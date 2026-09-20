Od 1 stycznia pracodawca nie może zapłacić mniej. 4950 zł już w Dzienniku Ustaw, a kara może sięgnąć 60 tys. zł
Od 1 stycznia 2027 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrośnie do 4950 zł brutto miesięcznie. Minimalna stawka godzinowa dla objętych nią umów cywilnoprawnych wyniesie natomiast 32,30 zł brutto. To już nie projekt ani propozycja – rozporządzenie Rady Ministrów zostało opublikowane 15 września w Dzienniku Ustaw. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina jednocześnie, że pracodawcy, którzy wypłacają pracownikom mniej niż należne wynagrodzenie, mogą zostać ukarani grzywną sięgającą nawet 60 tys. zł.
Nowa kwota już w Dzienniku Ustaw
Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2026 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej w 2027 roku zostało ogłoszone dzień później jako Dz.U. z 2026 r. poz. 1213.
Od 1 stycznia 2027 roku będą obowiązywać dwie kluczowe kwoty:
- 4950 zł brutto miesięcznie – minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na pełnym etacie,
- 32,30 zł brutto za godzinę – minimalna stawka godzinowa dla objętych ustawą zleceń i umów o świadczenie usług.
Oznacza to, że pracodawcy mają już pewność, jakie minimum trzeba będzie uwzględnić w wynagrodzeniach od początku przyszłego roku.
Płaca minimalna wzrośnie o 144 zł
W 2026 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto miesięcznie. Od stycznia będzie to 4950 zł, czyli o:
144 zł brutto więcej miesięcznie.
W skali pełnych 12 miesięcy daje to wzrost ustawowego minimum o 1728 zł brutto. Obecna minimalna stawka godzinowa wynosi natomiast 31,40 zł, więc od stycznia wzrośnie o 90 groszy do 32,30 zł.
PIP ostrzega: za zaniżenie wynagrodzenia nawet 60 tys. zł
Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała 18 września specjalny komunikat dotyczący minimalnych wypłat.
Główny Inspektor Pracy Janusz Krasoń podkreślił, że zaniżanie ustawowych stawek nie może być usprawiedliwiane sytuacją przedsiębiorstwa czy innymi problemami pracodawcy.
Jeżeli pracodawca nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia w należnej wysokości, może odpowiadać za wykroczenie z art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.
Grozi za to grzywna:
od 2000 zł do 60 000 zł.
Nie oznacza to, że każda pomyłka automatycznie kończy się karą 60 tys. zł. Jest to górna granica sankcji przewidzianej za naruszenie praw pracownika.
Przy zleceniu sankcja jest inna
Inne przepisy mają zastosowanie do minimalnej stawki godzinowej przy umowach cywilnoprawnych.
PIP przypomina, że zaniżenie wynagrodzenia należnego zleceniobiorcy lub osobie świadczącej usługi poniżej ustawowej stawki godzinowej może skutkować grzywną:
od 1000 zł do 30 000 zł.
To ważne rozróżnienie. Kwota 60 tys. zł dotyczy naruszeń związanych z wynagrodzeniem pracownika, natomiast przy minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców przepisy przewidują odrębny przedział kar.
32,30 zł nie jest minimalną stawką godzinową pracownika na etacie
Tutaj łatwo o błąd.
Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia, że minimalna stawka godzinowa nie dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W ich przypadku obowiązuje miesięczne minimalne wynagrodzenie.
Oznacza to, że osoba zatrudniona na pełnym etacie musi mieć zagwarantowane co najmniej 4950 zł brutto miesięcznie, ale po podzieleniu tej kwoty przez liczbę godzin w konkretnym miesiącu jej „przeliczeniowa” stawka godzinowa może być niższa niż 32,30 zł. Nie będzie to samo w sobie naruszeniem przepisów.
Przy części etatu minimum będzie proporcjonalne
Kwota 4950 zł brutto odnosi się do pełnego etatu.
Jeżeli ktoś pracuje np. na pół etatu, ustawowe minimum jest ustalane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
Nie można więc powiedzieć, że absolutnie każdemu zatrudnionemu na umowę o pracę należy się co najmniej 4950 zł miesięcznie niezależnie od wymiaru etatu.
Pracodawcy muszą przygotować się przed styczniem
Nowe stawki będą miały znaczenie dla list płac, umów oraz rozliczeń przedsiębiorców.
Od pierwszego dnia 2027 roku pracodawca nie będzie mógł stosować tegorocznej kwoty 4806 zł jako minimalnego wynagrodzenia dla pełnego etatu.
Nowe ustawowe minimum to:
4950 zł brutto.
Natomiast przy objętych ustawą zleceniach i świadczeniu usług trzeba będzie pilnować stawki:
32,30 zł brutto za godzinę.
Rozporządzenie zostało już opublikowane, dlatego nie trzeba czekać na dodatkową decyzję rządu ani kolejne potwierdzenie.
Inspekcja będzie sprawdzać minimalne wypłaty
PIP już teraz zapowiada egzekwowanie ustawowych stawek i przypomina, że wynagrodzenie minimalne nie jest kwotą orientacyjną.
Jeżeli pracownik otrzyma mniej, niż wynika z przepisów, może dochodzić należnej różnicy, a pracodawca naraża się na odpowiedzialność wykroczeniową.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.