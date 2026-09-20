Poważne utrudnienia na kolei w Warszawie. SKM i Koleje Mazowieckie z opóźnieniami, część pociągów ominie kilka stacji

20 września 2026 19:32 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Duże utrudnienia dla pasażerów kolei w Warszawie. Z przyczyn technicznych w rejonie stacji Warszawa Powiśle występują problemy w kursowaniu pociągów SKM linii S1 i S2 oraz Kolei Mazowieckich. Możliwe są opóźnienia, a część składów może zostać skierowana przez Warszawę Centralną z pominięciem kilku ważnych stacji w centrum miasta. Wprowadzono także wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Komunikat o utrudnieniach został opublikowany w niedzielę po południu. Problemy dotyczą jednego z najważniejszych kolejowych ciągów komunikacyjnych w Warszawie.

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Jak przekazano w komunikacie, przyczyną utrudnień są problemy techniczne w rejonie stacji Warszawa Powiśle.

Utrudnienia dotyczą pociągów:

SKM linii S1 i S2 oraz Kolei Mazowieckich.

Pasażerowie muszą liczyć się przede wszystkim z opóźnieniami kursów.

Pociągi mogą pojechać przez Warszawę Centralną

Część składów może zostać skierowana trasą zmienioną.

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Zgodnie z komunikatem pociągi mogą przejeżdżać przez:

Warszawę Centralną

z pominięciem stacji:

Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle oraz Warszawa Stadion.

To szczególnie ważna informacja dla pasażerów planujących podróż przez centrum miasta.

Przed wejściem do pociągu warto sprawdzić bieżące komunikaty i tablice informacyjne, ponieważ trasa konkretnego składu może zostać zmieniona.

Wprowadzono honorowanie biletów

W związku z utrudnieniami od godziny:

16:13 do 18:00

wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich w pierwszej i drugiej strefie biletowej.

Ma to ułatwić pasażerom korzystanie z alternatywnych połączeń podczas trwania problemów na kolei.

Pasażerowie powinni sprawdzać opóźnienia

Sytuacja może dynamicznie się zmieniać.

Informacje o aktualnych utrudnieniach i opóźnieniach pociągów można sprawdzać również w Portalu Pasażera PKP PLK.

Osoby podróżujące liniami S1, S2 lub pociągami Kolei Mazowieckich przez centrum Warszawy powinny przed wyjazdem przeznaczyć więcej czasu na podróż i sprawdzić, czy ich pociąg zatrzymuje się na wszystkich planowanych stacjach.

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