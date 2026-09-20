Od poniedziałku w Biedronce 4+4 gratis. Klienci mogą brać po 8 sztuk, połowa wyjdzie za darmo
Od poniedziałku, 21 września, Biedronka rusza z kolejną bardzo mocną promocją dla posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka. Tym razem akcja obejmuje wafle MEGA Grześki 48 g w różnych wariantach. Przy zakupie ośmiu sztuk aż cztery najtańsze produkty zostaną naliczone gratis. Promocja potrwa do soboty, 26 września, ale obowiązuje dzienny limit.
To jedna z tych ofert, które mogą szczególnie zainteresować osoby robiące większe zakupy dla rodziny albo chcące zrobić zapas słodyczy. Biedronka pozwala dodatkowo mieszać różne warianty smakowe objęte promocją.
4+4 gratis. Tak działa promocja
Mechanizm jest bardzo prosty.
Klient wybiera 8 wafli MEGA Grześki 48 g objętych promocją. Przy kasie, po zeskanowaniu karty lub aplikacji Moja Biedronka:
4 najtańsze produkty otrzyma gratis.
Jeżeli wszystkie osiem sztuk kosztuje tyle samo, w praktyce oznacza to zapłatę tylko za połowę produktów.
Biedronka zaznacza również możliwość dowolnego mieszania wariantów.
Jest dzienny limit
Promocja nie jest bez ograniczeń.
Na jedną kartę Moja Biedronka obowiązuje limit:
8 sztuk dziennie, w tym maksymalnie 4 sztuki gratis.
Oznacza to, że pełny mechanizm 4+4 można wykorzystać raz dziennie na daną kartę lub konto w aplikacji.
Potrzebna karta albo aplikacja
Z oferty skorzystają klienci posiadający:
kartę Moja Biedronka albo aplikację sieci.
Bez identyfikacji przy kasie promocja 4+4 gratis nie zostanie naliczona na zasadach pokazanych w materiale reklamowym.
Warto więc przed płatnością upewnić się, że karta została zeskanowana.
Promocja rusza w poniedziałek
Oferta obowiązuje od:
21 września do 26 września
czyli od poniedziałku do soboty.
To daje kilka dni na skorzystanie z promocji, ale przy popularnych produktach największego zainteresowania można spodziewać się już na początku akcji.
Można zrobić zapas za połowę ceny jednostkowej
Jeżeli klient wybierze osiem produktów o identycznej cenie, cztery zostaną naliczone gratis.
W takim wariancie efektywnie zapłaci więc za 4 z 8 wafli.
To oznacza, że średni koszt jednej sztuki spada o połowę względem ceny regularnej danego wariantu.
Jeżeli ceny wybranych produktów będą różne, gratis naliczy się na cztery najtańsze z ośmiu.
Poniedziałek może być mocny w Biedronce
Sieć rozpoczyna 21 września kilka równoległych akcji promocyjnych, a 4+4 gratis jest jednym z najmocniejszych mechanizmów w nowej ofercie.
Przy takich promocjach największym zainteresowaniem zwykle cieszą się produkty, które można przechowywać przez dłuższy czas i kupić od razu w większej liczbie.
W tym przypadku limit został ustawiony dokładnie pod pełną akcję – 8 sztuk dziennie, z czego 4 gratis.
Źródło: materiały promocyjne Biedronki, oferta 21–26 września 2026 r.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.