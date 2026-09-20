Bezwzględny zakaz działa od stycznia. Są kontrole, zaglądają do toreb. Całe osiedle może zapłacić za błąd jednego lokatora
Wystarczy źle wyrzucona kurtka, karton albo plastikowa butelka, żeby uruchomić procedurę mogącą zakończyć się podwyższeniem opłaty za odpady dla całego budynku. Pracownicy odbierający śmieci sprawdzają zawartość pojemników i worków, dokumentują nieprawidłowości, a następnie przekazują informację do gminy. W bloku pojawia się dodatkowy problem: jeżeli nie da się ustalić, kto wyrzucił odpady niezgodnie z zasadami, finansowe konsekwencje mogą objąć wszystkich mieszkańców korzystających ze wspólnego miejsca gromadzenia odpadów. W Warszawie oznacza to obecnie możliwość wzrostu opłaty z 85 do 170 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe.
Od 1 stycznia 2025 roku do katalogu odpadów, które powinny być zbierane oddzielnie, dołączyły tekstylia i odzież. Zwykłej starej kurtki, spodni, pościeli, ręczników czy butów nie powinno się więc wrzucać do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. To nie jest jedynie ekologiczne zalecenie. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na wytwórców odpadów komunalnych obowiązek ich selektywnego zbierania, a przepisy pozwalają gminom naliczać znacznie wyższą opłatę, jeżeli obowiązek nie jest wykonywany.
Kontrola może zacząć się przy zwykłym odbiorze śmieci
Nie trzeba czekać na specjalną wizytę urzędnika. Kontrola segregacji może odbywać się podczas normalnego opróżniania pojemników. Jeżeli pracownik firmy odbierającej odpady zauważy w pojemniku niewłaściwą frakcję, obecne przepisy nakazują potraktować takie odpady jako niesegregowane i poinformować o tym wójta, burmistrza albo prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. W przypadku bloku rolę właściciela w rozumieniu przepisów odpadowych wykonuje najczęściej wspólnota albo spółdzielnia mieszkaniowa.
W praktyce firmy i samorządy wykorzystują dokumentację fotograficzną oraz protokoły. Niektóre gminy wprost informują mieszkańców, że pracownicy podczas kontroli sprawdzają, czy w pojemnikach i workach znajdują się właściwe rodzaje odpadów, fotografują stwierdzone nieprawidłowości i sporządzają protokół. Hasło o „zaglądaniu do toreb” trzeba więc rozumieć właściwie: nie chodzi o przeszukiwanie prywatnej torby mieszkańca na ulicy, ale o sprawdzanie worków i odpadów, które zostały już umieszczone w systemie odbioru śmieci.
|Etap
|Co dzieje się obecnie?
|Odbiór odpadów
|Pracownik może stwierdzić, że w pojemniku lub worku znajdują się niewłaściwe odpady
|Dokumentacja
|W praktyce wykonywane są zdjęcia i sporządzane protokoły lub zawiadomienia
|Zgłoszenie
|Firma odbierająca zawiadamia gminę i właściciela nieruchomości
|Postępowanie
|Na podstawie obecnego art. 6ka organ wszczyna postępowanie
|Decyzja
|Gmina może ustalić podwyższoną opłatę za miesiąc lub miesiące, w których nie dochowano segregacji
|Wysokość
|Od 2 do 4 razy normalna stawka, zależnie od uchwały konkretnej gminy
Jeden lokator zrobi błąd, a zapłaci cały blok? Obecne przepisy rzeczywiście na to pozwalają
Największe kontrowersje zaczynają się w zabudowie wielorodzinnej. W domu jednorodzinnym stosunkowo łatwo ustalić, z której nieruchomości pochodzi konkretny pojemnik. W bloku kilkadziesiąt albo kilkaset mieszkań korzysta często z jednej altany śmietnikowej. Kiedy w czarnym pojemniku zostanie znaleziona sterta papieru, plastikowych opakowań albo stara odzież, firma odbierająca odpady zazwyczaj potrafi wskazać budynek, ale już nie mieszkanie numer 34, z którego pochodził konkretny worek.
