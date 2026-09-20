Remont Ronda Wiatraczna wchodzi w nowy etap. Od poniedziałku kierowców czekają kolejne zwężenia, ale autobusy wrócą na swoje trasy
Na Pradze-Południe zaczyna się kolejny etap remontu Ronda Wiatraczna. Jak informują drogowcy, w poniedziałek 21 września o godzinie 7:00 prace przeniosą się na prawy pas ronda, a równocześnie rozpoczną się roboty w Alei Stanów Zjednoczonych. To oznacza następne zmiany dla kierowców, którzy muszą przygotować się na zwężenia i jazdę jednym pasem w rejonie jednego z najważniejszych węzłów tej części Warszawy. Dobra wiadomość jest taka, że po zmianach organizacji ruchu autobusy wrócą na swoje stałe trasy.
Od początku września drogowcy prowadzili roboty na lewym i środkowym pasie ronda. Teraz wchodzą w następny etap i zamkną środkowy oraz prawy pas. Nadal będą wymieniać krawężniki i nawierzchnię, a cały etap ma potrwać około dwóch tygodni. W praktyce oznacza to, że wjazd na rondo z ulicy Grochowskiej, Alei Waszyngtona i Alei Stanów Zjednoczonych będzie możliwy tylko jednym pasem. Utrzymane zostaną natomiast przejazdy przez tory z Wiatracznej prosto na rondo oraz z ronda na Grochowską w stronę Targowej.
Kierowcy, którzy będą chcieli ominąć utrudnienia, pojadą tak jak do tej pory objazdami poprowadzonymi ulicami Grenadierów, Podskarbińską i Dwernickiego. Od strony ulicy Marsa zalecany objazd będzie prowadził Ostrobramską i Grenadierów. Zmiany odczują też piesi. Na Wiatracznej, na odcinku od Kobielskiej do ronda, będzie można przejść tylko jedną stroną ulicy. Jednocześnie w rejonie Ronda Wiatraczna autobusy linii 123, 125, 141, 142, 143, 145, 148, 173, 183, 188, 521, 523, 702, 704, 720, 722, 730 oraz nocne N03 i N24 wrócą na swoje stałe trasy.
Zwężenie także w Alei Stanów Zjednoczonych
Na samym rondzie to jednak nie koniec zmian. Równolegle ruszą także prace w Alei Stanów Zjednoczonych. Roboty zostały podzielone na dwie części, z których każda potrwa około tygodnia. Najpierw drogowcy zamkną pasy przy trawniku, a później te od strony chodników. Przez cały czas trwania tego etapu, czyli od 21 września do 5 października, kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas alei na odcinku pomiędzy Rondem Wiatraczna a ulicą Grenadierów. To oznacza, że utrudnienia obejmą nie tylko samo rondo, ale również jeden z głównych ciągów komunikacyjnych prowadzących przez Pragę-Południe.
Od 28 września dojdą kolejne zmiany
Jeszcze bardziej skomplikowana organizacja ruchu zacznie obowiązywać od 28 września i potrwa do 5 października. W tym czasie ulice Garibaldiego i Stocka stracą połączenie z Aleją Stanów Zjednoczonych. Na Garibaldiego, pomiędzy Kirasjerów a dojazdem do budynków przy Alei Stanów Zjednoczonych 63-69, zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Jednocześnie na odcinku od Alei Waszyngtona do Kirasjerów nadal będzie obowiązywał jeden kierunek jazdy – w stronę Kirasjerów. Zmiany obejmą też ulicę Kirasjerów, gdzie na całym odcinku od Garibaldiego do Grenadierów będzie ruch w obu kierunkach.
Zmodyfikowana zostanie również organizacja ruchu na ulicy Stockiej. Dojazd będzie możliwy tylko do Czapelskiej, natomiast z samej Czapelskiej kierowcy wyjadą na Stocką wyłącznie w lewo, w stronę Majdańskiej. To oznacza, że lokalne ulice w sąsiedztwie Alei Stanów Zjednoczonych na kilka dni przejmą część ruchu i dla wielu mieszkańców oraz kierowców codziennie korzystających z tej części dzielnicy będzie to wymagało zmiany przyzwyczajeń.
Na koniec możliwe weekendowe zamknięcie alei
Drogowcy zapowiadają już także finał prac w tej części miasta. Na zakończenie planowane jest ułożenie ostatniej warstwy asfaltu w Alei Stanów Zjednoczonych. Wtedy, na jeden z weekendów, przejazd aleją na odcinku od Ronda Wiatraczna do Grenadierów ma zostać całkowicie zamknięty. Na razie nie podano jeszcze dokładnego terminu tego zamknięcia, ale kierowcy powinni mieć to na uwadze, bo może to oznaczać znacznie większe utrudnienia niż obecne zwężenia.
Dla mieszkańców Pragi-Południe i kierowców przejeżdżających przez tę część Warszawy najbliższe dwa tygodnie oznaczają więc kolejny etap drogowego zamieszania. Z jednej strony wracają autobusy na swoje stałe trasy, co ułatwi poruszanie się komunikacją miejską. Z drugiej strony kierowcy muszą przygotować się na jazdę w węższych przekrojach ulic, zmianę przyzwyczajeń i konieczność korzystania z objazdów. Warto uwzględnić to przy planowaniu porannych i popołudniowych przejazdów przez okolice Ronda Wiatraczna.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.