W poniedziałek klienci ruszą do Lidla. Oferta 1+1 gratis tylko przez jeden dzień
W poniedziałek, 21 września, Lidl uruchamia mocną jednodniową promocję dla użytkowników aplikacji Lidl Plus. Przy zakupie dwóch opakowań kremu Nutella 350 g drugie można otrzymać gratis. Warunkiem jest aktywowanie kuponu w aplikacji i zeskanowanie Lidl Plus przy kasie. Standardowa cena jednego opakowania wynosi 18,99 zł, więc przy zakupie dwóch w promocji średnia cena jednego słoika spada do około 9,50 zł.
Akcja jest częścią wrześniowych promocji dostępnych w Lidl Plus. Sieć wyraźnie zaznacza, że oferta na Nutellę obowiązuje tylko w poniedziałek, 21 września.
Nutella 1+1 gratis
Mechanizm promocji jest prosty:
kupujesz dwa opakowania Nutelli 350 g, a za jedno z nich nie płacisz.
Cena poza promocją wynosi 18,99 zł za opakowanie.
Przy zakupie dwóch słoików bez promocji rachunek wyniósłby 37,98 zł. Po aktywowaniu kuponu klient zapłaci 18,99 zł za oba, czyli średnio:
około 9,50 zł za jedno opakowanie.
To oznacza oszczędność 18,99 zł przy dwóch słoikach.
Trzeba mieć aplikację Lidl Plus
Promocja nie naliczy się automatycznie każdemu klientowi.
Lidl wskazuje, że trzeba:
aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować aplikację przy kasie.
Dopiero wtedy system uwzględni akcję 1+1 gratis.
Sieć zachęca też klientów do codziennego zaglądania do aplikacji, ponieważ we wrześniu pojawiają się tam kolejne czasowe oferty.
Tylko jeden dzień
To właśnie czas trwania może sprawić, że w poniedziałek zainteresowanie będzie duże.
Oferta obowiązuje:
wyłącznie 21 września.
Nie jest to więc tygodniowa promocja ani akcja do wyczerpania zapasów przez kilka dni. Kto chce z niej skorzystać, musi zrobić zakupy właśnie w poniedziałek.
Jest limit
Na materiale promocyjnym Lidl informuje również o limicie:
2 opakowania gratis na kupon.
Oznacza to, że jeden użytkownik kuponu nie będzie mógł bez ograniczeń powtarzać mechanizmu 1+1 gratis.
Szczegółowe zasady promocji są dostępne bezpośrednio w aplikacji Lidl Plus.
To może być jeden z hitów poniedziałku
Nutella od lat należy do produktów, które przy mocnych promocjach przyciągają dużą uwagę klientów. Tym razem dodatkowym magnesem jest bardzo prosty mechanizm: drugie opakowanie gratis.
Przy obecnej cenie regularnej różnica jest wyraźna — zamiast 37,98 zł za dwa opakowania klient z kuponem zapłaci 18,99 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.