Ustawa traktuje w takim przypadku wspólnotę albo spółdzielnię jako podmiot wykonujący obowiązki właściciela nieruchomości. Warszawa wyjaśnia to jeszcze bardziej jednoznacznie: gdy na nieruchomości zostanie potwierdzona niewłaściwa segregacja, właściciel nieruchomości jest obciążany dwukrotnością opłaty obliczonej dla całej nieruchomości. Następnie o tym, jak ta kwota zostanie rozłożona na mieszkańców, decyduje wspólnota lub spółdzielnia.
Nie oznacza to więc automatycznie, że źle wyrzucona kurtka jednej osoby spowoduje karę dla całej dzielnicy albo wszystkich bloków spółdzielni. Kluczowa jest nieruchomość objęta konkretną deklaracją i systemem odbioru odpadów. W praktyce może to być jeden budynek, kilka klatek albo większa nieruchomość korzystająca ze wspólnych pojemników.
W Warszawie 85 zł może zmienić się w 170 zł. Przy dużym bloku robią się tysiące
Od 1 kwietnia 2026 roku warszawskie gospodarstwo domowe w zabudowie wielolokalowej płaci za gospodarowanie odpadami 85 zł miesięcznie. Stolica stosuje dwukrotną stawkę w przypadku braku prawidłowej segregacji, czyli 170 zł. Dla pojedynczej rodziny różnica wynosi 85 zł za miesiąc objęty decyzją. W dużym budynku suma dodatkowego obciążenia staje się jednak bardzo wysoka.
|Liczba gospodarstw w budynku
|Normalna opłata miesięczna
|Opłata podwyższona
|Dodatkowy koszt za 1 miesiąc
|20
|1700 zł
|3400 zł
|1700 zł
|50
|4250 zł
|8500 zł
|4250 zł
|100
|8500 zł
|17 000 zł
|8500 zł
Wyliczenie jest oczywiście modelowe i zakłada, że wszystkie gospodarstwa w danym budynku są objęte tą samą nieruchomością i opłatą warszawską. Pokazuje jednak skalę problemu. Przy 100 gospodarstwach jeden miesiąc podwyższonej stawki oznacza 8500 zł dodatkowego kosztu. Gdy nieprawidłowości zostaną stwierdzone w kilku miesiącach, decyzja może obejmować każdy z nich osobno.
W innych gminach może być jeszcze drożej. Prawo pozwala na czterokrotność
Warszawa wykorzystuje dolną granicę ustawowego przedziału, czyli dwukrotność. Ustawa pozwala jednak radzie gminy ustalić podwyższoną opłatę od 2 do 4 razy większą od stawki podstawowej. Dlatego miejsce zamieszkania ma ogromne znaczenie. W Piasecznie podstawowa opłata wynosi obecnie 47,50 zł od mieszkańca, a podwyższona 95 zł. Są też gminy, które zdecydowały się na trzykrotność. Przykładowo w Kobiórze w 2026 roku stawka podstawowa wynosi 39 zł od osoby, a przy niedopełnieniu obowiązku segregacji stosowana jest jej trzykrotność.
Nie ma więc jednej ogólnopolskiej kwoty kary za złą segregację. Ustawodawca określił widełki, natomiast konkretny mnożnik ustala samorząd. To także oznacza, że podobny błąd może mieć zupełnie inne skutki finansowe w Warszawie, podwarszawskiej gminie i małej miejscowości w innym województwie.
Sądy już zajmują się „odpowiedzialnością zbiorową”. Wspólnotom trudno się bronić
Spory trafiają już do sądów administracyjnych i pokazują, że problem nie jest hipotetyczny. W jednej ze spraw rozstrzygniętych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w 2025 roku w pojemniku na szkło znaleziono między innymi kartony, torby papierowe, plastikowe butelki i reklamówki. Wspólnota przekonywała między innymi, że z miejsca gromadzenia odpadów korzystają również inni i nie ustalono konkretnego sprawcy. WSA oddalił skargę i utrzymał podwyższoną opłatę.
Podobna sprawa zakończyła się w lutym 2026 roku przed WSA w Poznaniu. W pojemniku na odpady zmieszane znaleziono tworzywa sztuczne i makulaturę. Spółdzielnia argumentowała, że z pojemników korzystają również mieszkańcy innej wspólnoty i to nie jej lokatorzy musieli popełnić błąd. Sąd oddalił skargę. W uzasadnieniu wskazano, że przepisy nie wymagają ustalenia konkretnej osoby, która wrzuciła odpady do niewłaściwego pojemnika.
