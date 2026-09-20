Czeka nas zimowy szok cenowy. Giełdy energii wrzą, a mieszkańców Warszawy czekają rekordowe rachunki
Widmo kryzysu energetycznego sprzed kilku lat powraca ze zdwojoną siłą na progu nadchodzącego sezonu grzewczego. Ceny prądu, gazu oraz węgla na europejskich i krajowych giełdach gwałtownie wystrzeliły w górę, budząc uzasadnioną panikę wśród analityków. Na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) w Polsce stawka za prąd z dostawą na 2027 rok osiągnęła poziom 538 zł/MWh – to najwięcej od 2023 roku. Z kolei węgiel energetyczny w Europie podrożał do 136 dolarów za tonę. Eksperci ostrzegają: idzie wyjątkowo droga zima, która uderzy po kieszeni zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorców w całej Polsce.
Kryzys gazowy w Europie. TTF bije rekordy, ale Polska ma jeden potężny atut
Główną przyczyną cenowego zamieszania są drastycznie rosnące stawki gazu ziemnego. Na holenderskiej giełdzie TTF cena za megawatogodzinę przekroczyła barierę 72 euro, sięgając w szczycie nawet 75 euro. Europejski rynek zmaga się ze skrajnie niskim poziomem napełnienia magazynów surowca – wynosi on średnio zaledwie 65 proc. (w Niemczech zaledwie 53,3 proc.), wobec 5-letniej średniej sięgającej 82 proc. Dodatkowo paraliż żeglugi w cieśninie Ormuz odciął dostawy LNG z Kataru, a Europa musi licytować się o amerykańskie statki z agresywnymi rynkami azjatyckimi.
W tym chaotycznym otoczeniu Polska posiada istotną poduszkę bezpieczeństwa. Krajowe magazyny gazu są zapełnione w rekordowych 93,9 proc. (34,60 TWh), co gwarantuje ciągłość dostaw. Jednak ramy rynkowe i taryfowe wynikające z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.) nie chronią całkowicie odbiorców przed importem globalnych cen giełdowych, co przekłada się na konieczność zatwierdzania wyższych taryf przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).
Cztery skutki drożyzny. Co oznacza kryzys dla Woli, Mokotowa i Śródmieścia?
Analitycy rynkowi wskazują na cztery bezpośrednie konsekwencje nadchodzącej fali wzrostu cen surowców:
- Skokowy wzrost rachunków za ciepło i prąd – bezpośrednie uderzenie w budżety domowe i opłaty eksploatacyjne w lokalach mieszkalnych.
- Nowa fala inflacji konsumenckiej – droższa energia dla przemysłu i gastronomii natychmiast podbije ceny towarów i usług na sklepowych półkach.
- Zamrożenie obniżek stóp procentowych przez RPP – presja inflacyjna sprawi, że Rada Polityki Pieniężnej utrzyma wysokie stopy, co oznacza droższe kredyty hipoteczne.
- Wzrost kosztów prowadzenia biznesu w stolicy – stołeczne firmy i biurowce w dzielnicach takich jak Wola, Mokotów czy Śródmieście poniosą potężne wydatki na utrzymanie infrastruktury.
Sytuacja w stołecznych centrach biznesowych staje się skrajnie napięta. Wyższe koszty energii dla wielkich obiektów komercyjnych na Woli i w Śródmieściu przełożą się na wyższe czynsze dla najemców, a gastronomiczne i handlowe punkty na Mokotowie będą zmuszone podnieść ceny dla końcowego klienta.
Jak krok po kroku przygotować budżet na nadchodzący zimowy szok cenowy
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pozwolą zredukować zużycie energii i obniżyć zimowe rachunki:
- Przeprowadź audyt szczelności okien i drzwi w mieszkaniu – wyreguluj okucia i wymień uszkodzone uszczelki, by zatrzymać ciepło wewnątrz lokalu.
- Zainstaluj termostaty elektroniczne na radiatorach – obniżenie temperatury w pomieszczeniach o zaledwie 1°C zmniejsza zużycie energii grzewczej o około 6 proc.
- Sprawdź dostępność wsparcia i bonów osłonowych w swoim urzędzie dzielnicy – zweryfikuj w urzędach na Woli, Mokotowie lub w Śródmieściu, czy kwalifikujesz się do pomocy społecznej.
- Zoptymalizuj taryfę prądu u dostawcy energii – rozważ przejście na taryfę dwustrefową (np. G12), jeśli znaczne zużycie prądu przypada na godziny nocne.
- Planuj firmowe wydatki energetyczne z wyprzedzeniem – przedsiębiorcy powinni rozważyć stałe umowy na dostawę mediów lub inwestycje w rozwiązania mikroinstalacyjne.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.