Poważne utrudnienia na kolei w Warszawie. SKM i Koleje Mazowieckie z opóźnieniami, część pociągów ominie kilka stacji
Duże utrudnienia dla pasażerów kolei w Warszawie. Z przyczyn technicznych w rejonie stacji Warszawa Powiśle występują problemy w kursowaniu pociągów SKM linii S1 i S2 oraz Kolei Mazowieckich. Możliwe są opóźnienia, a część składów może zostać skierowana przez Warszawę Centralną z pominięciem kilku ważnych stacji w centrum miasta. Wprowadzono także wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM.
Komunikat o utrudnieniach został opublikowany w niedzielę po południu. Problemy dotyczą jednego z najważniejszych kolejowych ciągów komunikacyjnych w Warszawie.
Problemy w rejonie Warszawy Powiśle
Jak przekazano w komunikacie, przyczyną utrudnień są problemy techniczne w rejonie stacji Warszawa Powiśle.
Utrudnienia dotyczą pociągów:
SKM linii S1 i S2 oraz Kolei Mazowieckich.
Pasażerowie muszą liczyć się przede wszystkim z opóźnieniami kursów.
Pociągi mogą pojechać przez Warszawę Centralną
Część składów może zostać skierowana trasą zmienioną.
Zgodnie z komunikatem pociągi mogą przejeżdżać przez:
Warszawę Centralną
z pominięciem stacji:
Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle oraz Warszawa Stadion.
To szczególnie ważna informacja dla pasażerów planujących podróż przez centrum miasta.
Przed wejściem do pociągu warto sprawdzić bieżące komunikaty i tablice informacyjne, ponieważ trasa konkretnego składu może zostać zmieniona.
Wprowadzono honorowanie biletów
W związku z utrudnieniami od godziny:
16:13 do 18:00
wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich w pierwszej i drugiej strefie biletowej.
Ma to ułatwić pasażerom korzystanie z alternatywnych połączeń podczas trwania problemów na kolei.
Pasażerowie powinni sprawdzać opóźnienia
Sytuacja może dynamicznie się zmieniać.
Informacje o aktualnych utrudnieniach i opóźnieniach pociągów można sprawdzać również w Portalu Pasażera PKP PLK.
Osoby podróżujące liniami S1, S2 lub pociągami Kolei Mazowieckich przez centrum Warszawy powinny przed wyjazdem przeznaczyć więcej czasu na podróż i sprawdzić, czy ich pociąg zatrzymuje się na wszystkich planowanych stacjach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.