Nie oznacza to jednak, że każda czerwona naklejka przyklejona do kubła automatycznie oznacza przegraną sprawę. W styczniu 2026 roku WSA we Wrocławiu uchylił decyzję nakładającą podwyższone opłaty na wspólnotę. Sąd zwrócił uwagę między innymi na brak prawidłowego powiadomienia wspólnoty oraz słabą, nieczytelną dokumentację. Fotografie i sam fakt umieszczenia nalepek na pojemniku nie wystarczyły w tej konkretnej sprawie do prawidłowego przeprowadzenia całej procedury.
Czy wystarczy jeden źle wyrzucony przedmiot?
Tu odpowiedź nie jest tak prosta, jak sugerują niektóre ostrzeżenia. Obecna ustawa nie zawiera przepisu mówiącego, że „jedna skarpetka automatycznie podwaja opłatę”. Nie ustanawia także ogólnopolskiego procentowego limitu dopuszczalnych zanieczyszczeń w każdym pojemniku. Znaczenie mają lokalny regulamin, materiał dowodowy i konkretny stan faktyczny.
Jednocześnie orzecznictwo pokazuje, że jednorazowe stwierdzenie nieprawidłowej segregacji może być wystarczające, jeżeli zebrane dowody jasno pokazują naruszenie. To szczególnie ważne obecnie, ponieważ art. 6ka ustawy skonstruowany jest bardzo rygorystycznie: po zawiadomieniu podmiotu odbierającego odpady organ wszczyna postępowanie, a następnie ustala, czy przesłanki podwyższonej opłaty zostały spełnione.
Stara kurtka rzeczywiście nie powinna trafić do zmieszanych. Ale istnieje ważny wyjątek
Od 1 stycznia 2025 roku obowiązuje selektywna zbiórka tekstyliów, odzieży i obuwia. Zwykła niepotrzebna kurtka, spodnie, sweter, pościel, firany, ręczniki czy buty powinny zostać przekazane do PSZOK albo innego systemu zbiórki zapewnionego przez gminę. Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdza, że takie odpady nie powinny trafiać do pojemnika na odpady zmieszane.
Nie jest jednak prawdą, że absolutnie każdy fragment tkaniny trzeba wieźć do PSZOK. Ministerstwo doprecyzowało zasady po problemach z interpretacją nowych przepisów. Pojedyncze silnie zabrudzone ścierki, gąbki czy tkaniny nasiąknięte substancjami organicznymi lub tłuszczem mogą trafić do zmieszanych, ponieważ nie nadają się do recyklingu i mogłyby zanieczyścić pozostałe tekstylia. Tkaniny skażone olejem, chemikaliami lub substancjami niebezpiecznymi powinny natomiast trafić do specjalnego punktu wskazanego przez gminę.
Dlatego scenariusz ze starą zwykłą kurtką jest prawidłowy – taka kurtka nie powinna znaleźć się w czarnym pojemniku. Zabrudzona po sprzątaniu jednorazowa ścierka to już inna sytuacja.
Indywidualna kara jest możliwa, ale blok musi mieć specjalny system
Przepisy od kilku lat przewidują rozwiązanie, które teoretycznie może zakończyć problem odpowiedzialności wszystkich sąsiadów za jedną osobę. Art. 2a ustawy pozwala na indywidualne rozliczenie mieszkańców budynku wielolokalowego, jeżeli zapewniono techniczne możliwości ustalenia, z którego lokalu pochodzą konkretne odpady, a rada gminy podejmie odpowiednią uchwałę.
W praktyce potrzebna jest infrastruktura pozwalająca przypisać odpady do danego lokalu. Mogą to być zamykane altany otwierane kartą, oznakowane worki, kody lub inne rozwiązania identyfikacyjne. Ustawa wymaga przy tym, żeby osoby postronne nie mogły odczytać danych osobowych mieszkańca. Jeżeli taki system rzeczywiście działa, odpowiedzialność może zostać przeniesiona z całej wspólnoty na konkretnych użytkowników lokali.
Problem polega na tym, że rozwiązanie jest fakultatywne i nadal należy do rzadkości. W zdecydowanej większości zwykłych bloków stoją wspólne pojemniki, do których odpady wrzucają dziesiątki osób. W takim modelu ustalenie autora konkretnego worka jest zazwyczaj niemożliwe.
