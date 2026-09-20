Od poniedziałku w Biedronce 4+4 gratis. Klienci mogą brać po 8 sztuk, połowa wyjdzie za darmo

20 września 2026 19:19 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Od poniedziałku, 21 września, Biedronka rusza z kolejną bardzo mocną promocją dla posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka. Tym razem akcja obejmuje wafle MEGA Grześki 48 g w różnych wariantach. Przy zakupie ośmiu sztuk aż cztery najtańsze produkty zostaną naliczone gratis. Promocja potrwa do soboty, 26 września, ale obowiązuje dzienny limit.

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Fot. Warszawa w pigułce

To jedna z tych ofert, które mogą szczególnie zainteresować osoby robiące większe zakupy dla rodziny albo chcące zrobić zapas słodyczy. Biedronka pozwala dodatkowo mieszać różne warianty smakowe objęte promocją.

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Mechanizm jest bardzo prosty.

Klient wybiera 8 wafli MEGA Grześki 48 g objętych promocją. Przy kasie, po zeskanowaniu karty lub aplikacji Moja Biedronka:

4 najtańsze produkty otrzyma gratis.

Jeżeli wszystkie osiem sztuk kosztuje tyle samo, w praktyce oznacza to zapłatę tylko za połowę produktów.

Biedronka zaznacza również możliwość dowolnego mieszania wariantów.

Jest dzienny limit

Promocja nie jest bez ograniczeń.

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Na jedną kartę Moja Biedronka obowiązuje limit:

8 sztuk dziennie, w tym maksymalnie 4 sztuki gratis.

Oznacza to, że pełny mechanizm 4+4 można wykorzystać raz dziennie na daną kartę lub konto w aplikacji.

Potrzebna karta albo aplikacja

Z oferty skorzystają klienci posiadający:

kartę Moja Biedronka albo aplikację sieci.

Bez identyfikacji przy kasie promocja 4+4 gratis nie zostanie naliczona na zasadach pokazanych w materiale reklamowym.

Warto więc przed płatnością upewnić się, że karta została zeskanowana.

Promocja rusza w poniedziałek

Oferta obowiązuje od:

21 września do 26 września

czyli od poniedziałku do soboty.

To daje kilka dni na skorzystanie z promocji, ale przy popularnych produktach największego zainteresowania można spodziewać się już na początku akcji.

Można zrobić zapas za połowę ceny jednostkowej

Jeżeli klient wybierze osiem produktów o identycznej cenie, cztery zostaną naliczone gratis.

W takim wariancie efektywnie zapłaci więc za 4 z 8 wafli.

To oznacza, że średni koszt jednej sztuki spada o połowę względem ceny regularnej danego wariantu.

Jeżeli ceny wybranych produktów będą różne, gratis naliczy się na cztery najtańsze z ośmiu.

Poniedziałek może być mocny w Biedronce

Sieć rozpoczyna 21 września kilka równoległych akcji promocyjnych, a 4+4 gratis jest jednym z najmocniejszych mechanizmów w nowej ofercie.

Przy takich promocjach największym zainteresowaniem zwykle cieszą się produkty, które można przechowywać przez dłuższy czas i kupić od razu w większej liczbie.

W tym przypadku limit został ustawiony dokładnie pod pełną akcję – 8 sztuk dziennie, z czego 4 gratis.

Źródło: materiały promocyjne Biedronki, oferta 21–26 września 2026 r.

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