał dla organizacji pomocowych, lumpeksów i platform wymiany. Oddaj je przez Vinted, do sklepu z używaną odzieżą, do organizacji parafialnej lub na platformy typu Allegro Lokalnie. Fioletowy pojemnik to frakcja odpadowa, nie skrzynka charytatywna. Wrzucenie dobrego swetra do fioletowego pojemnika to marnowanie zasobu, który mógłby służyć dalej.
- W Warszawie – jedyną opcją jest PSZOK. Stolica nie wprowadziła fioletowych pojemników przy altanach. Tekstylia trzeba wieźć do jednego z warszawskich PSZOK-ów – lista punktów i godziny otwarcia dostępne są na stronach poszczególnych dzielnic lub przez aplikację Warszawa 19115. Warto sprawdzić harmonogram mobilnych zbiórek organizowanych przez dzielnicę przed planowaniem wyjazdu.
- Jako mieszkaniec bloku – pilnuj altany, nie sąsiadów. Nie masz prawnego obowiązku identyfikowania winowajcy nieprawidłowej segregacji. Możesz natomiast zgłosić problem do zarządcy budynku lub spółdzielni, która ma narzędzia do monitorowania altany (kamery, regulamin, pouczenia). Jeśli podwyższona opłata zostaje naliczona regularnie – warto na walnym zebraniu wnioskować o montaż kamery przy altanie lub o wprowadzenie systemu identyfikacji dostępu.
- Przechowuj tekstylia do odbioru – nie gromadź ich latami w piwnicy. Jeśli gmina organizuje cykliczne zbiórki tekstyliów, harmonogram znajdziesz na stronie urzędu gminy lub w aplikacji zarządcy odpadów. W Warszawie zbiórkę możesz zgłosić przez aplikację Warszawa 19115. W innych miastach – sprawdź strony urzędu, bo harmonogramy zbiórki tekstyliów różnią się od harmonogramu gabarytów i nie zawsze są aktualnie reklamowane.