Po zmianie ustawy procedura ma wyglądać inaczej. Jeden błąd nie musi już automatycznie uruchamiać postępowania
To dopiero projekt, ale ta zmiana jest szczególnie ważna. Najnowsza wersja dużej nowelizacji ustawy śmieciowej UD252 została opublikowana 17 września 2026 roku. Projekt zakłada zmianę procedury stosowanej po wykryciu złej segregacji. Firma odbierająca odpady miałaby niezwłocznie przekazać gminie informację o nieruchomości, czasie oraz rodzaju naruszenia wraz z dowodami. Formalne zawiadomienie właściciela nieruchomości należałoby natomiast do gminy.
Największa różnica polega na tym, że gmina nie miałaby już obowiązku automatycznego wszczynania postępowania po każdym pojedynczym zawiadomieniu. Organ ma brać pod uwagę między innymi charakter naruszenia, jego powtarzalność i wiarygodność materiału dowodowego. Gminy miałyby również dokładniej określać warunki, po których spełnieniu uznaje się, że odpady są zbierane selektywnie. To może ograniczyć sytuacje, w których pojedynczy przypadkowy błąd natychmiast prowadzi do postępowania wobec całej nieruchomości.
Projekt nie likwiduje jednak podwyższonych opłat ani odpowiedzialności wspólnot i spółdzielni. Nie wprowadza również zasady, że gmina zawsze musi znaleźć osobę, która wrzuciła niewłaściwy worek. Obecna możliwość indywidualnego rozliczenia budynków wielorodzinnych już istnieje i nadal wymaga odpowiedniego systemu identyfikacji. Do czasu uchwalenia nowelizacji obowiązują dotychczasowe zasady.
Tekstylia też mają być łatwiejsze do oddania. PSZOK nie będzie jedyną możliwością
Ten sam projekt ma rozwiązać jeszcze jeden problem, który od początku 2025 roku szczególnie irytuje mieszkańców. Dzisiaj ustawowym minimum jest możliwość oddania tekstyliów do PSZOK. Dla osoby bez samochodu wożenie jednej torby dziurawych skarpet, ręczników czy starej pościeli na drugi koniec miasta bywa absurdalnie niewygodne.
Najnowsza wersja projektu przewiduje, że gminy mają co najmniej raz na pół roku organizować dodatkową formę przyjmowania lub odbierania między innymi tekstyliów, elektroodpadów, mebli, opon, baterii, leków i chemikaliów. Może to być zbiórka objazdowa albo czasowy punkt działający bliżej mieszkańców. Nie oznacza to gwarancji odbioru starej kurtki bezpośrednio spod drzwi, ale może znacząco ograniczyć liczbę sytuacji, w których jedynym legalnym rozwiązaniem jest wyprawa do odległego PSZOK.
Co zrobić, jeśli na pojemniku pojawi się ostrzeżenie?
Nie ignorować go. Jeżeli administrator wywiesza informację o niewłaściwej segregacji albo na pojemniku pojawia się naklejka od firmy odbierającej odpady, oznacza to, że nieruchomość może już znajdować się w dokumentacji operatora. Wspólnota lub spółdzielnia powinna ustalić, czego dotyczyło zgłoszenie i czy została wykonana dokumentacja fotograficzna. Jeżeli później rozpocznie się postępowanie administracyjne, właśnie zdjęcia, protokoły i zawiadomienia mogą być podstawowymi dowodami.
Mieszkaniec powinien szczególnie uważać na odpady, które przez lata automatycznie trafiały do czarnego worka. Odzież i większość tekstyliów od 2025 roku funkcjonują inaczej. Jeżeli rzecz jest zwyczajnie zużyta, dziurawa albo niemodna, nie staje się przez to odpadem zmieszanym. Trzeba sprawdzić system obowiązujący w swojej gminie – PSZOK, mobilny punkt, specjalny kontener albo okresową zbiórkę.
W bloku jeden błąd naprawdę może stać się problemem sąsiadów. Nie dlatego, że ustawa wprost nakazuje ukarać 100 niewinnych osób za jedną kurtkę, lecz dlatego, że przy wspólnym pojemniku prawo wiąże obowiązek segregacji z całą nieruchomością, a zazwyczaj nie da się ustalić autora konkretnego worka. Dopóki budynek nie korzysta z indywidualnego systemu identyfikacji, mieszkaniec wyrzucający odpady bez zastanowienia ryzykuje więc nie tylko własnymi pieniędzmi.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.